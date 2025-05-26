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Новости Обстрелы Украины
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Пришло время положить конец вторжению РФ в Украину, ежедневным убийствам и разрушениям, - комиссар ООН по правам человека Тюрк

Тюрк призвал положить конец вторжению РФ в Украину

В ООН осудили недавние массированные атаки РФ на Украину и призвали к всеобъемлющему прекращению огня, которое "положит конец ежедневным убийствам и разрушениям", а также "начать настоящие мирные переговоры".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Так, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), напомнили, что, начиная с пятницы, российские войска осуществляли ночные удары с использованием рекордного количества дальнобойных ракет и беспилотников, в результате чего по всей Украине погибли или получили ранения гражданские лица.

По данным ММПЧУ, погибло по меньшей мере 14 гражданских лиц, среди которых трое детей, а еще 88 человек, включая 11 детей, получили ранения. Больше всего пострадали жители крупных городов, в частности Киева, Харькова и Николаева, а также жители других населенных пунктов.

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"Пришло время положить конец российскому вторжению в Украину, обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, которое положит конец ежедневным убийствам и разрушениям, и начать настоящие мирные переговоры, основанные на соблюдении международного права", - подчеркнул Тюрк.

Он подчеркнул, что в центре усилий по достижению устойчивого мира должны быть люди и их права.

"Права и потребности тех, кто больше всего пострадал из-за конфликта, - военнопленных, гражданских лиц, депортированных и принудительно перемещенных детей, внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто проживает на оккупированной территории Украины, - должны быть основой для обсуждения мира", - отметил Тюрк.

Он напомнил, что даже в условиях активных боевых действий все лица, содержащиеся под стражей, должны быть защищены. Внесудебные казни, пытки, а также любое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с лицами, находящимися под стражей, запрещены при любых обстоятельствах и должны быть немедленно прекращены. Кроме того, все гражданские лица, находящиеся в местах лишения свободы, должны быть освобождены, как только исчезнет правовое основание для их задержания, а также должна быть обеспечена их защита от принудительного возвращения.

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К практическим мерам по усилению защиты военнопленных и гражданских лиц, содержащихся под стражей, относятся: обеспечение возможности регулярной переписки с их семьями, создание смешанных медицинских комиссий для оценки состояния здоровья военнопленных, а также обеспечение и расширение доступа независимых наблюдателей, включая Управление ООН по правам человека, к местам интернирования и содержания под стражей.

Автор: 

обстрел (27626) ООН (4179) Тюрк Фолькер (9)


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Топ комментарии
+4
ООН в своєму стилі!!! А як ти це зробиш, покласти край??????
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26.05.2025 21:24
+3
"Покласти край", "завершення війни", "всеохоплюючий мир"...
До потужності Надпотужного ще далеко, але ООН робить успіхи...
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26.05.2025 21:28
+2
Бла...бла...бла.... "настав час".... а чого тільки зараз настав час а не у 2022 році?
Без повного торговельного імбарго з рашистами довго будуть "зупиняти" , балачками про "настав час" не зупинити.
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26.05.2025 21:27
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Правила форума Совет форумчан
ООН в своєму стилі!!! А як ти це зробиш, покласти край??????
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26.05.2025 21:24 Ответить
Настав час покласти край вторгненню РФ в Україну, щоденним убивствам і руйнуванням

Будемо чекати з нетерпінням аж цілі 24 години!
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26.05.2025 21:25 Ответить
Потужно!
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26.05.2025 21:27 Ответить
Бла...бла...бла.... "настав час".... а чого тільки зараз настав час а не у 2022 році?
Без повного торговельного імбарго з рашистами довго будуть "зупиняти" , балачками про "настав час" не зупинити.
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26.05.2025 21:27 Ответить
"Покласти край", "завершення війни", "всеохоплюючий мир"...
До потужності Надпотужного ще далеко, але ООН робить успіхи...
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26.05.2025 21:28 Ответить
Черговий "Війна стій, раз, два!"
Які вони нікчемні.
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26.05.2025 21:28 Ответить
Так, так, звісно вже час! От рік тому і ще вчора було зарано, а ось тепер саме час покласти х..край.
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26.05.2025 21:30 Ответить
оу, потужно! цей час настав три роки тому
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26.05.2025 21:30 Ответить
Настав час @х@ітєльних історій...
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26.05.2025 21:45 Ответить
сказал - как отрезал!))
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26.05.2025 21:49 Ответить
Три роки війни,а час настав зараз? ООН сліпа,глуха чи продажна? Так,глуха,сліпа,продажна і на додачу імпотентна
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26.05.2025 21:52 Ответить
Да Ти шо, и шо?! Выразите глубокую обеспокоенность?!🤡🤗🥳🤪 ***********.
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26.05.2025 21:58 Ответить
Ну слава богу, таки час настав
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26.05.2025 21:58 Ответить
То викиньте мордор з радбезу.

Чи нє?
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26.05.2025 22:15 Ответить
Организация Озабоченных Наций, преемница Лиги Сексуальных Реформ.
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26.05.2025 22:26 Ответить
О, я я,...
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26.05.2025 22:32 Ответить
Ой, цирк... Ну покладіть, імпотенти, хто ж вам заважає?
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27.05.2025 00:18 Ответить
 
 