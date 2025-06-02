Вадефуль и Грем обсудили санкции против РФ: Европа и США должны продолжать давить на Путина

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи с сенатором от Республиканской партии США Линдси Грэмом сообщил, что Евросоюз введет дополнительные санкции против РФ для дальнейшего давления на Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль написал в соцсети Х.

"Сенатор Линдси Грэм и я согласны, что Европа и США должны продолжать давить на Путина. Европейский Союз введет дальнейшие санкции", - говорится в сообщении.

Вадефуль подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен наконец согласиться на немедленное безусловное прекращение огня и сесть за стол переговоров.

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