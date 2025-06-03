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Новости Операция СБУ Павутина
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Игнат об операции "Павутина": Враг длительное время не сможет бить по Украине ракетами

Спецоперация СБУ Паутина

1 июня стало черным днем для российской авиации. Операция СБУ имеет очень большое значение для развития войны в дальнейшем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат отметил, что по данным СБУ, самолет А-50 был уничтожен в результате атаки украинских дронов.

"Модернизированных А-50 у россиян можно было пересчитать на пальцах одной руки. Благодаря им Россия проводила мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров, что давало противнику информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны. Потеря одного такого борта - это уже большое событие, кроме того, имеем атакованные аэродромы", - рассказал он.

Представитель ПС добавил, что СБУ отчиталась о повреждении более 40 бортов во время операции "Павутина". Речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, которые подлежат восстановлению.

"Долгое время они не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 - стратегической авиации", - подчеркнул Игнат.

Читайте также: Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" такова: война должна закончиться, - Белый дом

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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Автор: 

самолет (3636) уничтожение (7212) Игнат Юрий (604)


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Топ комментарии
+6
У них є балістичні та "Калібри" морського базування, авіаційні ракети, що їх можуть звичайні МІГи і та СУшки нести.
І не всі "стратеги" спалено.
Так що масований ракетний удар - буде. Просто для того, щоб показати всьому світу: ми по прєжнєму ого-го!
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03.06.2025 10:40 Ответить
+3
Є ще така версія:

За даними американських джерел, Росія планувала операцію «Блискавка Зевса», найбільшу в історії атаку крилатими ракетами на всю Україну, на 1 червня, щоб змусити Україну прийняти її умови в переговорах у Стамбулі наступного дня...

Однак українські безпілотники, що запускаються з фур, знищили багато хто з тих самих стратегічних ракетоносців і бомбардувальників - уже заправлених - усього за кілька годин до того, як вони мали злетіти.
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03.06.2025 10:46 Ответить
+2
це та ж сама"пісня".що рашисти з Чорного моря вже не будуть запускати ракети...
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03.06.2025 10:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У них є балістичні та "Калібри" морського базування, авіаційні ракети, що їх можуть звичайні МІГи і та СУшки нести.
І не всі "стратеги" спалено.
Так що масований ракетний удар - буде. Просто для того, щоб показати всьому світу: ми по прєжнєму ого-го!
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03.06.2025 10:40 Ответить
Є ще така версія:

За даними американських джерел, Росія планувала операцію «Блискавка Зевса», найбільшу в історії атаку крилатими ракетами на всю Україну, на 1 червня, щоб змусити Україну прийняти її умови в переговорах у Стамбулі наступного дня...

Однак українські безпілотники, що запускаються з фур, знищили багато хто з тих самих стратегічних ракетоносців і бомбардувальників - уже заправлених - усього за кілька годин до того, як вони мали злетіти.
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03.06.2025 10:46 Ответить
Зевс образився, за нахабну спробу, використати його ім'я
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03.06.2025 11:16 Ответить
Не слухайте нікого, бережіть себе ховаючись у сховищах у разі тривоги.
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03.06.2025 10:46 Ответить
це та ж сама"пісня".що рашисти з Чорного моря вже не будуть запускати ракети...
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03.06.2025 10:47 Ответить
це ж росіяни. мені здається, вони зі шкіри вилізуть, але продемонструють найближчим часом, що в них ще є цілі тушки і х-101 пулятимуть і далі (та і енгельс в них є, сподіваюсь не надовго)
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03.06.2025 10:52 Ответить
Ваня, зміни лапті бо ці вже смердять )
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03.06.2025 11:13 Ответить
Сможет к сожалению....
Бить нужно по Красноярску - это сегодня сердце военной промышленности РФ. Там буквально каждый житель работает на воен. заводах, логистике
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03.06.2025 10:55 Ответить
А пока в расее:
"Водители фур на Ставрополье начали отказываться от перевозки грузов, если владельцы не хотят показывать, что внутри. Из-за недовольства на фоне украинских диверсий с замаскированными FPV-дронами траковики теряют около часа на пунктах КПП. Какая обстановка сейчас:
- Федеральную трассу Чита - Хабаровск в Амурской области, где сгорел грузовик, открыли.

- В Калужской области к охране мостов, административных зданий, региональных границ привлекают волонтёров, ДНД, казаков, егерей, охотников и чиновников районных администраций. На постах усилен досмотр фур.

- В Орловской области с сегодняшнего дня поставят дополнительные посты на всех въездах в регион.

- В Туле обследуют мосты и путепроводы, проверяют камеры видеонаблюдения. Минтранс, полиция и Росгвардия выставят дополнительные патрули на автостанциях.

- Украинские БПЛА метили на авиабазу "Украинка" в Амурской области. Атаку предотвратили, но пострадал водитель. Движение с 1428-го по 1439-й километр дороги в Серышевском районе перекрыто. Машины отправляют в объезд."
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03.06.2025 10:59 Ответить
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03.06.2025 10:59 Ответить
Вже СЬОГОДНІ кацапи дарили по центру Сум. Якнайменше двоє загиблих.
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03.06.2025 11:02 Ответить
Дальними крилатами може і зменшать ,але в нього 140 пускових іскандерів ,які пів -України можуть знищувати балістикою. Так що потрібна Паутина-2.
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03.06.2025 11:03 Ответить
Сьогодні в статистиці знищених кацапських літаків дальньої і стратегічної авіації намальовано цифру 12 штук, а не 41, як трубили в перший день спецоперації. Але 12 бортів на аеродромах ворога за 4000 тисячв кілометрів від нашого кордону - це дуже круто. Наскільки відомо, такі літаки більше не випускаються на Цапії. Як на мене, то це знову вселило віру в нашу перемогу, відігнало депресію та інше. Велика подяка нашим спецам за таку вдалу проведену операцію.
Буквально недавно по Миколаєву кацапи вдарили "Кінжалом" і це говорить про те, що вони злі, хочуть вкусити себе за локті, а дістати не можуть.
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03.06.2025 11:04 Ответить
 
 