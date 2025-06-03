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Викладені у "меморандумі" РФ вимоги свідчать про її відмову вести мирні переговори, - речниця Єврокомісії Хіппер

Єврокомісія про

У Європейській комісії наголошують, що перелік "пропозицій", які Росія передала у Стамбулі українській делегації, підкреслюють її відмову вести мирні переговори і постійну агресію щодо України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так на брифінгу у Брюсселі прокоментувала речниця Європейської комісії Анітта Хіппер оприлюднені пропозиції, які були передані росіянами українській стороні під час переговорів, що відбулися у Стамбулі 2 червня.

"Ситуація триває в тому ж дусі: вимоги Росії підкреслюють її відмову вести мирні переговори в добрій волі. Отже, перелік вимог демонструє її постійну агресію щодо України. Росія також очікує негайних поступок від України, які не поважають територіальну цілісність та суверенітет України. І це не є вагомим внеском у мирні переговори", - наголосила речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про "мирний меморандум" РФ: Це схоже на ультимативні вимоги

Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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Єврокомісія (2178) росія (65974) Меморандум (205)


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Ну надо было быть слишком наивным а точнее геть тупым, чтобы не понимать что так оно и будет. Теперь весь вопрос в том, когда до наших друзей-товарищей дойдёт, что ватная падаль подлежит исключительно утилизации.
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03.06.2025 15:02 Відповісти
Тримайся Європа, до 2030 року ще треба буде багато варіантів однієї й тієї ж фрази публікувати.
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03.06.2025 15:06 Відповісти
- але "тауруси" , айріси , чи "міражі" ми Україні все одно не дамо !
На радість ***** , в них , для нас - лише потужна стурбованість !
П.С - куколди ліберальні
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03.06.2025 15:06 Відповісти
Більш цікаво що обговорювала "українська" делегація майже годину, прочитавши перший пункт ультиматуму про вивід військ з Запоріжжя і Херсону?
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03.06.2025 15:15 Відповісти
Справжню тему тих обговорень ми можемо дізнатись лише по перебігу подій які будуть згодом ... а може і взагвлі не дізнаємось ...
А їх меморандум - це лише "хатєлкі" кацапів , в них свій меморандум , а в нас свій ... До самої суті перемовин це мало відноситься
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03.06.2025 15:30 Відповісти
 
 