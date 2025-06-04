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Новини Відео Припинення вогню між Україною та РФ
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Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона пропонує Росії припинити вогонь до проведення зустрічі лідерів із питань встановлення миру.

Про це він сказав 4 червня під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави держави, російська делегація заявила, що рішення про припинення бойових дій перебуває на рівні лідерів, а не представників делегацій. У відповідь на це Київ виступив із ініціативою домовитися про тимчасове припинення вогню до такої зустрічі.

"Ми пропонуємо і, думаю, що нам партнери можуть підтримати, "рускім" припинення вогню до зустрічі лідерів", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готова до зустрічі негайно і пропонує провести її в будь-який день, починаючи з понеділка, у одному з запропонованих міст - Стамбулі, Ватикані або Швейцарії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) війна в Україні (4670) припинення вогню (290)


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Топ коментарі
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04.06.2025 16:01 Відповісти
+1
Припинення вогню треба вимагати не на якийсь час або до настання якоїсь події, а безстрокове.
Тимчасове "перемир'я" яке вигадали у шапіто Зеленського - Сибіги лише ********** кацапів на нього не погоджуватись, оскільки є очевидним намаганням виграти час.
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04.06.2025 16:01 Відповісти
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Росія вимагає, щоб Вашингтон і Лондон вплинули на Київ для зупинення знищення частини ядерної тріади , заявив заступник глави МЗС РФ Рябков.
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04.06.2025 15:58 Відповісти
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04.06.2025 16:01 Відповісти
Цезарь, Генри. Немцы какие то. Печник учил как с храпом бороться.
- Когда спит ты ему яйца посередине положи. Шоб они .опу перекрывали.
Тяги нет - храпа нет."
Рекомендую. Можете проверить.
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04.06.2025 16:18 Відповісти
Припинення вогню треба вимагати не на якийсь час або до настання якоїсь події, а безстрокове.
Тимчасове "перемир'я" яке вигадали у шапіто Зеленського - Сибіги лише ********** кацапів на нього не погоджуватись, оскільки є очевидним намаганням виграти час.
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04.06.2025 16:01 Відповісти
Ти б з Вашингтона приіхав би в Херсон і давав би поради.
А то всі розумні за кордоном.
Тут хоч би на один день припинили - вікна забити.
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04.06.2025 16:16 Відповісти
Зе чи є в тебе козирна карта? москва розуміє тільки силу був би у нас український президент то сказав ось так у нас є ракета і ми зараз знищимо твою резиденцію! А ти що можеш?Де наші ракети?Що тобі не вистачає?
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04.06.2025 16:03 Відповісти
Зе чи є в тебе козирна карта?

Вы это кого спрашиваете?
Того Зе который 6 лет всенародно Украину имеет?
"Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!"
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04.06.2025 16:26 Відповісти
Хто дав Зеленському моральне право називати йухла "лідєром"?

На якій підставі йухло буде представляти державу, що на даний момент називається "рф"?
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04.06.2025 16:29 Відповісти
Ну так себе ж він теж вважає лідером!
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04.06.2025 16:50 Відповісти
Це напевно єдиний стратегічний план Зеленского, щоб кацапи не взяли Суми, і добавили в свою конституцію ще одну область.
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04.06.2025 16:45 Відповісти
та ні. поки зелька успішно просирає Суми, нічого не буде
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04.06.2025 17:17 Відповісти
 
 