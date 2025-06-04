Путин играет в игры, когда дело касается мира, - сенатор Грэм
Российский диктатор Владимир Путин лишь играет в игры, а не стремится к миру.
Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Сенатор-республиканец заявил, что сомневается в серьезности интереса России к серьезным мирным переговорам в Стамбуле.
"Трамп сказал: ведите переговоры в Стамбуле! Президент Украины Зеленский поехал туда, Путин - нет. Мне и почти всем остальным ясно, что Путин играет в игры, когда дело касается мира", - сказал американский политик.
По его словам, он видел "неопровержимые доказательства" того, что Россия якобы готовится к наступлению летом или в начале осени. Грэм отметил, что Кремль "играет в мирные игры" в Стамбуле, но наращивание войск - это не игра.
"Россияне готовятся завоевать больше территории силой оружия", - резюмировал сенатор.
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Сделал президентом США
Не надо никуда ездить
Трамп все сделает ,как хочет путин
А сенатор еще этого не понял?
Так врубайтесь быстрее ,мистер ГРЭМ!!!
Але, складається враження, що Трампу це подобається!! Мазохіст, чи здається???
Чекисты лет сто занимаются вербовкой
Начиная с Рамона Меркадера
Такой как Трамп - это подарок для вербовщиков КГБ
Примитивный,аморальный
Жаждущий славы ,денег и секса
Меня не удивляет все что делает Трамп
Как писал Суворов - из советских спецслужб живым выйти нельзя
Только вперед ногами
И Трамп это понимает
Трампу хочется жить
Играть в гольф
А значит он будет выполнять все,что скажет путин....
ліліпутін "Такой как Трамп - примитивный,аморальный,жаждущий славы ,денег".
чекісти - це ідейні комуністи без капіталістичних ідеалів.
Есть
И будут