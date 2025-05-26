Пришло время положить конец вторжению РФ в Украину, ежедневным убийствам и разрушениям, - комиссар ООН по правам человека Тюрк

В ООН осудили недавние массированные атаки РФ на Украину и призвали к всеобъемлющему прекращению огня, которое "положит конец ежедневным убийствам и разрушениям", а также "начать настоящие мирные переговоры".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Так, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), напомнили, что, начиная с пятницы, российские войска осуществляли ночные удары с использованием рекордного количества дальнобойных ракет и беспилотников, в результате чего по всей Украине погибли или получили ранения гражданские лица.

По данным ММПЧУ, погибло по меньшей мере 14 гражданских лиц, среди которых трое детей, а еще 88 человек, включая 11 детей, получили ранения. Больше всего пострадали жители крупных городов, в частности Киева, Харькова и Николаева, а также жители других населенных пунктов.

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"Пришло время положить конец российскому вторжению в Украину, обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, которое положит конец ежедневным убийствам и разрушениям, и начать настоящие мирные переговоры, основанные на соблюдении международного права", - подчеркнул Тюрк.

Он подчеркнул, что в центре усилий по достижению устойчивого мира должны быть люди и их права.

"Права и потребности тех, кто больше всего пострадал из-за конфликта, - военнопленных, гражданских лиц, депортированных и принудительно перемещенных детей, внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто проживает на оккупированной территории Украины, - должны быть основой для обсуждения мира", - отметил Тюрк.

Он напомнил, что даже в условиях активных боевых действий все лица, содержащиеся под стражей, должны быть защищены. Внесудебные казни, пытки, а также любое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с лицами, находящимися под стражей, запрещены при любых обстоятельствах и должны быть немедленно прекращены. Кроме того, все гражданские лица, находящиеся в местах лишения свободы, должны быть освобождены, как только исчезнет правовое основание для их задержания, а также должна быть обеспечена их защита от принудительного возвращения.

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К практическим мерам по усилению защиты военнопленных и гражданских лиц, содержащихся под стражей, относятся: обеспечение возможности регулярной переписки с их семьями, создание смешанных медицинских комиссий для оценки состояния здоровья военнопленных, а также обеспечение и расширение доступа независимых наблюдателей, включая Управление ООН по правам человека, к местам интернирования и содержания под стражей.