6 апреля по всей Украине объявляется траур по погибшим в Кривом Роге, атакованном РФ

Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура.

От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода - флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", - говорится в сообщении.

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"Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, забирает жизни, убивает детей", - написал Кулеба.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ на город.