Глава МЗС Чехії Ліпавський про "меморандум" РФ: Кремль хоче того ж, що й нацисти у 1938 році

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прокоментував вимоги РФ, викладені у "меморандумі" з пропозиціями для припинення вогню.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз, за його словами, спільнота "є свідками ще одного з серії російських "мирних" планів".

"Він такий самий, як і всі попередні, не даймо себе обдурити. Україна має підкоритися, Захід має піти у відставку. Цього хотіли нацисти в 1938 році, цього хоче Кремль з 2014 року.

Путін не приносить нічого нового, Росії не можна довіряти", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, напередодні Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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