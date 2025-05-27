Генсек ООН Гутерріш засудив масштабні обстріли України з боку РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив останні російські атаки, які спричинили численні жертви серед цивільного населення України.

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар засуджує широкомасштабні повітряні атаки з боку Російської Федерації, які спричинили численні жертви серед цивільного населення по всій Україні на вихідних", - сказав речник. Гутерреш також "занепокоєний повідомленнями про удари українських безпілотників по цивільному населенню в Російській Федерації".

Атаки на цивільне населення та інфраструктуру заборонені міжнародним правом, нагадав Дюжаррік.

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"Ми підтверджуємо заклик генерального секретаря до повного, негайного і безумовного припинення вогню в Україні як першого кроку до справедливого, всеосяжного і сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій ООН", - додав він.

Водночас речник генсека ООН відмовився коментувати висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що російський правитель Володимир Путін збожеволів.

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