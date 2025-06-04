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Новости Меморандум о прекращении огня
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Зеленский о российском "меморандуме": Это ультиматум, его никто не воспримет всерьез

Зеленский прокомментировал российский меморандум

Президент Владимир Зеленский впервые отреагировал на так называемый "меморандум" России, который та передала Украине во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, или никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум - недоразумение", - подчеркнул он.

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Украина, отметил президент, отправила в Москву свой документ на двух языках - украинском и английском. Однако из Кремля поступил "меморандум" только на русском. Он отметил, что "по состоянию на сегодня" Украина не получила от России "ответ" относительно документа о прекращении огня, который Киев передал Москве до переговоров.

Глава государства заявил, что первый пункт российского документа является "максимально ультиматумом", поскольку там россияне требуют международное признание всех оккупированных территорий и вывода войск из них.

"Это точно противоречит Уставу ООН, противоречит здравому смыслу и Конституции Украины. Они, кстати, об этом знают. Это сразу такое требование самой большой награды для Путина за эту войну", - сказал президент.

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Также Зеленский прокомментировал второй пункт российского "меморандума" - нейтралитет и не входить в военные объединения, в частности НАТО. Президент отмечает, что Россия напала на Украину в 2014, когда Киев и так имел "внеблоковый статус".

"То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять-таки, то есть здесь не о чем говорить. То есть он это хочет. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться, безусловно, оккупацией нашего государства", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) россия (96139) Меморандум (153)


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Топ комментарии
+4
Поживем, побачим.... Твоїм словам віри немає.....
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04.06.2025 15:49 Ответить
+3
Зеленський йди геть! Нам потрібен президент за якого країна виробляє ракети і б'є ними по кремлю! Нам не потрібен президент казкар який на шостому році перебування при владі тільки розповідає про необхідність збільшити фінансування ракетної програми.
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04.06.2025 15:57 Ответить
+2
А як же "сайтісь пасєрєдінє"? Чи "пасєрєдінє" то було по Дніпру?
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04.06.2025 15:48 Ответить
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А як же "сайтісь пасєрєдінє"? Чи "пасєрєдінє" то було по Дніпру?
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04.06.2025 15:48 Ответить
Поживем, побачим.... Твоїм словам віри немає.....
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04.06.2025 15:49 Ответить
Три жахливі речі - своїм меморандумом рашисти зробили
1. невідворотність планів захоплення усієї України - й це не просто тиск на ЄС та Білий Дім , це умова для них .
2.ТЕ ЩО ВИЗВАЛО У СВІТУ ЗАХОПЛЕННЯ після опереації ПАВУТИНА - переросло у повну обісратість одинаково - що у США що у ЄС
3. Відсутність Гегсета на Рамштайн тому доказ.
4. Замовкли якось РІШУЧІ у ЄС ще до ПАВУТИНИ - й зʼявилися там вже пересраті по-справжньому в один голос , молячи Трампа - БЄЗ ТЄБЯ НУ НІ КАК...
5.Мабуть, мені так здається , Трамп врешті решт буде тиснути на республіканців не приймати санкції.
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04.06.2025 16:02 Ответить
Й ГОЛОВНА РЗГУБЛЕННІСТЬ УСІХ вище перелічених перляканих партнерів - це саме влада МАРОДЕРАТУ УКРАЇНИ
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04.06.2025 16:04 Ответить
Зеленський йди геть! Нам потрібен президент за якого країна виробляє ракети і б'є ними по кремлю! Нам не потрібен президент казкар який на шостому році перебування при владі тільки розповідає про необхідність збільшити фінансування ракетної програми.
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04.06.2025 15:57 Ответить
А що робити з демократією? 74% підтримують зєльоного балабола, отже і на найближчих виборах проголосують за нього. Як ви конституційно позбудетесь вічного лідора? Тому готуйтесь якось воювати без ракет. Хіба союзники вчергове підкинуть, чи профінансують випобництво як Німеччина, Данія.
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04.06.2025 16:36 Ответить
Невже нарешті зрозумів, що рашисти вимагають капітуляції України ?,тому треба закрити цю лавочку ніяких переговорів нема є ультиматум ця гра всім відома окрім одного недоумка Трампа ,який все робить що б рашисти відчули свою безкарність.
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04.06.2025 16:01 Ответить
Образите донні рудий чуб, отримаєте вето на постачання гамериканської зброї. Тому звикайте без радикальних заяв і махання шашкою. Чи ви вірите в лопати сигіби і галактичну мудрість зєльоного наркомана?
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04.06.2025 16:40 Ответить
"...главнає пірістать стрілять..."
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04.06.2025 16:16 Ответить
Гному смішно? Перебори своє чванство поїдь в окопи поговорити з людьми що залишилися
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04.06.2025 16:24 Ответить
якого хріна тоді так чекали той "меморандум" і поперлися за ним в Стамбул? Прогулятись і пожерти шашличків, тобто по турецьки донер-ів
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04.06.2025 16:35 Ответить
Так хоче донні рудий чуб. А це обовязково до виконання, бо сша союзник і постачає зброю
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04.06.2025 16:41 Ответить
Поведінка клоуна на арені перед глядачами не має нічого спільного, що клоун робить за лаштунками. А за лаштунками Умєров без представників служб безпеки, без свідків, за зачиненими дверима дві години перетирає щось з Медінскім. По всім критеріям, це державна зрада. А якщо брати, що Умєров людина Єрмака, і то, що Єрмак задіяв великі бабки для свого лобіювання в США, то схоже домовляються, щоб оголосити Єрмака наступним президентом.
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04.06.2025 16:48 Ответить
Трамбпло , нижий підор з надхненнм зустрінеццці маарн

неет ццціі марення.
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04.06.2025 17:02 Ответить
 
 