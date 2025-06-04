Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона пропонує Росії припинити вогонь до проведення зустрічі лідерів із питань встановлення миру.
Про це він сказав 4 червня під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами глави держави, російська делегація заявила, що рішення про припинення бойових дій перебуває на рівні лідерів, а не представників делегацій. У відповідь на це Київ виступив із ініціативою домовитися про тимчасове припинення вогню до такої зустрічі.
"Ми пропонуємо і, думаю, що нам партнери можуть підтримати, "рускім" припинення вогню до зустрічі лідерів", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна готова до зустрічі негайно і пропонує провести її в будь-який день, починаючи з понеділка, у одному з запропонованих міст - Стамбулі, Ватикані або Швейцарії.
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Немцы какие то.Печник учил как с храпом бороться.
- Когда спит ты ему яйца посередине положи. Шоб они .опу перекрывали.
Тяги нет - храпа нет."
Рекомендую. Можете проверить.
Тимчасове "перемир'я" яке вигадали у шапіто Зеленського - Сибіги лише ********** кацапів на нього не погоджуватись, оскільки є очевидним намаганням виграти час.
А то всі розумні за кордоном.
Тут хоч би на один день припинили - вікна забити.
Вы это кого спрашиваете?
Того Зе который 6 лет всенародно Украину имеет?
"Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!"
На якій підставі йухло буде представляти державу, що на даний момент називається "рф"?