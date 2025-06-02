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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
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Умєров та Мединський провели закриту зустріч у Стамбулі ще до переговорів делегацій, - ЗМІ

Перед переговорами в Стамбулі Умєров провів зустріч з Мединським

Голова російської делегації Володимир Мединський та міністр оборони України Рустем Умєров провели особисту зустріч перед початком офіційних перемовин делегацій у Стамбулі 2 червня. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що на зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. 

За словами співрозмовника видання, це була коротка зустріч у вузькому форматі, яка суттєво не відрізнялася за змістом від основних перемовин між делегаціями пізніше.

Своєю чергою, російське пропагандистське агентство ТАСС стверджує, що ця зустріч тривала близько 2,5 години.

Як повідомив Мединський, вона "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни були скромнішими на переговорах, можливо, треба ще кілька заходів, щоб вони поводились як люди, - Зеленський

Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному. 

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний прогрес в переговорах - звільнення наших людей з полону, - Умєров

Автор: 

Стамбул (228) Фідан Хакан (57) Умєров Рустем (641) Мединський Володимир (12)


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Топ коментарі
+19
Звірили дії з оманським планом!!!
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02.06.2025 22:11 Відповісти
+15
А це вже нездорова пуйня...
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02.06.2025 22:12 Відповісти
+13
Міністр оборони Укоаїни особисто про щось шушукається з ворогом.
Цікаво...
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02.06.2025 22:20 Відповісти
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Звірили стрілки годинників?
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02.06.2025 22:08 Відповісти
Передав резюме і біографію...
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02.06.2025 22:34 Відповісти
Може кацапи Умеррва губернатором кудись призначать...
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02.06.2025 22:53 Відповісти
А це вже цікаво ...
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02.06.2025 22:08 Відповісти
Ну вот..
Рука руку моет..
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02.06.2025 22:08 Відповісти
Звірили дії з оманським планом!!!
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02.06.2025 22:11 Відповісти
Ані Лорак, дякуєм. Вибач за хейт!
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02.06.2025 22:11 Відповісти
А це вже нездорова пуйня...
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02.06.2025 22:12 Відповісти
Можливо - це найкраща новина за сьогодні ...
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02.06.2025 22:14 Відповісти
Чим?
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02.06.2025 22:40 Відповісти
Наверное обсуждали "инвестиции"...
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02.06.2025 22:15 Відповісти
Кремль окончательно выставил Трампа полным дураком это просто издевательство над дипломатией..
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02.06.2025 22:18 Відповісти
То після зустрічі ціх двох тет а тет, все інше просто спектакль.
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02.06.2025 22:19 Відповісти
... а може навчимося читати..і побачимо присутнім на зустрічі міністра закордонних справ Туреччини? )))
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02.06.2025 22:35 Відповісти
А якою мовою вони там між собою балакали? Ось питання!
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02.06.2025 23:04 Відповісти
В тому й справа, що Туреччини, а не хтось типу Боріса Джонсона.
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02.06.2025 23:22 Відповісти
А може увімкнеш мізки і не будеш ставити дурні питання.
Якщо нема чого приховувати, то сенс такої зустрічі на двох?
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02.06.2025 23:23 Відповісти
👏👏👏👏👏 Браво!
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02.06.2025 22:44 Відповісти
Міністр оборони Укоаїни особисто про щось шушукається з ворогом.
Цікаво...
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02.06.2025 22:20 Відповісти
Окей. А хто може шушукатись з ворогом на ваш погляд?
Чи ви думаєте, що якщо домовленість про надра з союзниками можна зробити секретною. То розмови з ворогом має транслювати канал порно хаб?
Зрозуміло, що розмови велись і ведуться. І ніхто не буде їх суть на референдум виносити.
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02.06.2025 22:25 Відповісти
Зброя.
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02.06.2025 22:33 Відповісти
Сильно. Патріотично. Героїчно... І все.
Чим хєрачити по маскве будем? Ядерною?
Щоб потушити 100 мільйонів кацапів, крім ядерки варіантів нема... Зірку смерті не пропонувати.
Собаки лізуть по трошки, але лізуть... Варіанти?
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02.06.2025 22:41 Відповісти
Якщо нічим, то треба дупою торгувати?

Вам, ******, воно видніше. Але не вам тут жити.
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02.06.2025 22:43 Відповісти
***** ти в дзеркалі бачиш. Коли встаєш після наркоти чи після перепою.
На рило нацепив червоно-чорний прапор і думаєш що людиною став?
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02.06.2025 22:48 Відповісти
Ну ти ж обрав з'їбатися.

