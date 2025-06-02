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Новости Меморандум о прекращении огня
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Зеленский о "мирном меморандуме" РФ: Это похоже на ультимативные требования

Президент Владимир Зеленский

Россия в своем так называемом "мирном меморандуме" повторила ультимативные требования к Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он пока не видел российского "меморандума" лично.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что открыто поделится своим мнением о "меморандуме", когда его увидит.

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Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Меморандум (146) ультиматум (64)


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Топ комментарии
+9
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02.06.2025 20:24 Ответить
+8
чого ти хничеш? саме ти захотіло бути президентом чи як? Порошенко не хникав а робив, і становище в нього було ще гірше чим у тебе.
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02.06.2025 20:23 Ответить
+3
У нас всі території давно міжнародно визнані. Навіть є підпис ху-йла лічно під визнанням...
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02.06.2025 20:26 Ответить
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чого ти хничеш? саме ти захотіло бути президентом чи як? Порошенко не хникав а робив, і становище в нього було ще гірше чим у тебе.
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02.06.2025 20:23 Ответить
Що робив - забезпечував транзит кацапських нафти і газу , через Україну Кацапське вугілля , сюди , возив ...
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02.06.2025 20:37 Ответить
Вугілля не кацапське, вугілля зі своїх шахт в лугандоні Ахметов не міг завозити через лінію бойового зіткнення, тому возив залізницею через рашку. У мене родичі в Конотопі, через це місто те вугілля йшло, усі залізничники знали, що воно лугандонське
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02.06.2025 20:40 Ответить
Угу - вагонами РЖД ... фото збереглися
А чим закінчилась блокада торгівлі на крові - можна нагадати ?
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02.06.2025 20:42 Ответить
Ну так через рашку ж везли. Думаєте, в Лугандоні сильно багато вагонів УЗ лишалися?
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02.06.2025 20:44 Ответить
ТЕС, які хапнув Ахметов, переважно будувалися під сорти вугілля з Донбасу! На кацапській частині Донбасу (Ростовська обл і тд) шахти закрили до 2014, тому звідти вугілля везти не могли. А на кузбасі і сорти вугілля інакші, і везти звідти дуже далеко.
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02.06.2025 20:46 Ответить
А транзит нафти і газу що при Петі йшов, що при Зе, причому навіть після 24.02.2022...
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02.06.2025 20:41 Ответить
Саме так.
Транзит.
Россія-Європа.
Ти вважаєш що Україна могла його аннулювати?
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02.06.2025 21:14 Ответить
От Украины требуют международного признания оккупированной территории? О как.
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02.06.2025 20:24 Ответить
У нас всі території давно міжнародно визнані. Навіть є підпис ху-йла лічно під визнанням...
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02.06.2025 20:26 Ответить
Схоже шо ти дурник, бо це і є ультиматум. А ти чого чекав?
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02.06.2025 20:24 Ответить
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02.06.2025 20:24 Ответить
Если утото хрюкает, имеет крученный хвостик и розовый пятачок и похож на свинью то это и есть свинья. а посему, СМЕРТЬ кацапским свиньям.
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02.06.2025 20:25 Ответить
Це схоже на те, що шістку Зе зневажають
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02.06.2025 20:26 Ответить
Вони просто тягнуть час. Всі прекрасно це розуміють. І Трамп доречі теж.
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02.06.2025 20:33 Ответить
Росія у своєму так званому "мирному меморандумі" повторила оманський план,котрий був мною погоджений в присутності Патрушева і "козирного"
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02.06.2025 20:28 Ответить
А як же: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ", "ДАГАВАРІМСЯ ГДЄ ТА ПА СІРІДІНЄ", "МІР В ГЛАЗАХ ПУТІНА".... !?!
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02.06.2025 20:28 Ответить
Ніколи такого не було і от знову!
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02.06.2025 20:32 Ответить
Хватить вже обговорювати маразми рашистів. Вони не змінились з 2022 року. Давай Зеля вимагай від Тампона і Заходу введення санкцій проти Сосії, і поставок нам зброї для оборони України і Європи. Тому що як бачим ***** не змінив своїх цілей захопити Україну повністю і потім піти на Європу.
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02.06.2025 20:35 Ответить
Це і є ультиматум,придурок.І не роби вигляд,що не розумієш.
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02.06.2025 20:39 Ответить
А чому "схоже"?
Якщо б ЕрЗе знав британське прислів'я «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка» - то би й заявив прямо, що то є ультиматумом. Але ж... прастой парень с раЁна 95-го квартала в інституті цього не вчив... на лекції не ходив...
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02.06.2025 20:57 Ответить
 
 