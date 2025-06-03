Сенатор Грэм - Медведеву: Вы дали понять миру, что Путин и Россия не заинтересованы в мире

Сенатор США Линдси Грэм прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о цели России на переговорах в Стамбуле.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем господина Медведева с редким моментом честности, проявленной российской пропагандистской машиной. Я ценю тот факт, что вы дали понять миру, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире", - говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что цель участия РФ в мирных переговорах в Стамбуле - это не компромисс, а "быстрая и полная победа России".

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