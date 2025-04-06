РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Кривой Рог
1 562 42

Комиссар ООН по правам человека Тюрк осудил удар РФ по Кривому Рогу: Неизбирательные атаки могут быть квалифицированы как военные преступления

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил атаку российских вооруженных сил на город Кривой Рог, в результате которой погибли 18 человек, в том числе - девять детей.

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, команда Миссии посетила место атаки в субботу, зафиксировала масштабы разрушений и установила имена убитых детей. Эта атака стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара.

"Этот ужас невозможно представить - девятеро детей погибли, большинство - во время игры в парке, когда военный боеприпас разорвался шрапнелью прямо над ними. Один взрыв оборвал 18 жизней в теплый пятничный вечер в Кривом Роге, когда семьи отдыхали около детской площадки, ресторана и жилых домов", - отметил Тюрк.

Также читайте: Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля: Количество пострадавших возросло до 75 человек, четверо детей - в тяжелом состоянии

Он подчеркнул, что использование РФ оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе при отсутствии какого-либо подтвержденного военного присутствия свидетельствует о полном пренебрежении к жизни гражданских лиц.

Также отмечается, что значительная часть жертв была на детской площадке. Управление ООН по правам человека подтвердило много жертв, в частности - личности всех погибших детей, и продолжает собирать данные для проверки информации о других жертвах.

Во время визита на место атаки специалисты Управления ООН по правам человека зафиксировали следы от сотен осколков на зданиях, качелях, детских горках, деревьях и на земле.

В то время как власти Российской Федерации утверждали, что целью нападения была группа военных, местные жители, представитель бизнес-ассоциации и сотрудники ресторана рассказали специалистам Управления ООН по правам человека, что незадолго до нападения десятки женщин и мужчин, работающих в сфере красоты, посещали отраслевой форум, организованный местной бизнес-ассоциацией в ресторане. О мероприятии было заранее объявлено в Интернете. Все свидетели утверждают, что во время обстрела в ресторане и в районе не было военного присутствия.

Смотрите также: Россияне выпустили более 1460 КАБов, почти 670 дронов и более 30 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

"Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта использовали такие средства или методы ведения боевых действий, которые при существующих обстоятельствах не могут поражать военных и гражданских лиц без различия. От сторон также требуется принимать все возможные меры предосторожности для минимизации вреда гражданским лицам, в том числе - путем проверки того, что объекты, на которые направлены удары, являются не гражданскими, а военными целями, и выбора тактики и оружия, которые позволят избежать или, по крайней мере, свести к минимуму случайные жертвы среди гражданских лиц", - добавил Тюрк.

Комиссар подчеркнул, что даже если российские власти имели информацию о том, что на объекте могут присутствовать военнослужащие, способ и обстоятельства нападения могут свидетельствовать о неизбирательном характере атаки.

"Неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой атаки, направленные против гражданских лиц, то могут быть квалифицированы как военные преступления", отметил Тюрк.

Верховный комиссар призвал к быстрому, тщательному и независимому расследованию этой атаки.

Также смотрите: Навеки 3,9 годика: Умер мальчик Тимофей, которого пытались реанимировать после удара РФ по Кривому Рогу. ФОТО

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ на город.

Кроме того, города и села Украины объявили 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

Автор: 

