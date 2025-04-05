6 апреля по всей Украине объявляется траур по погибшим в Кривом Роге, атакованном РФ
Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
"Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура.
От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода - флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", - говорится в сообщении.
"Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, забирает жизни, убивает детей", - написал Кулеба.
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.
7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ на город.
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Але це не перше масове вбивство рашистам в одному місті, в один день.
Було, наприклад, масове вбивство людей на вокзалі в Краматорську.
Тоді влада обласних центрів, менших міст і сіл також масово об'являли траур в знак солідарності?
Тоді дай чітку відповідь на а питання.
Де там про загальноукраїнську акцію?
Про це заявив радник ОП Михайло Подоляк.
- У нього є всі шанси на перемогу, - Подоляк.