Пєсков відреагував на вибухи в РФ після спецоперації СБУ: Путін отримував інформацію онлайн

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував серію вибухів у російських регіонах, що сталися після масштабної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на ураження військової авіації РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "ТАСС".

Пєсков заявив, що Володимир Путін був поінформований про інциденти в режимі реального часу.

"Президент отримував інформацію в режимі онлайн. Це перше. Ви знаєте, що йде слідство, яке розпочав Слідчий комітет РФ. І було також відповідне звернення Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони", - сказав речник Кремля.

Напередодні стало відомо про серію вибухів на території РФ, пов’язаних із операцією СБУ, внаслідок якої були уражені ключові військові об’єкти, зокрема на авіабазах.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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