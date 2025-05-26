Настав час покласти край вторгненню РФ в Україну, щоденним убивствам і руйнуванням, - комісар ООН з прав людини Тюрк

В ООН засудили нещодавні масовані атаки РФ на Україну та закликали до всеохопного припинення вогню, яке "покладе край щоденним убивствам і руйнуванням", а також "розпочати справжні мирні переговори".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Так, у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), нагадали, що, починаючи із п’ятниці, російські війська здійснювали нічні удари з використанням рекордної кількості далекобійних ракет і безпілотників, внаслідок чого по всій Україні загинули або зазнали поранень цивільні особи.

За даними ММПЛУ, загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, серед яких троє дітей, а ще 88 осіб, включно з 11 дітьми, отримали поранення. Найбільше постраждали мешканці великих міст, зокрема Києва, Харкова та Миколаєва, а також жителі інших населених пунктів.

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"Настав час покласти край російському вторгненню в Україну, забезпечити всеохопне припинення вогню, яке покладе край щоденним убивствам і руйнуванням, та розпочати справжні мирні переговори, засновані на дотриманні міжнародного права", – наголосив Тюрк.

Він наголосив, що у центрі зусиль із досягнення сталого миру мають бути люди та їхні права.

"Права та потреби тих, хто найбільше постраждав через конфлікт, – військовополонених, цивільних осіб, депортованих і примусово переміщених дітей, внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто проживає на окупованій території України, – повинні бути основою для обговорення миру", – зауважив Тюрк.

Він нагадав, що навіть в умовах активних бойових дій усі особи, які утримуються під вартою, мають бути захищені. Позасудові страти, катування, а також будь-яке нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження з особами, які перебувають під вартою, заборонені за будь-яких обставин і мають бути негайно припинені. Крім того, всі цивільні особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають бути звільнені, щойно зникне правова підстава для їхнього затримання, а також має бути забезпечений їхній захист від примусового повернення.

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До практичних заходів щодо посилення захисту військовополонених і цивільних осіб, які утримуються під вартою, належать: забезпечення можливості регулярного листування з їхніми сім’ями, створення змішаних медичних комісій для оцінки стану здоров’я військовополонених, а також гарантування та розширення доступу незалежних спостерігачів, включно з Управлінням ООН з прав людини, до місць інтернування та утримання під вартою.