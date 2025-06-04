Зеленський про російський "меморандум": Це ультиматум, його ніхто не сприйматиме всерйоз

Президент Володимир Зеленський вперше відреагував на так званий "меморандум" Росії, який та передала Україні під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час брифінгу.

"Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, або ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум - непорозуміння", - наголосив він.

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Україна, зазначив президент, відправила до Москви свій документ двома мовами - українською та англійською. Проте з Кремля надійшов "меморандум" лише російською. Він заначив, що "станом на сьогодні" Україна не отримала від Росії "відповідь" щодо документу про припинення вогню, який Київ передав Москві до переговорів.

Глава держави заявив, що перший пункт російського документа є "максимально ультиматумом", оскільки там росіяни вимагають міжнародне визнання усіх окупованих територій та виведення військ із них.

"Це точно протирічить Статуту ООН, протирічить здоровому глузду та Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну", - сказав президент.

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Також Зеленський прокоментував другий пункт російського "меморандуму" - нейтралітет та не входити у військові обʼєднання, зокрема НАТО. Президент зазначає, що Росія напала на Україну в 2014, коли Київ і так мав "позаблоковий статус".

"Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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