Україна та РФ домовились про новий обмін "1000 на 1000" та репатріацію тіл, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами переговорів у Туреччині делегації домовились про новий великий обмін полоненими та репатріацію тіл.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Буде обмін наших військових на їхніх "1000 на 1000". Може бути додаткові ще 200 на 200. Україна порушила це питання (під час перемовин у Стамбулі - Ред.), а окремими списками ми обміняємось з росіянами цього тижня", - сказав президент.

Також Зеленський розповів, що сторони домовились про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

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"Росіяни заявили, готові передати тіла наших загиблих воїнів ꟷ шість тисяч. Наша сторона погодилась передати шість тисяч тіл російській стороні. Але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Рустему Умєрову. Це все дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забрати обов'язково. Але у нас вже був один раз, коли вони (РФ - Ред.) передавали тіла, і там вони передавали якісь своїх вбитих солдатів", - резюмував глава держави.