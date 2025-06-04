Путин играет в игры, когда дело касается мира, - сенатор Грэм

Российский диктатор Владимир Путин лишь играет в игры, а не стремится к миру.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Сенатор-республиканец заявил, что сомневается в серьезности интереса России к серьезным мирным переговорам в Стамбуле.

"Трамп сказал: ведите переговоры в Стамбуле! Президент Украины Зеленский поехал туда, Путин - нет. Мне и почти всем остальным ясно, что Путин играет в игры, когда дело касается мира", - сказал американский политик.

По его словам, он видел "неопровержимые доказательства" того, что Россия якобы готовится к наступлению летом или в начале осени. Грэм отметил, что Кремль "играет в мирные игры" в Стамбуле, но наращивание войск - это не игра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грэм - Медведеву: Вы дали понять миру, что Путин и Россия не заинтересованы в мире

"Россияне готовятся завоевать больше территории силой оружия", - резюмировал сенатор.