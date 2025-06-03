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Новости переговоры с РФ Требования РФ относительно прекращения огня
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Глава МИД Чехии Липавский о "меморандуме" РФ: Кремль хочет того же, что и нацисты в 1938 году

В Чехии прокомментировали требования Кремля на переговорах

Глава МИД Чехии Ян Липавский прокомментировал требования РФ, изложенные в "меморандуме" с предложениями для прекращения огня.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас, по его словам, сообщество "является свидетелями еще одного из серии российских "мирных" планов".

"Он такой же, как и все предыдущие, не дадим себя обмануть. Украина должна подчиниться, Запад должен уйти в отставку. Этого хотели нацисты в 1938 году, этого хочет Кремль с 2014 года.

Путин не приносит ничего нового, России нельзя доверять", - подчеркнул Липавский.

Напомним, накануне Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

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В Чехии прокомментировали требования Кремля на переговорах

Автор: 

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Так Кремль та та гитлірівська рейхсканцелярія теж одне і теж.
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03.06.2025 10:49 Ответить
Рашизм - гірший за фашизм та нацизм разом узяті.
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03.06.2025 10:52 Ответить
Згоден, більш аморальний, дикуни з ху....лостану
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03.06.2025 11:33 Ответить
Значить треба і далі працювати на підрив авторитету гнилої кремлівської ОПГ.
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03.06.2025 10:53 Ответить
раzисько- неонациські уБЛЮДКИ.
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03.06.2025 10:53 Ответить
Чехи це розуміють ,на жаль клепки не хватає нашому МЗС таке сказати ,як сказав Умеров будем вивчати,що там вивчати недоумки там капітуляція ?
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03.06.2025 11:09 Ответить
 
 