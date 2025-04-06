Комиссар ООН по правам человека Тюрк осудил удар РФ по Кривому Рогу: Неизбирательные атаки могут быть квалифицированы как военные преступления

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил атаку российских вооруженных сил на город Кривой Рог, в результате которой погибли 18 человек, в том числе - девять детей.

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, команда Миссии посетила место атаки в субботу, зафиксировала масштабы разрушений и установила имена убитых детей. Эта атака стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара.

"Этот ужас невозможно представить - девятеро детей погибли, большинство - во время игры в парке, когда военный боеприпас разорвался шрапнелью прямо над ними. Один взрыв оборвал 18 жизней в теплый пятничный вечер в Кривом Роге, когда семьи отдыхали около детской площадки, ресторана и жилых домов", - отметил Тюрк.

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Он подчеркнул, что использование РФ оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе при отсутствии какого-либо подтвержденного военного присутствия свидетельствует о полном пренебрежении к жизни гражданских лиц.

Также отмечается, что значительная часть жертв была на детской площадке. Управление ООН по правам человека подтвердило много жертв, в частности - личности всех погибших детей, и продолжает собирать данные для проверки информации о других жертвах.

Во время визита на место атаки специалисты Управления ООН по правам человека зафиксировали следы от сотен осколков на зданиях, качелях, детских горках, деревьях и на земле.

В то время как власти Российской Федерации утверждали, что целью нападения была группа военных, местные жители, представитель бизнес-ассоциации и сотрудники ресторана рассказали специалистам Управления ООН по правам человека, что незадолго до нападения десятки женщин и мужчин, работающих в сфере красоты, посещали отраслевой форум, организованный местной бизнес-ассоциацией в ресторане. О мероприятии было заранее объявлено в Интернете. Все свидетели утверждают, что во время обстрела в ресторане и в районе не было военного присутствия.

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"Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта использовали такие средства или методы ведения боевых действий, которые при существующих обстоятельствах не могут поражать военных и гражданских лиц без различия. От сторон также требуется принимать все возможные меры предосторожности для минимизации вреда гражданским лицам, в том числе - путем проверки того, что объекты, на которые направлены удары, являются не гражданскими, а военными целями, и выбора тактики и оружия, которые позволят избежать или, по крайней мере, свести к минимуму случайные жертвы среди гражданских лиц", - добавил Тюрк.

Комиссар подчеркнул, что даже если российские власти имели информацию о том, что на объекте могут присутствовать военнослужащие, способ и обстоятельства нападения могут свидетельствовать о неизбирательном характере атаки.

"Неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой атаки, направленные против гражданских лиц, то могут быть квалифицированы как военные преступления", отметил Тюрк.

Верховный комиссар призвал к быстрому, тщательному и независимому расследованию этой атаки.

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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ на город.

Кроме того, города и села Украины объявили 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.