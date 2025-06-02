Зеленський про "мирний меморандум" РФ: Це схоже на ультимативні вимоги

Росія у своєму так званому "мирному меморандумі" повторила ультимативні вимоги до України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, він поки що не бачив російського "меморандуму" особисто.

"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", - сказав Зеленський.

Він додав, що відкрито поділиться своєю думкою про "меморандум", коли його побачить.

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Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.