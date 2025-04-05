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Новости Видео Ракетная атака на Кривой Рог Обращение Зеленского
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Замалчивание того, что Россия убивает детей баллистикой, подстрекает россиян на новые преступления, - Зеленский. ВИДЕО

Замалчивать то, что именно Россия убивает детей баллистикой - неправильно и опасно, ведь это только подстрекает россиян на новые военные преступления.

Об этом в своем вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зелленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за все содеянное.

"Надо на них (россиян. - Ред.) там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, - чтобы эту войну закончить", - сказал президент.

По его словам, после баллистики по жилой застройке Кривого Рога и по улице Россия нанесла дополнительный удар дронами.

"И еще человек погиб, и еще были раненые", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

Читайте также: Трехдневный траур объявили на Харьковщине по жертвам российского удара по Харькову, а также по Кривому Рогу

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Кривой Рог (1403) военные преступления (1434) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


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Топ комментарии
+34
Хто відкрив кацапам двері?
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05.04.2025 20:59
+29
А ти по Рашці вдар черговим Днем жалоби за загиблими!
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05.04.2025 20:58
+28
Хватить нити ЗЕлупа,де наші ракети?Чому ти падло згорнуло перед вторгенням усі ракетні програми?
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05.04.2025 21:13
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Правила форума Совет форумчан
А ти по Рашці вдар черговим Днем жалоби за загиблими!
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05.04.2025 20:58 Ответить
Хто відкрив кацапам двері?
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05.04.2025 20:59 Ответить
Ти здивуєшся , коли дізнаєшся ХТО це був насправді
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05.04.2025 21:23 Ответить
Невже знову Порошенко?
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05.04.2025 21:30 Ответить
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05.04.2025 21:51 Ответить
Ти ще не згадав за вбивство Франца-Фердінанда...
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05.04.2025 23:27 Ответить
Ніякого дива не буде - ось цей кровавий дракон - https://www.youtube.com/watch?v=DbsS3M5tMkM
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05.04.2025 22:23 Ответить
Боневтік Потужно-Брехливий!!!
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05.04.2025 22:16 Ответить
Чтобы не замалчивали это наша прямая работа. К нас огромная диаспора по всему миру , да и вообще на нашей планете очень много приличных людей. РАБОТАТЬ надо, РАБОТАТЬ ни покладая рук.
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05.04.2025 21:02 Ответить
В Україні переслідують людей за розповсюдження відео про наслідки атак, а дозволено тількі дозовано від влади, так про яке розповсюдження може бути мова? За таким підходом правильним буде говорити про приховування, а не розповсюдження
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06.04.2025 01:13 Ответить
Зато правильно нпз раzzійські захищати та на морі підарам все дозволяти
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05.04.2025 21:03 Ответить
Коли вже цій мавпі заціпить?
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05.04.2025 21:04 Ответить
По вашому це українці напали на рашку?
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06.04.2025 00:54 Ответить
Тиском на них ти війну не закінчиш, і ти прекрасно це знаєш... Тебе особисто все влаштовує... як і путіна
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05.04.2025 21:05 Ответить
"Замовчування того, що Росія вбиває дітей балістикою, підбурює росіян на нові злочини, - Зеленський ..."

