До 74 выросло количество пострадавших в Кривом Роге, 37 человек находятся в больницах. ФОТОрепортаж (обновлено)

Из-за ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного россиянами 4 апреля, уже известно о 72 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, почти половина пострадавших госпитализированы, 17 человек находятся в тяжелом состоянии. Медики, которые постоянно рядом, делают максимум для спасения их жизней.



Все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БПЛА, на амбулаторном лечении.

Обновление

Впоследствии глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что количество пострадавших из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу возросло до 74 человек.

В больницах находятся 37 человек, из них 5 – дети.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ на город

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