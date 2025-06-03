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Новини Операція СБУ Павутина
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Ігнат про операцію "Павутина": Ворог тривалий час не зможе бити по Україні ракетами

Спецоперація СБУ Павутина

1 червня стало чорним днем для російської авіації. Операція СБУ має дуже велике значення для розвитку війни надалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Ігнат зауважив, що за даними СБУ, літак А-50 був знищений внаслідок атаки українських дронів.

"Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія.Окрім того, маємо атаковані летовища", - розповів він.

Речник ПС додав, що СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції "Павутина". Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню.

"Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації", - підкреслив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, - NYT

Автор: 

літак (2953) знищення (7525) Ігнат Юрій (801)


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Топ коментарі
+6
У них є балістичні та "Калібри" морського базування, авіаційні ракети, що їх можуть звичайні МІГи і та СУшки нести.
І не всі "стратеги" спалено.
Так що масований ракетний удар - буде. Просто для того, щоб показати всьому світу: ми по прєжнєму ого-го!
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03.06.2025 10:40 Відповісти
+3
Є ще така версія:

За даними американських джерел, Росія планувала операцію «Блискавка Зевса», найбільшу в історії атаку крилатими ракетами на всю Україну, на 1 червня, щоб змусити Україну прийняти її умови в переговорах у Стамбулі наступного дня...

Однак українські безпілотники, що запускаються з фур, знищили багато хто з тих самих стратегічних ракетоносців і бомбардувальників - уже заправлених - усього за кілька годин до того, як вони мали злетіти.
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03.06.2025 10:46 Відповісти
+2
це та ж сама"пісня".що рашисти з Чорного моря вже не будуть запускати ракети...
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03.06.2025 10:47 Відповісти
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У них є балістичні та "Калібри" морського базування, авіаційні ракети, що їх можуть звичайні МІГи і та СУшки нести.
І не всі "стратеги" спалено.
Так що масований ракетний удар - буде. Просто для того, щоб показати всьому світу: ми по прєжнєму ого-го!
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03.06.2025 10:40 Відповісти
Є ще така версія:

За даними американських джерел, Росія планувала операцію «Блискавка Зевса», найбільшу в історії атаку крилатими ракетами на всю Україну, на 1 червня, щоб змусити Україну прийняти її умови в переговорах у Стамбулі наступного дня...

Однак українські безпілотники, що запускаються з фур, знищили багато хто з тих самих стратегічних ракетоносців і бомбардувальників - уже заправлених - усього за кілька годин до того, як вони мали злетіти.
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03.06.2025 10:46 Відповісти
Зевс образився, за нахабну спробу, використати його ім'я
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03.06.2025 11:16 Відповісти
Не слухайте нікого, бережіть себе ховаючись у сховищах у разі тривоги.
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03.06.2025 10:46 Відповісти
це та ж сама"пісня".що рашисти з Чорного моря вже не будуть запускати ракети...
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03.06.2025 10:47 Відповісти
це ж росіяни. мені здається, вони зі шкіри вилізуть, але продемонструють найближчим часом, що в них ще є цілі тушки і х-101 пулятимуть і далі (та і енгельс в них є, сподіваюсь не надовго)
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03.06.2025 10:52 Відповісти
Ваня, зміни лапті бо ці вже смердять )
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03.06.2025 11:13 Відповісти
Сможет к сожалению....
Бить нужно по Красноярску - это сегодня сердце военной промышленности РФ. Там буквально каждый житель работает на воен. заводах, логистике
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03.06.2025 10:55 Відповісти
А пока в расее:
"Водители фур на Ставрополье начали отказываться от перевозки грузов, если владельцы не хотят показывать, что внутри. Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами траковики теряют около часа на пунктах КПП. Какая обстановка сейчас:
- Федеральную трассу Чита - Хабаровск в Амурской области, где сгорел грузовик, открыли.

- В Калужской области к охране мостов, административных зданий, региональных границ привлекают волонтёров, ДНД, казаков, егерей, охотников и чиновников районных администраций. На постах усилен досмотр фур.

- В Орловской области с сегодняшнего дня поставят дополнительные посты на всех въездах в регион.

- В Туле обследуют мосты и путепроводы, проверяют камеры видеонаблюдения. Минтранс, полиция и Росгвардия выставят дополнительные патрули на автостанциях.

- Украинские БПЛА метили на авиабазу "Украинка" в Амурской области. Атаку предотвратили, но пострадал водитель. Движение с 1428-го по 1439-й километр дороги в Серышевском районе перекрыто. Машины отправляют в объезд."
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03.06.2025 10:59 Відповісти
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03.06.2025 10:59 Відповісти
Вже СЬОГОДНІ кацапи дарили по центру Сум. Якнайменше двоє загиблих.
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03.06.2025 11:02 Відповісти
Дальними крилатами може і зменшать ,але в нього 140 пускових іскандерів ,які пів -України можуть знищувати балістикою. Так що потрібна Паутина-2.
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03.06.2025 11:03 Відповісти
Сьогодні в статистиці знищених кацапських літаків дальньої і стратегічної авіації намальовано цифру 12 штук, а не 41, як трубили в перший день спецоперації. Але 12 бортів на аеродромах ворога за 4000 тисячв кілометрів від нашого кордону - це дуже круто. Наскільки відомо, такі літаки більше не випускаються на Цапії. Як на мене, то це знову вселило віру в нашу перемогу, відігнало депресію та інше. Велика подяка нашим спецам за таку вдалу проведену операцію.
Буквально недавно по Миколаєву кацапи вдарили "Кінжалом" і це говорить про те, що вони злі, хочуть вкусити себе за локті, а дістати не можуть.
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03.06.2025 11:04 Відповісти
 
 