Комиссар ООН по правам человека Тюрк осудил удар РФ по Кривому Рогу: Неизбирательные атаки могут быть квалифицированы как военные преступления
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил атаку российских вооруженных сил на город Кривой Рог, в результате которой погибли 18 человек, в том числе - девять детей.
Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, команда Миссии посетила место атаки в субботу, зафиксировала масштабы разрушений и установила имена убитых детей. Эта атака стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара.
"Этот ужас невозможно представить - девятеро детей погибли, большинство - во время игры в парке, когда военный боеприпас разорвался шрапнелью прямо над ними. Один взрыв оборвал 18 жизней в теплый пятничный вечер в Кривом Роге, когда семьи отдыхали около детской площадки, ресторана и жилых домов", - отметил Тюрк.
Он подчеркнул, что использование РФ оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе при отсутствии какого-либо подтвержденного военного присутствия свидетельствует о полном пренебрежении к жизни гражданских лиц.
Также отмечается, что значительная часть жертв была на детской площадке. Управление ООН по правам человека подтвердило много жертв, в частности - личности всех погибших детей, и продолжает собирать данные для проверки информации о других жертвах.
Во время визита на место атаки специалисты Управления ООН по правам человека зафиксировали следы от сотен осколков на зданиях, качелях, детских горках, деревьях и на земле.
В то время как власти Российской Федерации утверждали, что целью нападения была группа военных, местные жители, представитель бизнес-ассоциации и сотрудники ресторана рассказали специалистам Управления ООН по правам человека, что незадолго до нападения десятки женщин и мужчин, работающих в сфере красоты, посещали отраслевой форум, организованный местной бизнес-ассоциацией в ресторане. О мероприятии было заранее объявлено в Интернете. Все свидетели утверждают, что во время обстрела в ресторане и в районе не было военного присутствия.
"Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта использовали такие средства или методы ведения боевых действий, которые при существующих обстоятельствах не могут поражать военных и гражданских лиц без различия. От сторон также требуется принимать все возможные меры предосторожности для минимизации вреда гражданским лицам, в том числе - путем проверки того, что объекты, на которые направлены удары, являются не гражданскими, а военными целями, и выбора тактики и оружия, которые позволят избежать или, по крайней мере, свести к минимуму случайные жертвы среди гражданских лиц", - добавил Тюрк.
Комиссар подчеркнул, что даже если российские власти имели информацию о том, что на объекте могут присутствовать военнослужащие, способ и обстоятельства нападения могут свидетельствовать о неизбирательном характере атаки.
"Неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой атаки, направленные против гражданских лиц, то могут быть квалифицированы как военные преступления", отметил Тюрк.
Верховный комиссар призвал к быстрому, тщательному и независимому расследованию этой атаки.
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.
Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.
7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ на город.
Кроме того, города и села Украины объявили 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.
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Третя світова у планах глобалистів,вона буде 100 процентів,а населення України хочуть зменшити до 5 лямів.Це вам для загального розвитку.Тому і підкидують нам допомогу,щоб ми швидко не схлопнулися,а захищалися і не здалися,попутно знищуючи кацапів,бо то є план обоюдного знищення українців та русні.
щоб цапи часом не кинули ядрьону бімбу
я вас мабуть здивую,але у русні ядерки немає,то все пугалки для світу.Тепер обосную.
Нагадаю,як Єльцин виступав на Конгресі США у 1992 році,ось уривок виступу.
https://www.youtube.com/watch?v=UE3PHz9Xzq8
глобалісти, лепрекони... війна 3 Світова буде між Китаєм з його коаліцією диктатур і Штатами з їхньою коаліцією демократичних країн.
Хто давав інтерв'ю Такеру Карлсону-сам Путлер чи двійник?
Рашка тоді була під ковпаком США,всі дії рашки узгоджувались з Америкою,про це прямо зізнався депутат Федоров. https://youtu.be/oSlgDWv3k-w?si=ar4ai2bFnIya13y_&t=932
Ось натяк,що уся ядерна зброя кацапіїї спалена у ядерних реакторах американських АЕС.
https://zn.ua/WORLD/rossiya-prodala-ssha-uran-iz-20-tysyach-yadernyh-boegolovok-132918_.html Россия продала США уран из 20 тысяч ядерных боеголовок
Що ви думаєте,коли рашка стояла на колінах перед США при Єльцині,Америка не подумала про те,щоб розброїти кацапів,щоб вони більше не розмахували "ядерною палицею",як це робив Хрущов?
Я аж вижу, как сейчас заметались в Кремле..
Ну і нащо, таку немічну структуру, УТРИМУВАТИ і ОПЛАЧУВАТИ??
Эта мрaзь террористическая ежедневно все существование ИГИЛ переплевывает.
Тут о городах которые они уничтожают уже даже не пишут..
"1984" слишком ванильный был.