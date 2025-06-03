Чекати миттєвих проривів на перемовинах неправильно, але певні домовленості є, - Пєсков

Чекати на якісь миттєві прориви на переговорах України та Росії в Стамбулі було б неправильно.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, між сторонами було досягнуто певних домовленостей - вони важливі і реалізовуватимуться.

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Нагадаємо, напередодні Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.