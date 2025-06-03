Изложенные в "меморандуме" РФ требования свидетельствуют о ее отказе вести мирные переговоры, - пресс-секретарь Еврокомиссии Хиппер
В Европейской комиссии отмечают, что перечень "предложений", которые Россия передала в Стамбуле украинской делегации, подчеркивают ее отказ вести мирные переговоры и постоянную агрессию в отношении Украины
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так на брифинге в Брюсселе прокомментировала пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер обнародованные предложения, которые были переданы россиянами украинской стороне во время переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня.
"Ситуация продолжается в том же духе: требования России подчеркивают ее отказ вести мирные переговоры в доброй воле. Итак, перечень требований демонстрирует ее постоянную агрессию в отношении Украины. Россия также ожидает немедленных уступок от Украины, которые не уважают территориальную целостность и суверенитет Украины. И это не является весомым вкладом в мирные переговоры", - подчеркнула пресс-секретарь.
Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
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На радість ***** , в них , для нас - лише потужна стурбованість !
П.С - куколди ліберальні
А їх меморандум - це лише "хатєлкі" кацапів , в них свій меморандум , а в нас свій ... До самої суті перемовин це мало відноситься