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Новини Меморандум про припинення вогню
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Зеленський про російський "меморандум": Це ультиматум, його ніхто не сприйматиме всерйоз

Зеленський прокоментував російський меморандум

Президент Володимир Зеленський вперше відреагував на так званий "меморандум" Росії, який та передала Україні під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час брифінгу.

"Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, або ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум - непорозуміння", - наголосив він.

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Україна, зазначив президент, відправила до Москви свій документ двома мовами - українською та англійською. Проте з Кремля надійшов "меморандум" лише російською. Він заначив, що "станом на сьогодні" Україна не отримала від Росії "відповідь" щодо документу про припинення вогню, який Київ передав Москві до переговорів.

Глава держави заявив, що перший пункт російського документа є "максимально ультиматумом", оскільки там росіяни вимагають міжнародне визнання усіх окупованих територій та виведення військ із них.

"Це точно протирічить Статуту ООН, протирічить здоровому глузду та Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну", - сказав президент.

Також читайте: Викладені у "меморандумі" РФ вимоги свідчать про її відмову вести мирні переговори, - речниця Єврокомісії Хіппер

Також Зеленський прокоментував другий пункт російського "меморандуму" - нейтралітет та не входити у військові обʼєднання, зокрема НАТО. Президент зазначає, що Росія напала на Україну в 2014, коли Київ і так мав "позаблоковий статус".

"Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Читайте: Пєсков: Росія готова до "деяких компромісів" у меморандумі щодо припинення війни

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) росія (65994) Меморандум (207)


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Топ коментарі
+4
Поживем, побачим.... Твоїм словам віри немає.....
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04.06.2025 15:49 Відповісти
+3
Зеленський йди геть! Нам потрібен президент за якого країна виробляє ракети і б'є ними по кремлю! Нам не потрібен президент казкар який на шостому році перебування при владі тільки розповідає про необхідність збільшити фінансування ракетної програми.
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04.06.2025 15:57 Відповісти
+2
А як же "сайтісь пасєрєдінє"? Чи "пасєрєдінє" то було по Дніпру?
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04.06.2025 15:48 Відповісти
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А як же "сайтісь пасєрєдінє"? Чи "пасєрєдінє" то було по Дніпру?
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04.06.2025 15:48 Відповісти
Поживем, побачим.... Твоїм словам віри немає.....
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04.06.2025 15:49 Відповісти
Три жахливі речі - своїм меморандумом рашисти зробили
1. невідворотність планів захоплення усієї України - й це не просто тиск на ЄС та Білий Дім , це умова для них .
2.ТЕ ЩО ВИЗВАЛО У СВІТУ ЗАХОПЛЕННЯ після опереації ПАВУТИНА - переросло у повну обісратість одинаково - що у США що у ЄС
3. Відсутність Гегсета на Рамштайн тому доказ.
4. Замовкли якось РІШУЧІ у ЄС ще до ПАВУТИНИ - й зʼявилися там вже пересраті по-справжньому в один голос , молячи Трампа - БЄЗ ТЄБЯ НУ НІ КАК...
5.Мабуть, мені так здається , Трамп врешті решт буде тиснути на республіканців не приймати санкції.
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04.06.2025 16:02 Відповісти
Й ГОЛОВНА РЗГУБЛЕННІСТЬ УСІХ вище перелічених перляканих партнерів - це саме влада МАРОДЕРАТУ УКРАЇНИ
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04.06.2025 16:04 Відповісти
Зеленський йди геть! Нам потрібен президент за якого країна виробляє ракети і б'є ними по кремлю! Нам не потрібен президент казкар який на шостому році перебування при владі тільки розповідає про необхідність збільшити фінансування ракетної програми.
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04.06.2025 15:57 Відповісти
А що робити з демократією? 74% підтримують зєльоного балабола, отже і на найближчих виборах проголосують за нього. Як ви конституційно позбудетесь вічного лідора? Тому готуйтесь якось воювати без ракет. Хіба союзники вчергове підкинуть, чи профінансують випобництво як Німеччина, Данія.
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04.06.2025 16:36 Відповісти
Невже нарешті зрозумів, що рашисти вимагають капітуляції України ?,тому треба закрити цю лавочку ніяких переговорів нема є ультиматум ця гра всім відома окрім одного недоумка Трампа ,який все робить що б рашисти відчули свою безкарність.
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04.06.2025 16:01 Відповісти
Образите донні рудий чуб, отримаєте вето на постачання гамериканської зброї. Тому звикайте без радикальних заяв і махання шашкою. Чи ви вірите в лопати сигіби і галактичну мудрість зєльоного наркомана?
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04.06.2025 16:40 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять..."
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04.06.2025 16:16 Відповісти
Гному смішно? Перебори своє чванство поїдь в окопи поговорити з людьми що залишилися
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04.06.2025 16:24 Відповісти
якого хріна тоді так чекали той "меморандум" і поперлися за ним в Стамбул? Прогулятись і пожерти шашличків, тобто по турецьки донер-ів
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04.06.2025 16:35 Відповісти
Так хоче донні рудий чуб. А це обовязково до виконання, бо сша союзник і постачає зброю
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04.06.2025 16:41 Відповісти
Поведінка клоуна на арені перед глядачами не має нічого спільного, що клоун робить за лаштунками. А за лаштунками Умєров без представників служб безпеки, без свідків, за зачиненими дверима дві години перетирає щось з Медінскім. По всім критеріям, це державна зрада. А якщо брати, що Умєров людина Єрмака, і то, що Єрмак задіяв великі бабки для свого лобіювання в США, то схоже домовляються, щоб оголосити Єрмака наступним президентом.
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04.06.2025 16:48 Відповісти
Трамбпло , нижий підор з надхненнм зустрінеццці маарн

неет ццціі марення.
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04.06.2025 17:02 Відповісти
 
 