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Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков
Ждать каких-то мгновенных прорывов на переговорах Украины и России в Стамбуле было бы неправильно.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, между сторонами были достигнуты определенные договоренности - они важны и будут реализовываться.
Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
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