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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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До 74 выросло количество пострадавших в Кривом Роге, 37 человек находятся в больницах. ФОТОрепортаж (обновлено)

Из-за ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного россиянами 4 апреля, уже известно о 72 пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, почти половина пострадавших госпитализированы, 17 человек находятся в тяжелом состоянии. Медики, которые постоянно рядом, делают максимум для спасения их жизней.

Все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БПЛА, на амбулаторном лечении.

Обновление

Впоследствии глава Криворожской районной государственной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что количество пострадавших из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу возросло до 74 человек.

В больницах находятся 37 человек, из них 5 – дети.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что 4 апреля РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Ночью 5 апреля 2025 года была завершена поисково-спасательная операция.

7, 8 и 9 апреля 2025 года в Кривом Роге Днепропетровской области будут объявлены дни траура по погибшим вследствие террористических атак РФ на город

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 38 человек остаются в больницах, в том числе 6 детей, большинство - "тяжелые". ФОТОрепортаж

Удар по Кривому Рогу 4 апреля
Удар по Кривому Рогу 4 апреля

Читайте также: Ни военных, ни полиции, ни объектов критической инфраструктуры возле места удара РФ по Кривому Рогу нет. Четко - центр жилой инфраструктуры, - Вилкул

Удар по Кривому Рогу 4 апреля
Удар по Кривому Рогу 4 апреля

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27057) Днепропетровская область (3933) Криворожский район (121)


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Топ комментарии
+13
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05.04.2025 14:07
+11
******** кацапские будьте вы прокляты на вечные времена,горите все в адском аду,чтоб ваша сволочная рашка сгорела и провалилась и на её месте колыхалось море!!!! всем родственникам погибших выражаю глубочайшие соболезнования и выздоровления всем раненным!победы Украине желаю!СЛАВА УКРАИНЕ!смерть нацистской рашке!!!!
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05.04.2025 20:46
+8
Нарада у кафе !!! Це пц. Тільки вдуматись у ці слова , нарада - у КАФЕ бл.. !! А чому не в елітному ресторані .? Якраз місце - суто для військових нарад .. Де ж їм ще зустрічатись , як не там .
Кацапня хвора на всю голову . І хоче щоб у її маячню хтось повірив .
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05.04.2025 20:10
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05.04.2025 14:07 Ответить
Красные фашисты они такие ,хоть и цвет меняют , хоть и "овечками " прикидываются.
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06.04.2025 00:06 Ответить
Вбивці. Куди Трамп дивиться?
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05.04.2025 14:53 Ответить
а йому ******** наші проблеми
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05.04.2025 20:09 Ответить
БПЛА чи ІСКАНДЕР ? кацапи пишуть, що там була нарада центру прийняття рішень
СУКИТВАРІ Йб-на русня !!!
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05.04.2025 19:48 Ответить
Искандер с касетной БЧ, а потом шахеди по спасателям
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05.04.2025 19:58 Ответить
Бл....суче плем`я.....
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05.04.2025 22:10 Ответить
Нарада у кафе !!! Це пц. Тільки вдуматись у ці слова , нарада - у КАФЕ бл.. !! А чому не в елітному ресторані .? Якраз місце - суто для військових нарад .. Де ж їм ще зустрічатись , як не там .
Кацапня хвора на всю голову . І хоче щоб у її маячню хтось повірив .
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05.04.2025 20:10 Ответить
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05.04.2025 19:51 Ответить
По мнению мериканского посла это бездомная ракета прилетела и поубивала, т. е. не пойми какая и не пойми откуда и фиг знает чья (сарказм) и поэтому пусть будет мирный мир. (двойной сарказм)
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05.04.2025 20:09 Ответить
******** кацапские будьте вы прокляты на вечные времена,горите все в адском аду,чтоб ваша сволочная рашка сгорела и провалилась и на её месте колыхалось море!!!! всем родственникам погибших выражаю глубочайшие соболезнования и выздоровления всем раненным!победы Украине желаю!СЛАВА УКРАИНЕ!смерть нацистской рашке!!!!
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05.04.2025 20:46 Ответить
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05.04.2025 20:47 Ответить
Вам хочеться побачити убитих дітей? Путін не вірить, що він стріляв по цивільних ?
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05.04.2025 22:12 Ответить
Телеграмканали пишуть,що втомлений але мужній Лідор завтра оголосив день жалоби по всій Україні...Схоже це все що буде робити Лідор у відповідь на безкарне винищення Рашкою населення країни....
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05.04.2025 20:56 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.
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05.04.2025 21:08 Ответить
В 1933 г. уже было ясно что ссср есть фашистское государство и сталин помог гитлеру прийти во власть и помогал на територий ссср востановить (под Саратовом ) люфтвафе и организовал учебу (летчиков ) молодеж для немецких вооружунных сил . В ссср прилетали жопализы гимлера и под соопровождений Тухачевского показывал как строить концлагеря и как все устроить внутри , как устроить "душегубки " примтивные газики -каталашки с надписью "ХЛЕБ ".... с подводом выхлопных газов во внутрь....Как уничтожать врагов народа.
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06.04.2025 00:23 Ответить
 
 