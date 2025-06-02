Умєров та Мединський провели закриту зустріч у Стамбулі ще до переговорів делегацій, - ЗМІ

Голова російської делегації Володимир Мединський та міністр оборони України Рустем Умєров провели особисту зустріч перед початком офіційних перемовин делегацій у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що на зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За словами співрозмовника видання, це була коротка зустріч у вузькому форматі, яка суттєво не відрізнялася за змістом від основних перемовин між делегаціями пізніше.

Своєю чергою, російське пропагандистське агентство ТАСС стверджує, що ця зустріч тривала близько 2,5 години.

Як повідомив Мединський, вона "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії переговорів".

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Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

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