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Новини Операція СБУ Павутина
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Пєсков відреагував на вибухи в РФ після спецоперації СБУ: Путін отримував інформацію онлайн

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував серію вибухів у російських регіонах, що сталися після масштабної спецоперації СБУ "Павутина", спрямованої на ураження військової авіації РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "ТАСС".

Пєсков заявив, що Володимир Путін був поінформований про інциденти в режимі реального часу.

"Президент отримував інформацію в режимі онлайн. Це перше. Ви знаєте, що йде слідство, яке розпочав Слідчий комітет РФ. І було також відповідне звернення Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони", - сказав речник Кремля.

Напередодні стало відомо про серію вибухів на території РФ, пов’язаних із операцією СБУ, внаслідок якої були уражені ключові військові об’єкти, зокрема на авіабазах.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1685) путін володимир (24099) СБУ (12945)


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Топ коментарі
+13
дивився онлайн, не перестаючі срати "кірпічами" в чемодан
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03.06.2025 14:19 Відповісти
+9
Там третій за чергою чумадан наповнювався в режимі реального часу.
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03.06.2025 14:23 Відповісти
+7
путлєр дивився в монітор на весь цей треш і дригав ногами
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03.06.2025 14:21 Відповісти
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дивився онлайн, не перестаючі срати "кірпічами" в чемодан
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03.06.2025 14:19 Відповісти
.....
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03.06.2025 14:37 Відповісти
Літал на хелікоптєрі над Суджою, оглядаючи масштаб трагедії зостаючись онлайн з бункерним...
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03.06.2025 14:39 Відповісти
путлєр дивився в монітор на весь цей треш і дригав ногами
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03.06.2025 14:21 Відповісти
Там третій за чергою чумадан наповнювався в режимі реального часу.
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03.06.2025 14:23 Відповісти
А що це за призвіще ПІСЬКОВ - він хто за національністю ?
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03.06.2025 14:31 Відповісти
Піськів.
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03.06.2025 14:36 Відповісти
Але від якого слова - пісок чи пі😀😀😀?
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03.06.2025 14:40 Відповісти
а отже всі зойки латєногих пропогандонів "треба доповісти *****, що тут коїться, ***** ж не знає, тре доповісти, нехай орєшніком по біндеровцям хєракне одразу!!!" - тепер виглядають повним дебілізмом. Все ***** знав "в онлайні". Обтєкав разом зі всіма іншими засрашинцями.
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03.06.2025 14:34 Відповісти
Хааа сидів на чемодані обдрисианий!
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03.06.2025 14:36 Відповісти
Так ми теж
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03.06.2025 14:36 Відповісти
Ху-йло в подібних випадках стандартно зображає опосума...
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03.06.2025 14:36 Відповісти
Нехай краще піс*ков розкаже, чи вже почались польоти відповідальних генералів з вікон, чи путлєєр досі складає списки майбутніх "десантників"?
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03.06.2025 14:38 Відповісти
Бажаю йому зустрітися з нашим дроном офлайн!
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03.06.2025 14:39 Відповісти
Трансляція відео з камер українських дронів йшла напряму на екран путіна.
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03.06.2025 14:39 Відповісти
Онлайн це на листі формату А4 шрифтом 45?
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03.06.2025 14:44 Відповісти
По проводовому радіо
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03.06.2025 15:16 Відповісти
Пыня получил информацию ректально-аналайно
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03.06.2025 14:46 Відповісти
оце зарився в нору, вже який день ссить показуватися
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03.06.2025 14:57 Відповісти
«кіборг» всраний дивився двіжуху по веб-камерах. Йому було скушна?
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03.06.2025 15:02 Відповісти
 
 