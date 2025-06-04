Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона пропонує Росії припинити вогонь до проведення зустрічі лідерів із питань встановлення миру.

Про це він сказав 4 червня під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави держави, російська делегація заявила, що рішення про припинення бойових дій перебуває на рівні лідерів, а не представників делегацій. У відповідь на це Київ виступив із ініціативою домовитися про тимчасове припинення вогню до такої зустрічі.

"Ми пропонуємо і, думаю, що нам партнери можуть підтримати, "рускім" припинення вогню до зустрічі лідерів", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готова до зустрічі негайно і пропонує провести її в будь-який день, починаючи з понеділка, у одному з запропонованих міст - Стамбулі, Ватикані або Швейцарії.

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