Кривой Рог (1403) ООН (4166) Тюрк Фолькер (9) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
та бл.... не можуть бути, а повинні бути кваліфіковані як воєнні злочини.
показать весь комментарий
06.04.2025 14:57
+10
До сраки твоє занепокоєння. ООН являється таким же співучасником злочину так як Сосія це член ООН. Чому Сосію ще не виключили з цієі організації, так як вона не має права там знаходитись ні юридично ні морально?
показать весь комментарий
06.04.2025 15:08
+7
оон іді нхй
показать весь комментарий
06.04.2025 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та бл.... не можуть бути, а повинні бути кваліфіковані як воєнні злочини.
показать весь комментарий
06.04.2025 14:57 Ответить
Да що не ясно?Зливають Україну пуйлу по договорняку,який ще десятки років тому був задуманий,коли видирали у нас ядерку.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:08 Ответить
та не думаю, що зливають. якщо зіллють, то вони наступні. тому вони будуть і далі підтримувати нас ( у такому ж піпєточному темпі, без різкої ескалації, щоб цапи часом не кинули ядрьону бімбу) поки лаптєстан не погодиться на заморозку війни, або поки нас не стане і вони за цей час підготуються хоч самі до війни з ордою.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:17 Ответить
та не думаю, що зливають. якщо зіллють, то вони наступні.
Третя світова у планах глобалистів,вона буде 100 процентів,а населення України хочуть зменшити до 5 лямів.Це вам для загального розвитку.Тому і підкидують нам допомогу,щоб ми швидко не схлопнулися,а захищалися і не здалися,попутно знищуючи кацапів,бо то є план обоюдного знищення українців та русні.
щоб цапи часом не кинули ядрьону бімбу
я вас мабуть здивую,але у русні ядерки немає,то все пугалки для світу.Тепер обосную.
Нагадаю,як Єльцин виступав на Конгресі США у 1992 році,ось уривок виступу.
https://www.youtube.com/watch?v=UE3PHz9Xzq8
показать весь комментарий
06.04.2025 16:39 Ответить
теорії, конспірології, заговори... а істина, вона десь на поверхні. тож не варто себе вантажити тою дичиною про двійників і прочу чуш. ще тут про того соловья згадайте і про те як хутін лежить в морозильнику на Валдаї. )) є двійники у хутіна? звісно. проте вони лише для показухи. ніхто не довірить двійнику вести переговори з лідерами інших країн. двійник може поїхати тільки в Курську область чи у Севастополь, пострибати з бтра, на якусь зустріч з челяддю в регіони поїхати. от і вся його робота. і це здоровий глузд і ніякої конспірології. конспірологія - це платівка гебні і чекістів.
глобалісти, лепрекони... війна 3 Світова буде між Китаєм з його коаліцією диктатур і Штатами з їхньою коаліцією демократичних країн.
показать весь комментарий
06.04.2025 17:25 Ответить
не варто себе вантажити тою дичиною про двійників і прочу чуш.
Хто давав інтерв'ю Такеру Карлсону-сам Путлер чи двійник?
показать весь комментарий
06.04.2025 19:44 Ответить
та пофіг хто. для нас, українців, абсолютно пофіг. навіть не варто таке обговорювати. бо для нас, українців, що пу йло, що двійник, що трійник, що патрушев, що чемезов, бортніков, наришкін, медвєдєв, *********, соловйов і проча та вся чекістсько-імперська біомаса, то всі вони для України є абсолютне зло і вороги, які мають бути знищені фізично... ось головне, про що нам варто знати.. а на рахунок Такера.. хм.. писали, що те інтерв'ю довелось перезнімати, бо з першого разу не вийшло. тому припускаю, що інтерв'ю Такеру давав "васіліч". але то все покуй.. і ви не переймайтеся цією маячнею.
показать весь комментарий
06.04.2025 20:44 Ответить
У другій частині цього відео явний двійник Єльцина(оригінал помер від інфаркту) передав владу пукіну.
Рашка тоді була під ковпаком США,всі дії рашки узгоджувались з Америкою,про це прямо зізнався депутат Федоров. https://youtu.be/oSlgDWv3k-w?si=ar4ai2bFnIya13y_&t=932
показать весь комментарий
06.04.2025 16:45 Ответить
щоб цапи часом не кинули ядрьону бімбу
Ось натяк,що уся ядерна зброя кацапіїї спалена у ядерних реакторах американських АЕС.
https://zn.ua/WORLD/rossiya-prodala-ssha-uran-iz-20-tysyach-yadernyh-boegolovok-132918_.html Россия продала США уран из 20 тысяч ядерных боеголовок
Що ви думаєте,коли рашка стояла на колінах перед США при Єльцині,Америка не подумала про те,щоб розброїти кацапів,щоб вони більше не розмахували "ядерною палицею",як це робив Хрущов?
показать весь комментарий
06.04.2025 16:49 Ответить
на яких колінах стояла? ніжки Буша - це всього лише гуманітарка, ядерну зброю за це не віддають. США Україні пропонували 100 лярдів доларів за переробку ядерних боєголовок, які лишились в Україні після розвалу совка. і в Україні на час падіння совка ядерних боєголовок було набагато менше, ніж у кацапні. тому тих 17 лярдів доларів, які американці дали русні за передачу американцям ядерних боєголовок свідчать лише про те, що то тільки застарілі уже боєголовки цапи продали американцям. тож ядерна зброя у них є. в якому вона стані - це питання. проте вона у них є. тому світ і підсцикає з величезними поставками зброї в Україну. це найбільш тверезе пояснення, без конспірологій.
показать весь комментарий
06.04.2025 17:33 Ответить
Вообще наплевать что там говорит ООН. Если украинцы считают резолюции ООН по действиям израиля в Газе нападением на права евреев - то действия русни в Украине тоже правильные с точки зрения украинского народа. Наполовину беременным невозможно быть.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:51 Ответить
кацап, тут для тебя водкі нєт. брись отсєда. с точки зрения украинского народа, действия русни в Украине есть геноцидные. а нападение хамаса при помощи кацапских инструкторов вагнеровцов на Израиль - это террор. и Израиль врубил ответку.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:14 Ответить
Передайте комиссару ООН - это именно избирательные атаки против мирного населения! По простому -террор!
показать весь комментарий
06.04.2025 15:57 Ответить
та це не терор - це свідомий геноцид українського народу. бо це не тільки ракети, це і розстріли мирних цивільних мешканців у Бучі, Ізюмі та інших містах і селах України. це примусова, часто з тортурами, фільтрація українців на окупованих територіях, щоб вони перестали себе називати і вважати українцями. це свідома депортація і переселення українців у Сибір, як це робили їхні предки совкових і імперських часів.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:22 Ответить
Може то натяк на те, що є якась особа, від якої залежить можуть бути, чи будуть кяаліфіковані? Це Трамп, чи сам Тюрк? А звідси і друге питання: що треба зробити, щоб кваліфікація була потрібною? Тобто ціна питання?
показать весь комментарий
06.04.2025 15:59 Ответить
особа там одна - це кацапи, які мають в Радбезі право вето і заблокують будь-яку резолюцію, яка буде суперечити їхній пропаганді.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:16 Ответить
Навіть ялова ООН висловилась. Тільки рудого миротворця заціпило...
показать весь комментарий
06.04.2025 15:00 Ответить
оон іді нхй
показать весь комментарий
06.04.2025 15:00 Ответить
Ключеве слово "можуть". ***** зашле бабло і вже не зможуть. Сцуки, шоб вашим дітям та онукам так саме прилітіло.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:03 Ответить
Хоч одна особа з мокшандії реально засуджена за весь час "невібіркових" злочинів після другої світової? отож... без реальних піз@юлин то не більше, ніж ввічливо просити додіка не срати в загальному під'їзді...
показать весь комментарий
06.04.2025 15:03 Ответить
а може і ні, в залежності від розміру подарунків в.в.ху
показать весь комментарий
06.04.2025 15:04 Ответить
До сраки твоє занепокоєння. ООН являється таким же співучасником злочину так як Сосія це член ООН. Чому Сосію ще не виключили з цієі організації, так як вона не має права там знаходитись ні юридично ні морально?
показать весь комментарий
06.04.2025 15:08 Ответить
Так не тільки в цьому нікчемному ооні, а ще в їхньому радбезі, якщо рашка і досі там, то особисто для мене цей оон є посібником терористів та воєнних злочинців ...нехай беруть приклад з Ліги Націй ...
показать весь комментарий
06.04.2025 15:42 Ответить
До речі цей чувак повинен знати, що сама по собі Агресія - найтяжчий міжнародний злочин ...
показать весь комментарий
06.04.2025 15:50 Ответить
Ну, після такого ПРОТОКОЛЬНОГО засудження, прутін, повіситься від страху!!
показать весь комментарий
06.04.2025 15:09 Ответить
а вибіркові бомбардування України - це для ООН нормас?
показать весь комментарий
06.04.2025 15:10 Ответить
І від цього легше стало?!
показать весь комментарий
06.04.2025 15:15 Ответить
Слово ж яке знайшли - "невибіркові"... Ага, невибіркові викрадення тисяч українських дітей.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:19 Ответить
Відбув номер та й поїхав в ресторан. Нажаль такі зараз реалії.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:21 Ответить
Трамп? Цей козел? Не смішно навіть.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:47 Ответить
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив атаку російських збройних сил на місто Кривий Ріг

