Генсек ООН Гутерриш осудил масштабные обстрелы Украины со стороны РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил последние российские атаки, которые повлекли многочисленные жертвы среди гражданского населения Украины.

Об этом заявил спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Генеральный секретарь осуждает широкомасштабные воздушные атаки со стороны Российской Федерации, которые повлекли многочисленные жертвы среди гражданского населения по всей Украине на выходных", - сказал спикер. Гутерреш также "обеспокоен сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации".

Атаки на гражданское население и инфраструктуру запрещены международным правом, напомнил Дюжаррик.

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"Мы подтверждаем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - добавил он.

В то же время представитель генсека ООН отказался комментировать высказывания президента США Дональда Трампа о том, что российский правитель Владимир Путин сошел с ума.

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