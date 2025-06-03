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Новости Мирные переговоры
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Песков: Россия готова к "некоторым компромиссам" в меморандуме о прекращении войны

пєсков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может рассмотреть "некоторые компромиссы" в рамках своего меморандума о прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, документ предусматривает вывод украинских войск с временно оккупированных территорий, демобилизацию украинской армии и введение нейтрального статуса для Украины.

Представитель Кремля назвал этот меморандум "нацеленным на избавление от причин конфликта" и обеспечение "устойчивого урегулирования". В то же время, не уточняется, на какие именно "компромиссы" готова пойти Москва.

Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Также читайте: Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) Меморандум (151) переговоры с Россией (1175)


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Топ комментарии
+7
И тем не менее ПНХ...
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03.06.2025 15:33 Ответить
+3
Росія - це там де наш князь виганяв розумово відсталих. А тепер вони наплодились і своєю тупістю заколебали всю планету
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03.06.2025 15:34 Ответить
+3
Зніми свого ***** з чумадана краще. Сере без компромісів другий день.
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03.06.2025 15:39 Ответить
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И тем не менее ПНХ...
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03.06.2025 15:33 Ответить
Компроміс - це скомпрометована дівчина!
)))
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03.06.2025 15:34 Ответить
А простодушний це просто душний.
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03.06.2025 15:38 Ответить
Без захищеності прав україноязичних на росії, жодні компроміси нічого не варті!
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03.06.2025 15:58 Ответить
Росія - це там де наш князь виганяв розумово відсталих. А тепер вони наплодились і своєю тупістю заколебали всю планету
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03.06.2025 15:34 Ответить
Якщо Мавзолей ЗНЕСЕМО - вони і на НАШ Меморандум будуть згодні!
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03.06.2025 15:38 Ответить
Пєсков не лякай європейців. А то ше подумають, шо справді якісь компроміси намічаються.
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03.06.2025 15:38 Ответить
Зніми свого ***** з чумадана краще. Сере без компромісів другий день.
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03.06.2025 15:39 Ответить
Нехай і далі сере. Головне щоб води не було.
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03.06.2025 15:43 Ответить
Ну от , льод тронулся гаспада ... . Але ще не дуже ..
Василь Васильович там - просють повторіть .
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03.06.2025 15:39 Ответить
Невже ***** застрелить як першопричину війни?
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03.06.2025 15:40 Ответить
ідеш накуй БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.
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03.06.2025 15:40 Ответить
О, це добре. Треба ще їм щось спалити.
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03.06.2025 15:41 Ответить
От вам і відповідь. Бийте сильніше - буде більше компромісів.
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03.06.2025 15:42 Ответить
А рашка повинна озброюватись до зубів і розказувати як кому в цьому світі жити - пішов нах!
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03.06.2025 15:43 Ответить
Коротко - булькатий сказав, що північний гондурас готовий і далі імітувати перемовини.
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03.06.2025 15:43 Ответить
Ти ба... "Дєд тронулся, господа засєдатєлі".(с)
Треба ще кілька Павутинь у різних сферах, тоді й до нормальних перемовин можна дійти.
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03.06.2025 15:45 Ответить
Надо бить опять по аэродромам и базам, чтобы враг не смог летать и плавать. И тогда можно забирать Крым!
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03.06.2025 15:48 Ответить
сосия внеблокая страна.
сосия отдает своя ЯО.
армия сосии 20 000 человек ....

вот тогда и поговорим
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03.06.2025 15:54 Ответить


https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/3/7515385/ Російська пропаганда вигадала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі - ЦПД
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03.06.2025 15:57 Ответить
Уже був меморандум в Будапешті. Досить з кацапами перемовин.Смерть кацапам!
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03.06.2025 16:02 Ответить
 
 