Россияне выпустили более 1460 КАБов, почти 670 дронов и более 30 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Ежедневные российские атаки на Украину являются ответом российского диктатора Владимира Путина на все международные дипломатические усилия и доказывают, что давления на Россию до сих пор недостаточно.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью - баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил он.

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Зеленский отметил, что количество российских воздушных атак растет. Таким образом Россия показывает свои истинные намерения - продолжать террор, пока мир это позволяет.

"За минувшую неделю против украинских городов и сел, наших людей они выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью. Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, играющих на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Спасибо всем нашим службам, кто помогает и спасает украинцев", - добавил президент.

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По его словам, такие атаки - это ответ Путина на все международные дипломатические усилия.

"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Нужно направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подчеркнул Зеленский.

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