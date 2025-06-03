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Новини Мирні перемовини
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Чекати миттєвих проривів на перемовинах неправильно, але певні домовленості є, - Пєсков

дмитро пєсков

Чекати на якісь миттєві прориви на переговорах України та Росії в Стамбулі було б неправильно.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, між сторонами було досягнуто певних домовленостей - вони важливі і реалізовуватимуться.

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Нагадаємо, напередодні Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1685) переговори з Росією (1291)


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Топ коментарі
+3
нові трампівські 2 тижні у орків в кишені
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03.06.2025 13:19 Відповісти
+2
Кого там прорвало - вирвало - медведєва?
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03.06.2025 13:20 Відповісти
+2
Потужний прорив кацапського очка є ефективним засобом в переговорах.
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03.06.2025 13:21 Відповісти
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нові трампівські 2 тижні у орків в кишені
показати весь коментар
03.06.2025 13:19 Відповісти
Кого там прорвало - вирвало - медведєва?
показати весь коментар
03.06.2025 13:20 Відповісти
Потужний прорив кацапського очка є ефективним засобом в переговорах.
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03.06.2025 13:21 Відповісти
Пизьков, а почему ты комментируешь результаты тёрок, на которые твоё }{уйло боится приехать? Или тебя уже разжаловали до пресс-секретаря лишнехромосомного Мединского?
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03.06.2025 13:24 Відповісти
от шо фура животвроящая делает!!!!)
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03.06.2025 13:24 Відповісти
Пясочєк!
Гуй сасьош - губой трясьош?
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03.06.2025 13:26 Відповісти
Пургоносний піськоструй озвався !!))
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03.06.2025 13:34 Відповісти
Це касапи пудрять мізки Трампу "але певні домовленості на переговорах є"
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03.06.2025 13:36 Відповісти
Граждане, успокойтесь уже. У нас есть надпотужнейший решала начала 21 века! Его гундосая речь очен пугает и путлера, и Трампа, и весь ЕС, и даже слышен в Австралии!!! Так вы, зелебобики предствляете себе в уме этого ********* гундосого разлива?
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03.06.2025 13:53 Відповісти
Скльки вас уйобкiв в державi... лихо...
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03.06.2025 14:43 Відповісти
 
 