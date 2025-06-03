Викладені у "меморандумі" РФ вимоги свідчать про її відмову вести мирні переговори, - речниця Єврокомісії Хіппер

У Європейській комісії наголошують, що перелік "пропозицій", які Росія передала у Стамбулі українській делегації, підкреслюють її відмову вести мирні переговори і постійну агресію щодо України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так на брифінгу у Брюсселі прокоментувала речниця Європейської комісії Анітта Хіппер оприлюднені пропозиції, які були передані росіянами українській стороні під час переговорів, що відбулися у Стамбулі 2 червня.

"Ситуація триває в тому ж дусі: вимоги Росії підкреслюють її відмову вести мирні переговори в добрій волі. Отже, перелік вимог демонструє її постійну агресію щодо України. Росія також очікує негайних поступок від України, які не поважають територіальну цілісність та суверенітет України. І це не є вагомим внеском у мирні переговори", - наголосила речниця.

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Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.