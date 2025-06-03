Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков

Ждать каких-то мгновенных прорывов на переговорах Украины и России в Стамбуле было бы неправильно.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, между сторонами были достигнуты определенные договоренности - они важны и будут реализовываться.

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Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.