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Новости Санкции против России
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Вадефуль и Грем обсудили санкции против РФ: Европа и США должны продолжать давить на Путина

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи с сенатором от Республиканской партии США Линдси Грэмом сообщил, что Евросоюз введет дополнительные санкции против РФ для дальнейшего давления на Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль написал в соцсети Х.

"Сенатор Линдси Грэм и я согласны, что Европа и США должны продолжать давить на Путина. Европейский Союз введет дальнейшие санкции", - говорится в сообщении.

Вадефуль подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен наконец согласиться на немедленное безусловное прекращение огня и сесть за стол переговоров.

Читайте: Вадефуль после встречи с Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно введения США новых санкций против РФ

Вадефуль о санкциях против РФ

Автор: 

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Цього путужного тиску вже досить, чи Грем путужно вимагатиме выд Трапа ще одного поста?
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02.06.2025 19:01 Ответить
 
 