Гутерріш не хоче коментувати гіпотетичні припущення РФ щодо миру в Україні, - речник генсека ООН Дюжаррік

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не бачить сенсу коментувати російські пропозиції щодо мирної угоди з Україною, якщо не досягнуто припинення вогню.

По це сказав у понеділок речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він відповів на запитання стосовно пропозиції РФ затвердити двосторонню угоду про мир рішенням Ради Безпеки ООН.

"Послухайте, я думаю, (спочатку - ред.) дійдімо до угоди. Не хочемо коментувати гіпотетичні припущення. Я думаю, що на цьому етапі це було б нерозумно і контрпродуктивно", - зазначив Дюжаррік.

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За його словами, в керівництві ООН сподіваються, що "переговори, які завершилися в Стамбулі, можуть привести до повного, негайного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до справедливого, міцного і всеосяжного миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

Дюжаррік додав, що в ООН вітають "будь-яку угоду, яка приведе до обміну полоненими" чи тілами загиблих.

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Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

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