Сенатор Грэм - Медведеву: Вы дали понять миру, что Путин и Россия не заинтересованы в мире
Сенатор США Линдси Грэм прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о цели России на переговорах в Стамбуле.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем господина Медведева с редким моментом честности, проявленной российской пропагандистской машиной. Я ценю тот факт, что вы дали понять миру, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире", - говорится в сообщении.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что цель участия РФ в мирных переговорах в Стамбуле - это не компромисс, а "быстрая и полная победа России".
Топ комментарии
+11 Михайло Иляш
показать весь комментарий03.06.2025 13:52 Ответить Ссылка
+9 Валентин Коваль #587289
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+7 Виктор Волик #573562
показать весь комментарий03.06.2025 13:49 Ответить Ссылка
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Принаймні, всі його дії (і дії його цинічно-дебілуватої "адміністрації") свідчать про це.
А прутін Трампу, картини присилає….
Країна яка
- поработила була півпланети
- почала 1 світову напару з Сербією
- почала другу світову разом з Німеччиною
- убила за 20 століття 100-150 млн людей як своїх так чужих
виявляється не хочу миру айайайай
ї*ать, що я написав...
де очі мої були, га....
коли вже буде коригування відправленого, агов, це до кого?