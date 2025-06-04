Зеленский о российском "меморандуме": Это ультиматум, его никто не воспримет всерьез

Президент Владимир Зеленский впервые отреагировал на так называемый "меморандум" России, который та передала Украине во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, или никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум - недоразумение", - подчеркнул он.

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Украина, отметил президент, отправила в Москву свой документ на двух языках - украинском и английском. Однако из Кремля поступил "меморандум" только на русском. Он отметил, что "по состоянию на сегодня" Украина не получила от России "ответ" относительно документа о прекращении огня, который Киев передал Москве до переговоров.

Глава государства заявил, что первый пункт российского документа является "максимально ультиматумом", поскольку там россияне требуют международное признание всех оккупированных территорий и вывода войск из них.

"Это точно противоречит Уставу ООН, противоречит здравому смыслу и Конституции Украины. Они, кстати, об этом знают. Это сразу такое требование самой большой награды для Путина за эту войну", - сказал президент.

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Также Зеленский прокомментировал второй пункт российского "меморандума" - нейтралитет и не входить в военные объединения, в частности НАТО. Президент отмечает, что Россия напала на Украину в 2014, когда Киев и так имел "внеблоковый статус".

"То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять-таки, то есть здесь не о чем говорить. То есть он это хочет. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться, безусловно, оккупацией нашего государства", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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