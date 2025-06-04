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Новости заявления Линдси Грэма
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Путин играет в игры, когда дело касается мира, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Российский диктатор Владимир Путин лишь играет в игры, а не стремится к миру.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Сенатор-республиканец заявил, что сомневается в серьезности интереса России к серьезным мирным переговорам в Стамбуле.

"Трамп сказал: ведите переговоры в Стамбуле! Президент Украины Зеленский поехал туда, Путин - нет. Мне и почти всем остальным ясно, что Путин играет в игры, когда дело касается мира", - сказал американский политик.

По его словам, он видел "неопровержимые доказательства" того, что Россия якобы готовится к наступлению летом или в начале осени. Грэм отметил, что Кремль "играет в мирные игры" в Стамбуле, но наращивание войск - это не игра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грэм - Медведеву: Вы дали понять миру, что Путин и Россия не заинтересованы в мире

"Россияне готовятся завоевать больше территории силой оружия", - резюмировал сенатор.

Автор: 

путин владимир (31544) США (27106) Сенат США (509) Линдси Грэм (78)


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Топ комментарии
+6
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04.06.2025 13:20 Ответить
+3
***** грає ігри ще з 2008-го. А так званий, об'єднаний захід тільки лзабочЄность проявляє, та часто-густо у ***** на подтанцовкє буває.
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04.06.2025 13:23 Ответить
+1
А шо йому мішає?
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04.06.2025 13:27 Ответить
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04.06.2025 13:20 Ответить
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04.06.2025 13:29 Ответить
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04.06.2025 13:45 Ответить
***** грає ігри ще з 2008-го. А так званий, об'єднаний захід тільки лзабочЄность проявляє, та часто-густо у ***** на подтанцовкє буває.
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04.06.2025 13:23 Ответить
А шо йому мішає?
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04.06.2025 13:27 Ответить
А путину теперь ,когда он СВОЕГО ТРАМПА
Сделал президентом США
Не надо никуда ездить
Трамп все сделает ,как хочет путин
А сенатор еще этого не понял?
Так врубайтесь быстрее ,мистер ГРЭМ!!!
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04.06.2025 13:31 Ответить
******, привселюдно, у неприродній спосіб, пользує старого дрючбана Трампа, щоб потішити онука *********** та чучхе! Такі були їх домовленості, на Олімпіаді у Пекіні!! Звичайно, прикро за таку МАГУ США, по прутінські!
Але, складається враження, що Трампу це подобається!! Мазохіст, чи здається???
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04.06.2025 13:33 Ответить
Нет,все проще
Чекисты лет сто занимаются вербовкой
Начиная с Рамона Меркадера
Такой как Трамп - это подарок для вербовщиков КГБ
Примитивный,аморальный
Жаждущий славы ,денег и секса
Меня не удивляет все что делает Трамп
Как писал Суворов - из советских спецслужб живым выйти нельзя
Только вперед ногами
И Трамп это понимает
Трампу хочется жить
Играть в гольф
А значит он будет выполнять все,что скажет путин....
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04.06.2025 13:44 Ответить
До чого тут чекісти, що зникли 34 років тому.
ліліпутін "Такой как Трамп - примитивный,аморальный,жаждущий славы ,денег".
чекісти - це ідейні комуністи без капіталістичних ідеалів.
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04.06.2025 13:47 Ответить
Чекисты были
Есть
И будут
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04.06.2025 13:48 Ответить
Сенатору хочеться відповісти наступне: в реальному житті, щоб досягти цілі, мети, не можна рухатися за вітром. В реальному житті доводиться їти проти вітру. Навіть флюгер показує звідки вітер, а не куди.
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04.06.2025 13:35 Ответить
Головне, що б рашка не розвалилася?, а то знову вам стегенця буша доведеться на москву відправляти військовими геркулесами як ви це робили у 90-х..Це у вас там в США всі радники так думають,не дай бог в рф колапс, що я\з розповзеться...А насправді ваша політика призводить до розширення країн що нею(я\з) володіють і ми це незабаром побачимо,бо міжнародне право і мирні меморандуми втоптали в лайно..
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04.06.2025 13:35 Ответить
Мабуть в США жирафи ..де голова а де срака
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04.06.2025 13:35 Ответить
Грем вже думає про виборчу кампанію 2028року; думає, як обійти диванойоба венса...
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04.06.2025 13:38 Ответить
 
 