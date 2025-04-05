Замалчивание того, что Россия убивает детей баллистикой, подстрекает россиян на новые преступления, - Зеленский. ВИДЕО

Замалчивать то, что именно Россия убивает детей баллистикой - неправильно и опасно, ведь это только подстрекает россиян на новые военные преступления.

Об этом в своем вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зелленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за все содеянное.

"Надо на них (россиян. - Ред.) там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, - чтобы эту войну закончить", - сказал президент.

По его словам, после баллистики по жилой застройке Кривого Рога и по улице Россия нанесла дополнительный удар дронами.

"И еще человек погиб, и еще были раненые", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

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