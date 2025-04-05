Замалчивание того, что Россия убивает детей баллистикой, подстрекает россиян на новые преступления, - Зеленский. ВИДЕО
Замалчивать то, что именно Россия убивает детей баллистикой - неправильно и опасно, ведь это только подстрекает россиян на новые военные преступления.
Об этом в своем вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зелленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, - это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за все содеянное.
"Надо на них (россиян. - Ред.) там давить - действительно давить, не терять время в пустых разговорах, - чтобы эту войну закончить", - сказал президент.
По его словам, после баллистики по жилой застройке Кривого Рога и по улице Россия нанесла дополнительный удар дронами.
"И еще человек погиб, и еще были раненые", - сказал он.
Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.
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Це ти , Зеленський , підбурював Путла на напад в лютому 2022 року , розповідаючи пересічним про травневі шашлики, розміновуючи Чонгар , закриваючи ракетні програми , будуючи дороги по напрямкам майбутнього вторгнення, відводячи війська з першої лінії ... краще б помовчав би зараз.
але так, у час коли нам конче потрібно ППО ми не вкладаємо гроші у свої розробки, ту ж саму кільчень, а тільки клянчимо.... щоб потім купити кацапські ржаві реактори
Досить пусто-поржньої пафосної дрисні. Називай країни ,прізвища тих хто замовчує. Де хоч якісь дії у відповідь на черговий воєнний злочин? Чи відоса і сАабщєнія в тєлєграмє в яких ти потужно називаєш їх чортами досить? Де хоч одна балістична ракета зроблена за 3 роки і відправлена в козлостан? Сотні мільярдів виділяється на повну хню ,без якої можна легко обійтись під час війни.
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
То куди нам кричати?
У нас є(вважається,що є)МЗС,а за зовнішню політику відповідає президент.
Кричіть,пане президент,на весь світ кричіть!
просто нарід все не так зрозумів, ну з 4к зп ж проканало.
МІЛЬЯРДИ ЗАКАТАНІ В АСФАЛЬТ ПЕРЕД ВІЙНОЮ..... МІЛЬЯРДИ РОЗКРАДЕНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ......
СЬОГОДНІ КРИВИЙ РІГ І ВСЯ КРАІНА ПИТАЮТЬ : ЗЕЛЯ. ДЕ НАШЕ ППО ?... Чесно, вже дістало, що ця мразь їздить світом і збирає оплески та бабло на нашій крові, яке потім розкрадає. І ніхто цю суку не питає - а де наша зброя на 6 році його ганебного правління?
Відео тут: https://www.facebook.com/share/v/1CDidTDZcN/