Це твій вибір.
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02.06.2025 22:50 Відповісти
Старлінк як працює?
Поверни час на три роки назад. Я зберу речі і звалю нахрен на всі чотири сторони в Африку.
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02.06.2025 22:53 Відповісти
У них немає погляду, про що ви.
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02.06.2025 22:34 Відповісти
У колаборантів багато поглядів та сподівань щодо кацапів.
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02.06.2025 22:39 Відповісти
Патріоти закінчуються... Черги в тцк нема...
У всіх багато поглядів, не тільки у колоаборантів, звичайні патріоти сім'ї хочуть - реальні сім'ї, пацани дівчат, всі позитивних емоцій...щодо кацапів ніяких сподівань від слова зовсім. Будь які мирні переговори. 1 або 2 зміни влади... І ми як і Грузія станемо прокацапською державою... Свою армію ці 'люди' вже ненавидять (чо в окопі, чо не в окопі, чо офіцер, чо інструктор, чо на телебаченні, а не воюєш, чо в ппо, а не в піхоті, справку купив - списався, обмеження купив в тил перевівся, чо не на нулю, пенсіонери військові - фу фу фу, про правоохоронну систему взагалі мовчу)... Ці ж люди виберуть медведчука версію 2.0 аж гай зашумить...
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02.06.2025 22:46 Відповісти
Він правий! Крапка.
Такий міністр є носієм важливої інформації. Якщо його підкупити/притруїти/напоїти/натиснути то наслідки можуть бути сумні.
Для пере-говор-ів є МЗС ( підрозділ єрмака при НЕлігітимному Гідранті)
А той що займає крісло важливого міністра по всім правилам потрібен себе берегти від впливу та забезпечувати логістику!
Прямий міждусобойчик з ворогом, вілкритим фашистом бібінскім це шкандаль!! Просто у ерзац-владм немає мізків оцінити де скандал а де діла базарниє і ларьочниє..
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02.06.2025 23:38 Відповісти
Хто б з ким про що не пиз...в. запам'ятайте: ця війна не припиниться, ще десятки років.
Ні перемир'я не буде, ні чого. Цього разу це на довго.
Занадто багато смертей і калік з обох сторін. Перемир'я, чи мир, чи називайте як хочете, під яким хочете соусом, ні нашій, ні кацапській владі не простять... Не простять, навчені, озброєні до зубів люди, які хочуть і вміють вбивати... Не простять тому, що занадто багато бачили смерті... І за будь який варіант миру запитають: а за що я вмирав? Це питання, зададуть, що сруські свині, що наші воїни.
І влада і наша, і свиняча це розуміють - мир означає, що владі прийдеться відповісти.
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03.06.2025 00:00 Відповісти
І що той кацап наобіцяв Умерову?? Скільки заплатив??
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02.06.2025 22:24 Відповісти
Якщо був Фідан - то та зустріч не може вважатись закритою.
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02.06.2025 22:27 Відповісти
А як розуміти стрілку, на якій були турок, кацап і кримський татарин, які вирішували українські справи без жодного українця?
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02.06.2025 22:48 Відповісти
так, ще одна проблема...
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02.06.2025 22:48 Відповісти
Вирішували за Крим. Ясне діло ((
У них пантюркізм, вялічіє теж чухається.... І так Потужно що й годі сумніватись..
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02.06.2025 23:32 Відповісти
Це що, ***** знов буде перед світом трясти новими «стамбульськими» бамагами, з підписами «нєлєгітімних кієвскіх тєрорістов»?
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02.06.2025 22:30 Відповісти
Так що там Отто фон Бісмарк казав? Просто так, для самоосвіти цікава ще його одна видатна фраза...
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02.06.2025 22:30 Відповісти
Тут цікавіше що казав Аль Капоне...
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02.06.2025 22:36 Відповісти
Умєров і Мудинський влаштували собі маленький Оман?
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02.06.2025 22:31 Відповісти
Жінка зраджує, або не зраджує? Закрились у спальні з "психологом" і повісили його труси на замочну скважину, ніц не видно. Знову ця невизначеність...
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02.06.2025 22:39 Відповісти
Треба просто пам'ятати, що у 2022 здати Україну Умерову та Єрмаку не дав Джонсон.

А зараз поряд нема того, хто цим уйобкам по руках дасть.
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02.06.2025 22:48 Відповісти
хто небудь зробить щось, щоб сухати розмови цих двох у прямому ефірі?
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02.06.2025 22:53 Відповісти
Ну нарешті. Коментатори зрадоньки дочекалися.
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02.06.2025 23:04 Відповісти
А що чекати українцям від кацапа і татарина за посередництва турка?
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02.06.2025 23:30 Відповісти
Отож отож....
Паскудство..
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02.06.2025 23:31 Відповісти
Яка ж слизька людина цей Умеров! І от таке земноводне виступає від імені України. Жах...
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02.06.2025 23:35 Відповісти
 
 