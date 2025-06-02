Єдиний прогрес в переговорах - звільнення наших людей з полону, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про сьогоднішню зустріч з російською стороною у Стамбулі.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що по поверненню в Київ передасть пропозиції росіян, які вони надали лише сьогодні — безпосередньо під час переговорів.

Та додав, що Українська сторона діяла чітко й послідовно. Передали позиції, сформульовані Президентом Володимиром Зеленським. Одна з ключових — безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це наш принцип і позиція партнерів протягом багатьох місяців.

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"Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства. Саме тому ми звертаємось до світу: потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів. Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні — вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни. Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій", - наголосив Умєров.

За його словами, єдиний прогрес — звільнення наших людей з полону.

Досягнуто наступних домовленостей:

обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих — "всіх на всіх"

обмін усіх солдатів віком 18–25 років — "всіх на всіх"

повернення тіл полеглих — 6000 на 6000

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Також РФ передали повністю верифікований список викрадених українських дітей. Умєров сказав, що повернення хоча б частини — стане гуманітарним актом, якщо Росія справді хоче рухатись до миру.

"Ми також запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Бо рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення. Якщо ж і це — спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора", - резюмував міністр.