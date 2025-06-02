Вадефуль і Грем обговорили санкції проти РФ: Європа і США повинні продовжувати тиснути на Путіна

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після зустрічі із сенатором від Республіканської партії США Ліндсі Гремом повідомив, що Євросоюз запровадить додаткові санкції проти РФ для подальшого тиску на Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вадефуль написав у соцмережі Х.

"Сенатор Ліндсі Грем і я погоджуємося, що Європа та США повинні продовжувати тиснути на Путіна. Європейський Союз запровадить подальші санкції", - йдеться в повідомленні.

Вадефуль наголосив, що російський диктатор Володимир Путін мусить нарешті погодитися на негайне безумовне припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

Читайте: Вадефуль після зустрічі з Рубіо заявив, що він оптимістично налаштований щодо запровадження США нових санкцій проти РФ