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Новини Меморандум про припинення вогню
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Зеленський про "мирний меморандум" РФ: Це схоже на ультимативні вимоги

Президент Володимир Зеленський

Росія у своєму так званому "мирному меморандумі" повторила ультимативні вимоги до України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, він поки що не бачив російського "меморандуму" особисто.

"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", - сказав Зеленський.

Він додав, що відкрито поділиться своєю думкою про "меморандум", коли його побачить.

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Нагадаємо, раніше російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Меморандум (200) ультиматум (27)


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Топ коментарі
+9
чого ти хничеш? саме ти захотіло бути президентом чи як? Порошенко не хникав а робив, і становище в нього було ще гірше чим у тебе.
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02.06.2025 20:23 Відповісти
+9
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02.06.2025 20:24 Відповісти
+3
У нас всі території давно міжнародно визнані. Навіть є підпис ху-йла лічно під визнанням...
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02.06.2025 20:26 Відповісти
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чого ти хничеш? саме ти захотіло бути президентом чи як? Порошенко не хникав а робив, і становище в нього було ще гірше чим у тебе.
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02.06.2025 20:23 Відповісти
Що робив - забезпечував транзит кацапських нафти і газу , через Україну Кацапське вугілля , сюди , возив ...
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02.06.2025 20:37 Відповісти
Вугілля не кацапське, вугілля зі своїх шахт в лугандоні Ахметов не міг завозити через лінію бойового зіткнення, тому возив залізницею через рашку. У мене родичі в Конотопі, через це місто те вугілля йшло, усі залізничники знали, що воно лугандонське
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02.06.2025 20:40 Відповісти
Угу - вагонами РЖД ... фото збереглися
А чим закінчилась блокада торгівлі на крові - можна нагадати ?
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02.06.2025 20:42 Відповісти
Ну так через рашку ж везли. Думаєте, в Лугандоні сильно багато вагонів УЗ лишалися?
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02.06.2025 20:44 Відповісти
ТЕС, які хапнув Ахметов, переважно будувалися під сорти вугілля з Донбасу! На кацапській частині Донбасу (Ростовська обл і тд) шахти закрили до 2014, тому звідти вугілля везти не могли. А на кузбасі і сорти вугілля інакші, і везти звідти дуже далеко.
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02.06.2025 20:46 Відповісти
А транзит нафти і газу що при Петі йшов, що при Зе, причому навіть після 24.02.2022...
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02.06.2025 20:41 Відповісти
Саме так.
Транзит.
Россія-Європа.
Ти вважаєш що Україна могла його аннулювати?
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02.06.2025 21:14 Відповісти
От Украины требуют международного признания оккупированной территории? О как.
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02.06.2025 20:24 Відповісти
У нас всі території давно міжнародно визнані. Навіть є підпис ху-йла лічно під визнанням...
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02.06.2025 20:26 Відповісти
Схоже шо ти дурник, бо це і є ультиматум. А ти чого чекав?
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02.06.2025 20:24 Відповісти
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02.06.2025 20:24 Відповісти
Если утото хрюкает, имеет крученный хвостик и розовый пятачок и похож на свинью то это и есть свинья. а посему, СМЕРТЬ кацапским свиньям.
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02.06.2025 20:25 Відповісти
Це схоже на те, що шістку Зе зневажають
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02.06.2025 20:26 Відповісти
Вони просто тягнуть час. Всі прекрасно це розуміють. І Трамп доречі теж.
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02.06.2025 20:33 Відповісти
Росія у своєму так званому "мирному меморандумі" повторила оманський план,котрий був мною погоджений в присутності Патрушева і "козирного"
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02.06.2025 20:28 Відповісти
А як же: "ГЛАВНАЄ ПІРІСТАТЬ СТРІЛЯТЬ", "ДАГАВАРІМСЯ ГДЄ ТА ПА СІРІДІНЄ", "МІР В ГЛАЗАХ ПУТІНА".... !?!
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02.06.2025 20:28 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову!
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02.06.2025 20:32 Відповісти
Хватить вже обговорювати маразми рашистів. Вони не змінились з 2022 року. Давай Зеля вимагай від Тампона і Заходу введення санкцій проти Сосії, і поставок нам зброї для оборони України і Європи. Тому що як бачим ***** не змінив своїх цілей захопити Україну повністю і потім піти на Європу.
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02.06.2025 20:35 Відповісти
Це і є ультиматум,придурок.І не роби вигляд,що не розумієш.
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02.06.2025 20:39 Відповісти
А чому "схоже"?
Якщо б ЕрЗе знав британське прислів'я «Якщо щось виглядає, як качка, крякає,як качка, і плаває, як качка, то це і є качка» - то би й заявив прямо, що то є ультиматумом. Але ж... прастой парень с раЁна 95-го квартала в інституті цього не вчив... на лекції не ходив...
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02.06.2025 20:57 Відповісти
 
 