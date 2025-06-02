Зеленский о "мирном меморандуме" РФ: Это похоже на ультимативные требования
Россия в своем так называемом "мирном меморандуме" повторила ультимативные требования к Украине.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, он пока не видел российского "меморандума" лично.
"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - сказал Зеленский.
Он добавил, что открыто поделится своим мнением о "меморандуме", когда его увидит.
Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
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А чим закінчилась блокада торгівлі на крові - можна нагадати ?
Транзит.
Россія-Європа.
Ти вважаєш що Україна могла його аннулювати?
Якщо б ЕрЗе знав британське прислів'я «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка» - то би й заявив прямо, що то є ультиматумом. Але ж... прастой парень с раЁна 95-го квартала в інституті цього не вчив... на лекції не ходив...