Песков: Россия готова к "некоторым компромиссам" в меморандуме о прекращении войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может рассмотреть "некоторые компромиссы" в рамках своего меморандума о прекращении войны против Украины.
Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По словам Пескова, документ предусматривает вывод украинских войск с временно оккупированных территорий, демобилизацию украинской армии и введение нейтрального статуса для Украины.
Представитель Кремля назвал этот меморандум "нацеленным на избавление от причин конфликта" и обеспечение "устойчивого урегулирования". В то же время, не уточняется, на какие именно "компромиссы" готова пойти Москва.
Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
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Василь Васильович там - просють повторіть .
Треба ще кілька Павутинь у різних сферах, тоді й до нормальних перемовин можна дійти.
сосия отдает своя ЯО.
армия сосии 20 000 человек ....
вот тогда и поговорим
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/3/7515385/ Російська пропаганда вигадала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі - ЦПД