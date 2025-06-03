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Новости Мирные переговоры
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Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков

дмитрий песков

Ждать каких-то мгновенных прорывов на переговорах Украины и России в Стамбуле было бы неправильно.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, между сторонами были достигнуты определенные договоренности - они важны и будут реализовываться.

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Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) переговоры с Россией (1175)


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Топ комментарии
+3
нові трампівські 2 тижні у орків в кишені
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03.06.2025 13:19 Ответить
+2
Кого там прорвало - вирвало - медведєва?
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03.06.2025 13:20 Ответить
+2
Потужний прорив кацапського очка є ефективним засобом в переговорах.
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03.06.2025 13:21 Ответить
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нові трампівські 2 тижні у орків в кишені
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03.06.2025 13:19 Ответить
Кого там прорвало - вирвало - медведєва?
показать весь комментарий
03.06.2025 13:20 Ответить
Потужний прорив кацапського очка є ефективним засобом в переговорах.
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03.06.2025 13:21 Ответить
Пизьков, а почему ты комментируешь результаты тёрок, на которые твоё }{уйло боится приехать? Или тебя уже разжаловали до пресс-секретаря лишнехромосомного Мединского?
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03.06.2025 13:24 Ответить
от шо фура животвроящая делает!!!!)
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03.06.2025 13:24 Ответить
Пясочєк!
Гуй сасьош - губой трясьош?
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03.06.2025 13:26 Ответить
Пургоносний піськоструй озвався !!))
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03.06.2025 13:34 Ответить
Це касапи пудрять мізки Трампу "але певні домовленості на переговорах є"
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03.06.2025 13:36 Ответить
Граждане, успокойтесь уже. У нас есть надпотужнейший решала начала 21 века! Его гундосая речь очен пугает и путлера, и Трампа, и весь ЕС, и даже слышен в Австралии!!! Так вы, зелебобики предствляете себе в уме этого ********* гундосого разлива?
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03.06.2025 13:53 Ответить
Скльки вас уйобкiв в державi... лихо...
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03.06.2025 14:43 Ответить
 
 