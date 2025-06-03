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Новости Меморандум о прекращении огня
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Изложенные в "меморандуме" РФ требования свидетельствуют о ее отказе вести мирные переговоры, - пресс-секретарь Еврокомиссии Хиппер

Еврокомиссия о

В Европейской комиссии отмечают, что перечень "предложений", которые Россия передала в Стамбуле украинской делегации, подчеркивают ее отказ вести мирные переговоры и постоянную агрессию в отношении Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так на брифинге в Брюсселе прокомментировала пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер обнародованные предложения, которые были переданы россиянами украинской стороне во время переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня.

"Ситуация продолжается в том же духе: требования России подчеркивают ее отказ вести мирные переговоры в доброй воле. Итак, перечень требований демонстрирует ее постоянную агрессию в отношении Украины. Россия также ожидает немедленных уступок от Украины, которые не уважают территориальную целостность и суверенитет Украины. И это не является весомым вкладом в мирные переговоры", - подчеркнула пресс-секретарь.

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Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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Ну надо было быть слишком наивным а точнее геть тупым, чтобы не понимать что так оно и будет. Теперь весь вопрос в том, когда до наших друзей-товарищей дойдёт, что ватная падаль подлежит исключительно утилизации.
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03.06.2025 15:02 Ответить
Тримайся Європа, до 2030 року ще треба буде багато варіантів однієї й тієї ж фрази публікувати.
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03.06.2025 15:06 Ответить
- але "тауруси" , айріси , чи "міражі" ми Україні все одно не дамо !
На радість ***** , в них , для нас - лише потужна стурбованість !
П.С - куколди ліберальні
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03.06.2025 15:06 Ответить
Більш цікаво що обговорювала "українська" делегація майже годину, прочитавши перший пункт ультиматуму про вивід військ з Запоріжжя і Херсону?
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03.06.2025 15:15 Ответить
Справжню тему тих обговорень ми можемо дізнатись лише по перебігу подій які будуть згодом ... а може і взагвлі не дізнаємось ...
А їх меморандум - це лише "хатєлкі" кацапів , в них свій меморандум , а в нас свій ... До самої суті перемовин це мало відноситься
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03.06.2025 15:30 Ответить
 
 