Трехдневный траур объявили на Харьковщине по жертвам российского удара по Харькову, а также по Кривому Рогу
В Харьковской области объявили трехдневный траур по жертвам российского удара по Харькову, а также по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник напомнил, что вследствие атаки российских дронов 3 апреля в Харькове погибли 5 человек, среди них 12-летняя девочка.
Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.
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OSINT-аналітики детально розкрили брехню рашистів про ракетний удар по Кривому Рогу
Випущена з російського комплексу "Искандер" ракета з касетним боєзарядом впала за 20 м від дитячого майданчика і не зачепила ресторану RoseMarine, який згадується у зведенні країни-агресора (див. скрін-шот повідомлення).
Так, кілька OSINT-аналітиків провели розслідування російського ракетного удару по Кривому Рогу, що забрав життя 19 мирних жителів, у тому числі 9 дітей, і опублікували результати, які чітко розкривають брехню окупантів.
Як відомо, російське "міноборони", коментуючи атаку на Кривий Ріг, стверджує, що було завдано "високоточного удару" по ресторану RoseMarine, де нібито перебували військові ЗСУ та іноземні офіцери. Проте дослідники встановили, що випущена з російського комплексу ракета впала за 20 метрів від дитячого майданчика і не зачепила своїми уламками і вибуховою хвилею згаданого ресторану.
Так, оглядач Dmojavensis https://x.com/Dmojavensis/status/1908412232406536276 встановив, що ракета вибухнула ближче до дитячої ігрової зони, ніж до закладу громадського харчування. За його даними, місце падіння уламків знаходилося приблизно за 20 метрів від дитячого майданчика та за 80 метрів від ресторану. Деякі із загиблих були виявлені на відстані понад 100 метрів від RoseMarine.
Військовий аналітик Ян Матвєєв підтверджує це, зауваживши, що за пошкодженнями дерев, уламків і машиною, що згоріла, можна точно встановити локацію падіння бойової частини ракети.
Ресурс CIT також https://t.me/CIT_shellings/6421 повідомляє, що ракета впала всього за кілька метрів від дитячого майданчика, приблизно за 70 метрів від ресторану, і зазначили, що використання бойової ракети з уражаючими елементами підтверджується характером пошкоджень.
Інший аналітик 99Dominik зазначив, що одне з тіл було знайдено за 110 метрів від ресторану, а відео зі спробами реанімації трирічної дитини відбувалося на відстані 88 метрів. Найдальше місце загибелі знаходилося на відстані 148 метрів від будівлі громадського харчування.
Зняті очевидцями та опубліковані у соцмережах кадри показують, що будівля ресторану практично не постраждала.
У свою чергу проект "Система" пише, що в момент російського удару по Кривому Рогу в ресторані RoseMarine проходив форум б'юті-бізнесу Golden Snitch. Захід був анонсований ще у лютому.
Крім того, водночас, у закладі відзначався день народження, у будівлі було багато дітей.
Таким чином, все це спростовує твердження країни-агресора про те, що в ресторані проводилось якесь зібрання українських й іноземних військових.