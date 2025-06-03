Игнат об операции "Павутина": Враг длительное время не сможет бить по Украине ракетами
1 июня стало черным днем для российской авиации. Операция СБУ имеет очень большое значение для развития войны в дальнейшем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат отметил, что по данным СБУ, самолет А-50 был уничтожен в результате атаки украинских дронов.
"Модернизированных А-50 у россиян можно было пересчитать на пальцах одной руки. Благодаря им Россия проводила мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров, что давало противнику информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны. Потеря одного такого борта - это уже большое событие, кроме того, имеем атакованные аэродромы", - рассказал он.
Представитель ПС добавил, что СБУ отчиталась о повреждении более 40 бортов во время операции "Павутина". Речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, которые подлежат восстановлению.
"Долгое время они не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 - стратегической авиации", - подчеркнул Игнат.
Спецоперация СБУ "Паутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не всі "стратеги" спалено.
Так що масований ракетний удар - буде. Просто для того, щоб показати всьому світу: ми по прєжнєму ого-го!
За даними американських джерел, Росія планувала операцію «Блискавка Зевса», найбільшу в історії атаку крилатими ракетами на всю Україну, на 1 червня, щоб змусити Україну прийняти її умови в переговорах у Стамбулі наступного дня...
Однак українські безпілотники, що запускаються з фур, знищили багато хто з тих самих стратегічних ракетоносців і бомбардувальників - уже заправлених - усього за кілька годин до того, як вони мали злетіти.
Бить нужно по Красноярску - это сегодня сердце военной промышленности РФ. Там буквально каждый житель работает на воен. заводах, логистике
"Водители фур на Ставрополье начали отказываться от перевозки грузов, если владельцы не хотят показывать, что внутри. Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами траковики теряют около часа на пунктах КПП. Какая обстановка сейчас:
- Федеральную трассу Чита - Хабаровск в Амурской области, где сгорел грузовик, открыли.
- В Калужской области к охране мостов, административных зданий, региональных границ привлекают волонтёров, ДНД, казаков, егерей, охотников и чиновников районных администраций. На постах усилен досмотр фур.
- В Орловской области с сегодняшнего дня поставят дополнительные посты на всех въездах в регион.
- В Туле обследуют мосты и путепроводы, проверяют камеры видеонаблюдения. Минтранс, полиция и Росгвардия выставят дополнительные патрули на автостанциях.
- Украинские БПЛА метили на авиабазу "Украинка" в Амурской области. Атаку предотвратили, но пострадал водитель. Движение с 1428-го по 1439-й километр дороги в Серышевском районе перекрыто. Машины отправляют в объезд."
Буквально недавно по Миколаєву кацапи вдарили "Кінжалом" і це говорить про те, що вони злі, хочуть вкусити себе за локті, а дістати не можуть.