Песков: Россия готова к "некоторым компромиссам" в меморандуме о прекращении войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может рассмотреть "некоторые компромиссы" в рамках своего меморандума о прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, документ предусматривает вывод украинских войск с временно оккупированных территорий, демобилизацию украинской армии и введение нейтрального статуса для Украины.

Представитель Кремля назвал этот меморандум "нацеленным на избавление от причин конфликта" и обеспечение "устойчивого урегулирования". В то же время, не уточняется, на какие именно "компромиссы" готова пойти Москва.

Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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