Ігнат про операцію "Павутина": Ворог тривалий час не зможе бити по Україні ракетами

1 червня стало чорним днем для російської авіації. Операція СБУ має дуже велике значення для розвитку війни надалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Ігнат зауважив, що за даними СБУ, літак А-50 був знищений внаслідок атаки українських дронів.

"Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія.Окрім того, маємо атаковані летовища", - розповів він.

Речник ПС додав, що СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції "Павутина". Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню.

"Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації", - підкреслив Ігнат.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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