Игнат об операции "Павутина": Враг длительное время не сможет бить по Украине ракетами

1 июня стало черным днем для российской авиации. Операция СБУ имеет очень большое значение для развития войны в дальнейшем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат отметил, что по данным СБУ, самолет А-50 был уничтожен в результате атаки украинских дронов.

"Модернизированных А-50 у россиян можно было пересчитать на пальцах одной руки. Благодаря им Россия проводила мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров, что давало противнику информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также и о наших системах противовоздушной обороны. Потеря одного такого борта - это уже большое событие, кроме того, имеем атакованные аэродромы", - рассказал он.

Представитель ПС добавил, что СБУ отчиталась о повреждении более 40 бортов во время операции "Павутина". Речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, которые подлежат восстановлению.

"Долгое время они не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории нашего государства. С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 - стратегической авиации", - подчеркнул Игнат.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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