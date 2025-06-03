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Новини переговори з РФ Вимоги РФ щодо припинення війни
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Глава МЗС Чехії Ліпавський про "меморандум" РФ: Кремль хоче того ж, що й нацисти у 1938 році

У Чехії прокоментували вимоги Кремля на переговорах

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прокоментував вимоги РФ, викладені у "меморандумі" з пропозиціями для припинення вогню.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз, за його словами, спільнота "є свідками ще одного з серії російських "мирних" планів".

"Він такий самий, як і всі попередні, не даймо себе обдурити. Україна має підкоритися, Захід має піти у відставку. Цього хотіли нацисти в 1938 році, цього хоче Кремль з 2014 року.

Путін не приносить нічого нового, Росії не можна довіряти", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, напередодні Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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У Чехії прокоментували вимоги Кремля на переговорах

Автор: 

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Так Кремль та та гитлірівська рейхсканцелярія теж одне і теж.
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03.06.2025 10:49 Відповісти
Рашизм - гірший за фашизм та нацизм разом узяті.
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03.06.2025 10:52 Відповісти
Згоден, більш аморальний, дикуни з ху....лостану
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03.06.2025 11:33 Відповісти
Значить треба і далі працювати на підрив авторитету гнилої кремлівської ОПГ.
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03.06.2025 10:53 Відповісти
раzисько- неонациські уБЛЮДКИ.
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03.06.2025 10:53 Відповісти
Чехи це розуміють ,на жаль клепки не хватає нашому МЗС таке сказати ,як сказав Умеров будем вивчати,що там вивчати недоумки там капітуляція ?
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03.06.2025 11:09 Відповісти
 
 