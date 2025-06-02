Умєров та Мединський провели закриту зустріч у Стамбулі ще до переговорів делегацій, - ЗМІ
Голова російської делегації Володимир Мединський та міністр оборони України Рустем Умєров провели особисту зустріч перед початком офіційних перемовин делегацій у Стамбулі 2 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зазначається, що на зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
За словами співрозмовника видання, це була коротка зустріч у вузькому форматі, яка суттєво не відрізнялася за змістом від основних перемовин між делегаціями пізніше.
Своєю чергою, російське пропагандистське агентство ТАСС стверджує, що ця зустріч тривала близько 2,5 години.
Як повідомив Мединський, вона "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії переговорів".
Переговори у Туреччині 2 червня
2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.
Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.
Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.
Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.
Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.
У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.
Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.
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Рука руку моет..
Якщо нема чого приховувати, то сенс такої зустрічі на двох?
Цікаво...
Чи ви думаєте, що якщо домовленість про надра з союзниками можна зробити секретною. То розмови з ворогом має транслювати канал порно хаб?
Зрозуміло, що розмови велись і ведуться. І ніхто не буде їх суть на референдум виносити.
Чим хєрачити по маскве будем? Ядерною?
Щоб потушити 100 мільйонів кацапів, крім ядерки варіантів нема... Зірку смерті не пропонувати.
Собаки лізуть по трошки, але лізуть... Варіанти?
Вам, ******, воно видніше. Але не вам тут жити.
На рило нацепив червоно-чорний прапор і думаєш що людиною став?
Це твій вибір.
Поверни час на три роки назад. Я зберу речі і звалю нахрен на всі чотири сторони в Африку.
У всіх багато поглядів, не тільки у колоаборантів, звичайні патріоти сім'ї хочуть - реальні сім'ї, пацани дівчат, всі позитивних емоцій...щодо кацапів ніяких сподівань від слова зовсім. Будь які мирні переговори. 1 або 2 зміни влади... І ми як і Грузія станемо прокацапською державою... Свою армію ці 'люди' вже ненавидять (чо в окопі, чо не в окопі, чо офіцер, чо інструктор, чо на телебаченні, а не воюєш, чо в ппо, а не в піхоті, справку купив - списався, обмеження купив в тил перевівся, чо не на нулю, пенсіонери військові - фу фу фу, про правоохоронну систему взагалі мовчу)... Ці ж люди виберуть медведчука версію 2.0 аж гай зашумить...
Такий міністр є носієм важливої інформації. Якщо його підкупити/притруїти/напоїти/натиснути то наслідки можуть бути сумні.
Для пере-говор-ів є МЗС ( підрозділ єрмака при НЕлігітимному Гідранті)
А той що займає крісло важливого міністра по всім правилам потрібен себе берегти від впливу та забезпечувати логістику!
Прямий міждусобойчик з ворогом, вілкритим фашистом бібінскім це шкандаль!! Просто у ерзац-владм немає мізків оцінити де скандал а де діла базарниє і ларьочниє..
Ні перемир'я не буде, ні чого. Цього разу це на довго.
Занадто багато смертей і калік з обох сторін. Перемир'я, чи мир, чи називайте як хочете, під яким хочете соусом, ні нашій, ні кацапській владі не простять... Не простять, навчені, озброєні до зубів люди, які хочуть і вміють вбивати... Не простять тому, що занадто багато бачили смерті... І за будь який варіант миру запитають: а за що я вмирав? Це питання, зададуть, що сруські свині, що наші воїни.
І влада і наша, і свиняча це розуміють - мир означає, що владі прийдеться відповісти.
У них пантюркізм, вялічіє теж чухається.... І так Потужно що й годі сумніватись..
А зараз поряд нема того, хто цим уйобкам по руках дасть.
Паскудство..