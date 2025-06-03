Пєсков: Росія готова до "деяких компромісів" у меморандумі щодо припинення війни

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може розглянути "деякі компроміси" у межах власного меморандуму про припинення війни проти України.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, документ передбачає виведення українських військ із тимчасово окупованих територій, демобілізацію української армії та запровадження нейтрального статусу для України.

Представник Кремля назвав цей меморандум "націленим на позбавлення від причин конфлікту" та забезпечення "стійкого врегулювання". Водночас не уточнюється, на які саме "компроміси" готова піти Москва.

Нагадаємо, напередодні Росія оприлюднила так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

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