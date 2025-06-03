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Сенатор Грэм - Медведеву: Вы дали понять миру, что Путин и Россия не заинтересованы в мире

Линдси Грэм отреагировал на заявление Медведева

Сенатор США Линдси Грэм прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о цели России на переговорах в Стамбуле.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем господина Медведева с редким моментом честности, проявленной российской пропагандистской машиной. Я ценю тот факт, что вы дали понять миру, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире", - говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что цель участия РФ в мирных переговорах в Стамбуле - это не компромисс, а "быстрая и полная победа России".

Читайте: Вадефуль и Грэм обсудили санкции против РФ: Европа и США должны продолжать давить на Путина

Линдси Грэм отреагировал на заявление Медведева

Автор: 

Медведев Дмитрий (4105) россия (96125) США (27101) Линдси Грэм (77)


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Топ комментарии
+11
ТА ТИ ШО ДІЙСНО? ЦЕ НОВИНА
Країна яка
- поработила була півпланети
- почала 1 світову напару з Сербією
- почала другу світову разом з Німеччиною
- убила за 20 століття 100-150 млн людей як своїх так чужих

виявляється не хочу миру айайайай
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03.06.2025 13:52 Ответить
+9
рашка не для миру - путлєр зійшов з котушок
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03.06.2025 13:47 Ответить
+7
Чубчику розкажи.
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03.06.2025 13:49 Ответить
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рашка не для миру - путлєр зійшов з котушок
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03.06.2025 13:47 Ответить
Чубчику розкажи.
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03.06.2025 13:49 Ответить
Чубчик, може, тільки "єфімка вмикає", а насправді 100% заодно з йухлом.

Принаймні, всі його дії (і дії його цинічно-дебілуватої "адміністрації") свідчать про це.
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03.06.2025 14:03 Ответить
Що в тверезого на умі в п'яного на язиці.
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03.06.2025 13:49 Ответить
І так, вони з Білого дому США, запитують у прутіна, уже більше 100 днів!!??
А прутін Трампу, картини присилає….
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03.06.2025 13:50 Ответить
більше 10 років...
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03.06.2025 13:53 Ответить
Сенатор грем- Шістка Трампа, яка без його дозволу, не сходить в туалет…
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03.06.2025 13:50 Ответить
Зачить це слова Трампа?
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03.06.2025 13:54 Ответить
Більш цікаво де ви, дебіли, хоч натяк бачили на зворотнє? Де у рудого олігофрена взялася впевненість що росія "хоче миру", шо ви її "викриваєте"?...
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03.06.2025 13:51 Ответить
Ну і? Скільки ще вас будуть мочити мордою в лайно всілякий кацапський непотріб та алкашня? Не соромно,трампони?
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03.06.2025 13:51 Ответить
Секрет полішенеля.
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03.06.2025 13:51 Ответить
ТА ТИ ШО ДІЙСНО? ЦЕ НОВИНА
Країна яка
- поработила була півпланети
- почала 1 світову напару з Сербією
- почала другу світову разом з Німеччиною
- убила за 20 століття 100-150 млн людей як своїх так чужих

виявляється не хочу миру айайайай
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03.06.2025 13:52 Ответить
Ви що справжні ідіоти?
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03.06.2025 14:04 Ответить
обмінялися твітами і пішли далі - ведмедко горілку жерти, а сєнатор - хз куди
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03.06.2025 14:10 Ответить
і тому америка продовжить друкувати трампом та скиглити сенатом якому не вистачає десятка яєць для прийняття рішення по сміховинним санкціям.
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03.06.2025 14:22 Ответить
я написав друкувати?
ї*ать, що я написав...
де очі мої були, га....
коли вже буде коригування відправленого, агов, це до кого?
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03.06.2025 14:23 Ответить
 
 