Изложенные в "меморандуме" РФ требования свидетельствуют о ее отказе вести мирные переговоры, - пресс-секретарь Еврокомиссии Хиппер

В Европейской комиссии отмечают, что перечень "предложений", которые Россия передала в Стамбуле украинской делегации, подчеркивают ее отказ вести мирные переговоры и постоянную агрессию в отношении Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так на брифинге в Брюсселе прокомментировала пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер обнародованные предложения, которые были переданы россиянами украинской стороне во время переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня.

"Ситуация продолжается в том же духе: требования России подчеркивают ее отказ вести мирные переговоры в доброй воле. Итак, перечень требований демонстрирует ее постоянную агрессию в отношении Украины. Россия также ожидает немедленных уступок от Украины, которые не уважают территориальную целостность и суверенитет Украины. И это не является весомым вкладом в мирные переговоры", - подчеркнула пресс-секретарь.

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Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.