Це ти , Зеленський , підбурював Путла на напад в лютому 2022 року , розповідаючи пересічним про травневі шашлики, розміновуючи Чонгар , закриваючи ракетні програми , будуючи дороги по напрямкам майбутнього вторгнення, відводячи війська з першої лінії ... краще б помовчав би зараз.
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05.04.2025 21:08 Ответить
Закінчити чи перемогти ? Що Черчилля з нього не вийшло ? Пішов по стежці, яку сам на стадіоні обсирав як міг. Так кому війна тепер потрібна ? Йому чи його топ-щурам ? Про перемовини скиглить, а на стадіоні дулі крутив всім опонентам ! Докрутились щури !
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05.04.2025 21:09 Ответить
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05.04.2025 21:09 Ответить
о відразу видно диванного експерта, кілька десятків млн. це хіба закупка великокаліберних кулеметів для моб. груп.
але так, у час коли нам конче потрібно ППО ми не вкладаємо гроші у свої розробки, ту ж саму кільчень, а тільки клянчимо.... щоб потім купити кацапські ржаві реактори
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05.04.2025 21:45 Ответить
Відповідь проста - у світі немає вільних ППО на продаж. Щойно американці зняли дві батареї "Патріотів" у Південній Кореї для підготовки удару по Ірану
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05.04.2025 22:45 Ответить
Хватить нити ЗЕлупа,де наші ракети?Чому ти падло згорнуло перед вторгенням усі ракетні програми?
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05.04.2025 21:13 Ответить
Але.....вибачте, тротуари теж в основному ху****ві вийшли.
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05.04.2025 22:22 Ответить
Через відосик для зебаранів чмоня звернувся...? До кого звернувся чмоня?
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05.04.2025 21:16 Ответить
Так а нафіга це воно нам каже?
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05.04.2025 21:17 Ответить
Завхоз яку дав бумажку ту й читає
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05.04.2025 22:03 Ответить
А шашлики коли?
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05.04.2025 21:19 Ответить
Вовка---стой там слушай сюда! Есть ещё одна причина и ты её знаешь. Но называешь другую. Потому то и лупят баллистикой что валом таких ракет у касабов и делали их там всегда и делают сегодня и завтра тоже. А вот где нет и не будет уже в нужном количестве никогда---так не тебе ли знать лучше всех?!
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05.04.2025 21:19 Ответить
Тільки й чуєш треба та треба. А самому нічого не треба робити? Зручну зайняв позицію спостерігача, статиста та інформатора, і чекає доки все вирішать американські та європейські дядьки.
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05.04.2025 21:19 Ответить
Бл, ну ти ж замовчуєш назви країн офіційні особи яких замовчують ,що кацапська балістика вбиває дітей.
Досить пусто-поржньої пафосної дрисні. Називай країни ,прізвища тих хто замовчує. Де хоч якісь дії у відповідь на черговий воєнний злочин? Чи відоса і сАабщєнія в тєлєграмє в яких ти потужно називаєш їх чортами досить? Де хоч одна балістична ракета зроблена за 3 роки і відправлена в козлостан? Сотні мільярдів виділяється на повну хню ,без якої можна легко обійтись під час війни.
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05.04.2025 21:20 Ответить
Зеленский который шестой год замалчивает преступления России, даже уволил омбудесмена, который о них рассказывал теперь возмущается что остальным тоже плевать.
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05.04.2025 21:25 Ответить
рашизм хуже фашизма!
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05.04.2025 21:27 Ответить
всем!
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05.04.2025 21:49 Ответить
- В чём разница между фашизмом и рашизмом?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
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06.04.2025 04:07 Ответить
Той неправильний, цей неправильний, тільки в них діти не гинуть від бомб на відміну від найправильнішого
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05.04.2025 21:28 Ответить
вечная память всем погибшим в Кривом Роге,особенно плачу по деткам....
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05.04.2025 21:29 Ответить
Щнову тобі всі винні.Де наші ракети?Де тітрембіти і довгі нептуни?Знову ********?
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05.04.2025 21:30 Ответить
Чел ничего не умеет, кроме как красоваться по ТВ.
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05.04.2025 21:35 Ответить
це він про кашолку , пардон посолку з сша
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05.04.2025 21:33 Ответить
до чого це тут? аби щось ляпнуть? а амерами все вже зрозуміло,не цікавить...
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05.04.2025 22:10 Ответить
По всій Україні 6 квітня оголосять День жалоби через удар по Кривому Рогу - віцепрем'єр
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05.04.2025 21:37 Ответить
Дістав.
То куди нам кричати?
У нас є(вважається,що є)МЗС,а за зовнішню політику відповідає президент.
Кричіть,пане президент,на весь світ кричіть!
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05.04.2025 21:55 Ответить
ти таке й за Охмадит писдів і що ? яка практична доцільність промов зеленського ? приспати українців - і далі вбивати.дайтє єму єщьо одін срок !!!
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05.04.2025 22:08 Ответить
От тільки є один ньюанс - Вова, чим це замовчування, відрізняється від твоєї поведінки в 2014-2021 роках? Коли ти теж почав з хихотіння в Москві, а закінчив пошуком миру в о*кі путлєра. Чи точніше сказати, закінчив в бункері "в оточенні рашистського десанту, диверсантів та чеченських найманців, котрих знищували Арестович з Татаровим".
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05.04.2025 22:19 Ответить
Та ти шо....А Денісова тобі ж так мішала, коли викривала факти вбивств та гвалтувань ще в березні 2022 року..... Чи тоді договір з кураторами був інший???
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05.04.2025 22:22 Ответить
3000 ракет обіцяла гнидва у 25 році - ну то вже три місяці пройшло - може пора вже йьоб...и чимось по рашистам - чи знов, як остані шість років, збрехав. Боже, скіки крові на брехні - а нарід хаває та підтримує кровавого дракона, котрий пожирає їхніх дітей.
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05.04.2025 22:29 Ответить
чисто технічно в стугну-п також ракета вставляється.
просто нарід все не так зрозумів, ну з 4к зп ж проканало.
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05.04.2025 23:04 Ответить
ЗАКРИТІ УСІ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ У 2019 РОЦІ...

МІЛЬЯРДИ ЗАКАТАНІ В АСФАЛЬТ ПЕРЕД ВІЙНОЮ..... МІЛЬЯРДИ РОЗКРАДЕНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ......

СЬОГОДНІ КРИВИЙ РІГ І ВСЯ КРАІНА ПИТАЮТЬ : ЗЕЛЯ. ДЕ НАШЕ ППО ?... Чесно, вже дістало, що ця мразь їздить світом і збирає оплески та бабло на нашій крові, яке потім розкрадає. І ніхто цю суку не питає - а де наша зброя на 6 році його ганебного правління?
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05.04.2025 23:05 Ответить
Ось чому ми не можемо знищити ворожі ракети. У 2019 році Зеленський заблокував унікальну розробку КБ Південне "Кільчень". Вона краще американського Петріота, бо може збивати до 16 цілей одночасно на відстані до 200 км!!!
Відео тут: https://www.facebook.com/share/v/1CDidTDZcN/
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05.04.2025 23:11 Ответить
ЗНОВУ ЧОГОСЬ ЧЕКАЄТЕ ВІД ІНШИХ КРАІН? ЗЕЛЯ, А ЩО ТИ САМ, ЧИ ТВОІ СЛУГИ ЗРОБИЛИ? ЩО?

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05.04.2025 23:25 Ответить
підаре зелений, кацапів найкраще підбурило до великої війни розмінування чонгару й знятт бригади нгу з гостомеля. чи, їбуча зелена тварь, ти вже забула про це?!
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05.04.2025 23:37 Ответить
Так що ж ти у вічній позі ждуна, і з пикою, що тобі весь Світ щось винен? Що новоспечений посол при ООН робить? Де заява про скликання Радбезу ООН???
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06.04.2025 00:47 Ответить
Знов в коментах одні манкурти
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06.04.2025 08:01 Ответить
А хто замовчує? Може "главнає пірістать стрілять"?
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06.04.2025 09:55 Ответить
Воно думає що люди забули як людям пропонував шашлики с своїм коддом фсбешним,
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06.04.2025 10:53 Ответить
 
 