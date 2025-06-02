Зеленский о "мирном меморандуме" РФ: Это похоже на ультимативные требования

Россия в своем так называемом "мирном меморандуме" повторила ультимативные требования к Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, он пока не видел российского "меморандума" лично.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что открыто поделится своим мнением о "меморандуме", когда его увидит.

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Напомним, ранее российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.