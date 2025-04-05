До 74 выросло количество пострадавших в Кривом Роге, 37 человек находятся в больницах. ФОТОрепортаж (обновлено)
Из-за ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного россиянами 4 апреля, уже известно о 72 пострадавших.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, почти половина пострадавших госпитализированы, 17 человек находятся в тяжелом состоянии. Медики, которые постоянно рядом, делают максимум для спасения их жизней.
Все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БПЛА, на амбулаторном лечении.
Обновление
Впоследствии глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что количество пострадавших из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу возросло до 74 человек.
В больницах находятся 37 человек, из них 5 – дети.
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.
7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ на город
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СУКИТВАРІ Йб-на русня !!!
Кацапня хвора на всю голову . І хоче щоб у її маячню хтось повірив .
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.