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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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6 апреля по всей Украине объявляется траур по погибшим в Кривом Роге, атакованном РФ

Траур 6 апреля

Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура.

От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода - флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", - говорится в сообщении.

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"Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, забирает жизни, убивает детей", - написал Кулеба.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ на город.

Автор: 

Кривой Рог (1403) траур (227) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


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Топ комментарии
+13
А як же канцерти квартала, паржать, прікольні відосікі?
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05.04.2025 21:38
+9
Сейчас очередное говноагентство опубликует "поднявшийся до небес" рейтинг Янелоха на фоне пиара с убийствами мирных людей в его родном городе. Типа, как }{уйло "ему мстит". Однако в самом этом городе от Янелоха с его родителями остались только бутафорские говноокорочка в бутафорской кухне сраной хрущёвки из говноквартала, а страдают из-за этого парашного дерьма невинные люди. А от самого говноквартала там остался только зава@ленный рояль.
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05.04.2025 21:59
+6
Зрозуміло, що сталась велика біда.
Але це не перше масове вбивство рашистам в одному місті, в один день.
Було, наприклад, масове вбивство людей на вокзалі в Краматорську.
Тоді влада обласних центрів, менших міст і сіл також масово об'являли траур в знак солідарності?
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05.04.2025 21:51
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05.04.2025 21:28 Ответить
А як же канцерти квартала, паржать, прікольні відосікі?
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05.04.2025 21:38 Ответить
сьогодні по плюсах рекламується новий сезон Кварталу....мільйони людей (ще живих)з нетерпінням чекають!
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05.04.2025 22:20 Ответить
Зрозуміло, що сталась велика біда.
Але це не перше масове вбивство рашистам в одному місті, в один день.
Було, наприклад, масове вбивство людей на вокзалі в Краматорську.
Тоді влада обласних центрів, менших міст і сіл також масово об'являли траур в знак солідарності?
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05.04.2025 21:51 Ответить
8 квітня 2022 року російські війська поцілили ракетою "Точка-У" по людях, які евакуювалися з Краматорська Донецької області до більш безпечних міст України. Тоді загинула 61 людина, понад 120 були поранені.
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05.04.2025 21:52 Ответить
Ти вже свої розув, лукашенко?
Тоді дай чітку відповідь на а питання.
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05.04.2025 22:24 Ответить
Дав. Нижче. В 4 рази більше життів забрали. В 10 разів більше галасу. А що тебе так схвилювало? Що криворізьцам, на твою думку, забагато уваги приділяється? Тобі показалося. Помолитися треба. То біси.
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05.04.2025 22:29 Ответить
Немає відповіді на має питання.
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05.04.2025 22:33 Ответить
Півхвилини пошуку
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05.04.2025 22:25 Ответить
Ну і ?
Де там про загальноукраїнську акцію?
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05.04.2025 22:28 Ответить
Сейчас очередное говноагентство опубликует "поднявшийся до небес" рейтинг Янелоха на фоне пиара с убийствами мирных людей в его родном городе. Типа, как }{уйло "ему мстит". Однако в самом этом городе от Янелоха с его родителями остались только бутафорские говноокорочка в бутафорской кухне сраной хрущёвки из говноквартала, а страдают из-за этого парашного дерьма невинные люди. А от самого говноквартала там остался только зава@ленный рояль.
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05.04.2025 21:59 Ответить
не бачі ніякої доцільності в цій жалобі.а от якби вдарили по москві в відповідь....хоча - хто це зробить ? ми в секторі.
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05.04.2025 22:06 Ответить
Неймовірно потужна відповідь всесвітнього Лідора і Полководця!!! Уявляю,як паніка і жах покотилися Рашкою.....
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05.04.2025 22:18 Ответить
Зебідося приїде на 9.00 в рідне місто для вшанування і підтримки...?
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05.04.2025 22:23 Ответить
Зеленський має йти на другий термін: він глибоко всередині війни та знає, як з неї вийти.

Про це заявив радник ОП Михайло Подоляк.

- У нього є всі шанси на перемогу, - Подоляк.
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05.04.2025 22:43 Ответить
розкажи мені ЯКЕ це має відношення до жалоби за загиблими дітьми??????
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05.04.2025 23:08 Ответить
Пряме. Треба або оголошувати жалобу за всіма загиблими дітьми по всій країні, або ні за ким. Чим діти, що гинуть в інших містах та селах, гірші за криворізьких дітей? Скільки вже можна ділити українців на різні сорти?
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06.04.2025 01:32 Ответить
 
 