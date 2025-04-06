Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля: Количество пострадавших возросло до 75 человек, четверо детей - в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в Кривом Роге в результате российской ракетной атаки 4 апреля увеличилось до 75 человек.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ликвидация последствий вражеских террористических ударов 4 апреля еще продолжается.

"Количество пострадавших увеличилось до 75 человек. 37 раненых сейчас находятся в больницах, 19 - в тяжелом состоянии, в том числе - 4 детей (двое детей - в Днепре, в крайне тяжелом состоянии). Врачи борются за жизнь всех раненых и оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 18 человек, среди них 9 детей, десятки пострадавших.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим в результате террористических атак РФ на город.

Кроме того, города и села Украины объявили 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.