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Новости Видео Обстрелы Украины
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Россияне выпустили более 1460 КАБов, почти 670 дронов и более 30 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Ежедневные российские атаки на Украину являются ответом российского диктатора Владимира Путина на все международные дипломатические усилия и доказывают, что давления на Россию до сих пор недостаточно.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью - баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Замалчивание того, что Россия убивает детей баллистикой, подстрекает россиян на новые преступления, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский отметил, что количество российских воздушных атак растет. Таким образом Россия показывает свои истинные намерения - продолжать террор, пока мир это позволяет.

"За минувшую неделю против украинских городов и сел, наших людей они выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью. Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, играющих на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Спасибо всем нашим службам, кто помогает и спасает украинцев", - добавил президент.

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По его словам, такие атаки - это ответ Путина на все международные дипломатические усилия.

"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Нужно направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Трехдневный траур объявили на Харьковщине по жертвам российского удара по Харькову, а также по Кривому Рогу

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Кривой Рог (1403) обстрел (27057) Воздушные атаки на Киев (698) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


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Топ комментарии
+27
Слабо те ж саме розказати зі сцени 95 кварталу, з похабною либою на вустах та з поломаним велосипедом у руках?!
Ну, як раніше це робив та збирав овації лохів...
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06.04.2025 12:26
+14
Де наші КАБи які ти обіцяв у минулому році. Де наші крилаті ракети, де балістичні, про які ти хизувався?
Єдина далекобіна зброя яку ти випускаєш нон-стоп, це "довгий піздун".
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06.04.2025 12:32
+9
Статист(
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06.04.2025 12:41
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Правила форума Совет форумчан
Слабо те ж саме розказати зі сцени 95 кварталу, з похабною либою на вустах та з поломаним велосипедом у руках?!
Ну, як раніше це робив та збирав овації лохів...
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06.04.2025 12:26 Ответить
Натомість рудий індюк і досі вважає )(уйла хорошим парнєм та готується разом з ним розробляти 3,14дорські копалини.
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06.04.2025 12:30 Ответить
Де наші КАБи які ти обіцяв у минулому році. Де наші крилаті ракети, де балістичні, про які ти хизувався?
Єдина далекобіна зброя яку ти випускаєш нон-стоп, це "довгий піздун".
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06.04.2025 12:32 Ответить
О, придумав. За допомогою такого нехитрого пристрою можна жбурляти в кацапів асфальтом.
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06.04.2025 12:32 Ответить
Статист(
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06.04.2025 12:41 Ответить
Новінській...видав тебе твій акцент...
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06.04.2025 12:47 Ответить
проснулося падла, тут с 5 утра никто не спит
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06.04.2025 12:53 Ответить
А де українські КАБи, які згідно липневому відосіку зеленського почали виробляти по 1000 одиниць на добу?
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06.04.2025 13:00 Ответить
Там, де й мільярд дерев - на пздливому язиці оманського віслюка.
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06.04.2025 13:59 Ответить
Тиск на ***** якщо і є, то це, як хтось тут позавчора влучно написав, тиск анусом на *********** пісюн.
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06.04.2025 13:04 Ответить
Де він це заявив ,у себе в тєлєграмє чи фейсбуці? Хто в світі почує ці слова бл? Що робиться ,щоб всі в світі знали правду про терористів? Що бл? Фінансуються незрозумілі козлоязичні канали фрідом,дом та інша хня для кацапів і тупих малоросів , які досі не спромоглися вивчити мову своєї країни?
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06.04.2025 13:56 Ответить
Вхерачив по кацапах потужним відосиком та дипломатичними зусиллями! Валить московитів тисячами!
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06.04.2025 14:42 Ответить
Найкращий уже понад три місяці займається Коаліціями сміливих, рішучих, хоробрих, охочих, незламних,... а від них жодного слова не чути щодо постійних бомбардувань України
Наче, в кущах сховалися
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06.04.2025 14:52 Ответить
Вовчик підрахуй...
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06.04.2025 17:25 Ответить
статист х@ров
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06.04.2025 19:13 Ответить
 
 