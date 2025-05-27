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Новини Заяви ООН про війну в Україні
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Генсек ООН Гутерріш засудив масштабні обстріли України з боку РФ

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив останні російські атаки, які спричинили численні жертви серед цивільного населення України.

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар засуджує широкомасштабні повітряні атаки з боку Російської Федерації, які спричинили численні жертви серед цивільного населення по всій Україні на вихідних", - сказав речник. Гутерреш також "занепокоєний повідомленнями про удари українських безпілотників по цивільному населенню в Російській Федерації".

Атаки на цивільне населення та інфраструктуру заборонені міжнародним правом, нагадав Дюжаррік.

Також читайте: Мир в Україні без поваги до її територіальної цілісності – "шлях до хаосу", - Гутерріш

"Ми підтверджуємо заклик генерального секретаря до повного, негайного і безумовного припинення вогню в Україні як першого кроку до справедливого, всеосяжного і сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій ООН", - додав він.

Водночас речник генсека ООН відмовився коментувати висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що російський правитель Володимир Путін збожеволів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час покласти край вторгненню РФ в Україну, щоденним убивствам і руйнуванням, - комісар ООН з прав людини Тюрк

Автор: 

ООН (3365) Гутерріш Антоніу (392) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+5
Ну і хто посмів розбудити це ояніхеранебачубоямерзота?
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27.05.2025 21:32
+3
Соромлюсь запитати,це часом не та ********* шо у вашому ООНi у Радбезi вештається?
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27.05.2025 21:43
+1
Перестроївся прокацапський лідор, чи 7 баб на вухо пошептало?
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27.05.2025 21:32
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Перестроївся прокацапський лідор, чи 7 баб на вухо пошептало?
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27.05.2025 21:32 Відповісти
Ну і хто посмів розбудити це ояніхеранебачубоямерзота?
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27.05.2025 21:32 Відповісти
На п'ять секунд встав у імпотентів і знову на пів шосту.
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27.05.2025 21:33 Відповісти
Дармаїд. Нікчема. Пустодзвон
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27.05.2025 21:34 Відповісти
Що це за структура?Й навіщо вона потрібна?..паразити...
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27.05.2025 21:35 Відповісти
О... інфузорія пробулькотіла
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27.05.2025 21:35 Відповісти
Дівчинка Гуттіере фшокє...
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27.05.2025 21:35 Відповісти
Порожнє місце
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27.05.2025 21:35 Відповісти
Соромлюсь запитати,це часом не та ********* шо у вашому ООНi у Радбезi вештається?
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27.05.2025 21:43 Відповісти
А ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР не може ініціювати скликання Парламентської Ассамблеї ООН з питання позбавлення московії (будь-якого) членства в РадБезі ООН? Чи гроші заплачені тільки за "засудження/занепокоєння/стурбованість" ?
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27.05.2025 21:50 Відповісти
О, ещё одно ничтожество позорное с заплывшей харей очнулось! Давно не вякал. Что особо удивляет конечно, так контора по кличке ,,красный крест с каким то полумесяцем,,! Утопить бы в болоте ночью на молодой месяц, пока он полумесяц! Как тождество доказать вроде.
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27.05.2025 22:06 Відповісти
Гутерріш? Засудив? Та щоб мене...
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27.05.2025 22:08 Відповісти
швидко
дуже швидко..
чекав реакціі трампона
а тепер так потужно..перданув
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27.05.2025 22:13 Відповісти
 
 