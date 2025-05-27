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Новости Заявления ООН о войне в Украине
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Генсек ООН Гутерриш осудил масштабные обстрелы Украины со стороны РФ

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил последние российские атаки, которые повлекли многочисленные жертвы среди гражданского населения Украины.

Об этом заявил спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Генеральный секретарь осуждает широкомасштабные воздушные атаки со стороны Российской Федерации, которые повлекли многочисленные жертвы среди гражданского населения по всей Украине на выходных", - сказал спикер. Гутерреш также "обеспокоен сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации".

Атаки на гражданское население и инфраструктуру запрещены международным правом, напомнил Дюжаррик.

Также читайте: Мир в Украине без уважения к ее территориальной целостности - "путь к хаосу", - Гутерриш

"Мы подтверждаем призыв генерального секретаря к полному, немедленному и безусловному прекращению огня в Украине как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - добавил он.

В то же время представитель генсека ООН отказался комментировать высказывания президента США Дональда Трампа о том, что российский правитель Владимир Путин сошел с ума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время положить конец вторжению РФ в Украину, ежедневным убийствам и разрушениям, - комиссар ООН по правам человека Тюрк

Автор: 

ООН (4180) Гутерриш Антониу (339) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+5
Ну і хто посмів розбудити це ояніхеранебачубоямерзота?
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27.05.2025 21:32
+3
Соромлюсь запитати,це часом не та ********* шо у вашому ООНi у Радбезi вештається?
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27.05.2025 21:43
+1
Перестроївся прокацапський лідор, чи 7 баб на вухо пошептало?
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27.05.2025 21:32
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Перестроївся прокацапський лідор, чи 7 баб на вухо пошептало?
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27.05.2025 21:32 Ответить
Ну і хто посмів розбудити це ояніхеранебачубоямерзота?
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27.05.2025 21:32 Ответить
На п'ять секунд встав у імпотентів і знову на пів шосту.
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27.05.2025 21:33 Ответить
Дармаїд. Нікчема. Пустодзвон
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27.05.2025 21:34 Ответить
Що це за структура?Й навіщо вона потрібна?..паразити...
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27.05.2025 21:35 Ответить
О... інфузорія пробулькотіла
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27.05.2025 21:35 Ответить
Дівчинка Гуттіере фшокє...
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27.05.2025 21:35 Ответить
Порожнє місце
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27.05.2025 21:35 Ответить
Соромлюсь запитати,це часом не та ********* шо у вашому ООНi у Радбезi вештається?
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27.05.2025 21:43 Ответить
А ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР не може ініціювати скликання Парламентської Ассамблеї ООН з питання позбавлення московії (будь-якого) членства в РадБезі ООН? Чи гроші заплачені тільки за "засудження/занепокоєння/стурбованість" ?
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27.05.2025 21:50 Ответить
О, ещё одно ничтожество позорное с заплывшей харей очнулось! Давно не вякал. Что особо удивляет конечно, так контора по кличке ,,красный крест с каким то полумесяцем,,! Утопить бы в болоте ночью на молодой месяц, пока он полумесяц! Как тождество доказать вроде.
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27.05.2025 22:06 Ответить
Гутерріш? Засудив? Та щоб мене...
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27.05.2025 22:08 Ответить
швидко
дуже швидко..
чекав реакціі трампона
а тепер так потужно..перданув
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27.05.2025 22:13 Ответить
 
 