Я аж вижу, как сейчас заметались в Кремле..
показать весь комментарий
06.04.2025 15:37 Ответить
Найбільше дратує оця кваліфікація загарбницького нападу однієї країни з більшою армією, площею, населенням на іншу як - "конфлікти", і при цьому така собі "турбота " про мирне населення. І це організація, яка мала би сповідувати рівність, справедливість, свободу різних народів і націй, яка б мала стояти непохитно на недопущенні повторення світових воєн, імперських амбіцій і загарбницьких апетитів країн, які в 21 столітті ще не позбулися Середньовіччя. На жаль, нинішня влада країни, яка колись вважалася захисником демократії, сьогодні перетворюється на повну протилежність. Замість того, щоб дійсно бути ініціатором перезапуску цієї імпотентної організації під назвою ООН, нинішня трампо-масківська тусовка сприяє захисту антидемократичних режимів у всьому світі і їхній безкарності.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:44 Ответить
чому ж невибіркові? Дуже вибіркові- по дітях!
показать весь комментарий
06.04.2025 15:47 Ответить
З 2014 року, московської війни, проти Мирної України, в ООН так і не КВАЛІФІКУВАЛИ убивство Українців, прутіним, як Злочин??
Ну і нащо, таку немічну структуру, УТРИМУВАТИ і ОПЛАЧУВАТИ??
показать весь комментарий
06.04.2025 15:48 Ответить
Це просто пздць. Просто слів немає інших.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:48 Ответить
Израиль с Россией. Вперед русские евреи, покажите всему миру, что вы имеете права от Бога. Яхве на вашей стороне.
показать весь комментарий
06.04.2025 15:52 Ответить
Можно просто русские.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:51 Ответить
Судя по тому кто в РФ с экранов к геноциду украинцев призывает - то не просто русские.
показать весь комментарий
06.04.2025 19:16 Ответить
Можуть бути?
Эта мрaзь террористическая ежедневно все существование ИГИЛ переплевывает.
Тут о городах которые они уничтожают уже даже не пишут..
"1984" слишком ванильный был.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:00 Ответить
Засудив і що далі?
показать весь комментарий
06.04.2025 18:03 Ответить
 
 