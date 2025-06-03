Ігнат про операцію "Павутина": Ворог тривалий час не зможе бити по Україні ракетами
1 червня стало чорним днем для російської авіації. Операція СБУ має дуже велике значення для розвитку війни надалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Ігнат зауважив, що за даними СБУ, літак А-50 був знищений внаслідок атаки українських дронів.
"Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія.Окрім того, маємо атаковані летовища", - розповів він.
Речник ПС додав, що СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції "Павутина". Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню.
"Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації", - підкреслив Ігнат.
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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І не всі "стратеги" спалено.
Так що масований ракетний удар - буде. Просто для того, щоб показати всьому світу: ми по прєжнєму ого-го!
За даними американських джерел, Росія планувала операцію «Блискавка Зевса», найбільшу в історії атаку крилатими ракетами на всю Україну, на 1 червня, щоб змусити Україну прийняти її умови в переговорах у Стамбулі наступного дня...
Однак українські безпілотники, що запускаються з фур, знищили багато хто з тих самих стратегічних ракетоносців і бомбардувальників - уже заправлених - усього за кілька годин до того, як вони мали злетіти.
Бить нужно по Красноярску - это сегодня сердце военной промышленности РФ. Там буквально каждый житель работает на воен. заводах, логистике
"Водители фур на Ставрополье начали отказываться от перевозки грузов, если владельцы не хотят показывать, что внутри. Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами траковики теряют около часа на пунктах КПП. Какая обстановка сейчас:
- Федеральную трассу Чита - Хабаровск в Амурской области, где сгорел грузовик, открыли.
- В Калужской области к охране мостов, административных зданий, региональных границ привлекают волонтёров, ДНД, казаков, егерей, охотников и чиновников районных администраций. На постах усилен досмотр фур.
- В Орловской области с сегодняшнего дня поставят дополнительные посты на всех въездах в регион.
- В Туле обследуют мосты и путепроводы, проверяют камеры видеонаблюдения. Минтранс, полиция и Росгвардия выставят дополнительные патрули на автостанциях.
- Украинские БПЛА метили на авиабазу "Украинка" в Амурской области. Атаку предотвратили, но пострадал водитель. Движение с 1428-го по 1439-й километр дороги в Серышевском районе перекрыто. Машины отправляют в объезд."
Буквально недавно по Миколаєву кацапи вдарили "Кінжалом" і це говорить про те, що вони злі, хочуть вкусити себе за локті, а дістати не можуть.