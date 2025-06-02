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Новости Операция СБУ Павутина
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Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" такова: война должна закончиться, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты впервые прокомментировали уничтожение российской стратегической авиации в рамках операции "Паутина", которую реализовала Служба безопасности Украины 1 июня.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Реакция Трампа такова, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибло слишком много людей", - ответила она на вопрос журналистов о реакции Трампа.

"Президент [Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частным образом", - добавила Левитт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операцию "Паутина" Украина провела самостоятельно без помощи партнеров, - Зеленский

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Читайте также: Гегсету регулярно докладывали о ходе операции СБУ "Паутина", - CNN

Автор: 

СБУ (20002) Трамп Дональд (5622) война в Украине (4597) Ливитт Кэролайн (26)


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Топ комментарии
+34
Чмо
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02.06.2025 20:56 Ответить
+29
І що ти для цього робиш, мудило руде? Отримав піздюля від ***** та обтікєш?
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02.06.2025 20:59 Ответить
+20
обідєлі друга? да ти шо
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02.06.2025 20:56 Ответить
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Чмо
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02.06.2025 20:56 Ответить
на жаль він не просто чмо, він чмо яке керуе нашим самим головним союзником, і це чмо зараз працюе проти нас
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02.06.2025 21:23 Ответить
Гірше за це заокеанське чмо може бути те чмо, яке займає найвищий пост в твоїй країні та працює проти нас. Чому? Бо заокеанське чмо наобирали заокеанські какієразніци. Але без допомоги США нам буде непереливки. А наше чмо наобирали наші какієразніци. І наше чмо вміє лише мародерити та робити шоу. Це все що воно може. Нажаль.
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02.06.2025 21:34 Ответить
обідєлі друга? да ти шо
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02.06.2025 20:56 Ответить
От розумієш, 😔 це нечесно - карти сплутувати. Нечесно - і все. Мало бути так : кацапи - аони з картами, великі, Трамп з клюшкою картами - козирними. Зєлєнскій мав бути без карт. От шулєр Зєлєнскій, шулер! Панімаєшь?
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02.06.2025 21:14 Ответить
РИДАЮ В ПОДУШКУ
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02.06.2025 22:25 Ответить
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02.06.2025 20:58 Ответить
Треба перевернути картинку догори ! Буде морда з рудим чубом
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02.06.2025 21:01 Ответить
Та-а-к, колись Дональд був одним із найкрутіших вкладишів!
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02.06.2025 21:43 Ответить
Не ятріть душу.
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02.06.2025 21:56 Ответить
caмые крутые были Турбо
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02.06.2025 22:01 Ответить
І що ти для цього робиш, мудило руде? Отримав піздюля від ***** та обтікєш?
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02.06.2025 20:59 Ответить
когда дерзишь сильным мира сего сам поневоле становишься великим. даже если они тебя и не слышат
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02.06.2025 21:24 Ответить
Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території. Коли б Трамп хотів завершення війни, то він б дав в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Геополітика, нічого особистого. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
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02.06.2025 21:29 Ответить
Не існує нічого вічного. Закінчиться рашка - території автоматично звільняться.
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02.06.2025 21:47 Ответить
рашка приготувала відповідь!!
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02.06.2025 22:18 Ответить
ВІЙНА, СТОП! РАЗ-ДВА!
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02.06.2025 20:59 Ответить
це ми чуємо від рудого вже 4 місяця 10 днів, а ще цілий рік -війна закінчиться за 24 години, коли його виберуть у президенти сша. трепло світового масштабу.
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02.06.2025 21:00 Ответить
Трамп застряг в іншої "павутині", в ***********.
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02.06.2025 21:00 Ответить
Яка війна?
Ти завершив цю війну за 24 години, після приходу до влади ще в січні.
Вже забув?
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02.06.2025 21:01 Ответить
Він же вже сказав, шо пАшутіл...
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02.06.2025 21:11 Ответить
Розсердився, що у нього дозволу на операцію не попросили! 😁
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02.06.2025 21:02 Ответить
Відібрали козирну карту з його та ***** колоди...і це тільки початок
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02.06.2025 21:04 Ответить
Воно не може сказати гарну думку на користь України, тому що воно під тиском московитів!!! Висновок, воно було завербовано московитами в 1987!!!! Це його поїздки на шоу міс союзу, міс Московії і розваги за яки тепер треба платити!!!
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02.06.2025 21:03 Ответить
З 1987 року під золотим дождем обісцяний
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02.06.2025 21:06 Ответить
Шановний, ну віїбав він там пару школьніц рюзкіх в ізвращьонной формі, ну і шо? Зараз не совок, коли боялися, що люди подумають, зараз 21 сторіччя, всім все по-хуй лякати ********** сорокарічної давнини це вже діагноз як на мене
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02.06.2025 21:07 Ответить
Люди вірять в агента краснова. І ніякими аргументами їх не переконаєш. Просто прийняти , що трумп ідійот вони не можуть. Бо це занадто просто.
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02.06.2025 21:19 Ответить
У вас мозгу не вистачає відрізнити дві прости речі-де просто ідіот.а де боїться слово молвити проти московії. Відмежувався.коли кацапську агресію засуджували всі адекватні країни.став разом с Північною Кореєю .Белорусью та прочими ізгоями.Санкції не запровадить.слово проти кацапні та путина не скаже.Це не ідіот.Це страх.Є дуже-дуже серьозний компромат у кацапні.Вони майстри на такі справи.(схоже. зьявився він в останні роки).Його дуже міцно держать за одне місце.
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02.06.2025 22:38 Ответить
Ідійотичний аґент Краснов - це теж не виключена версія.
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02.06.2025 22:46 Ответить
Компромат-це не його гульки з шлюхами.Щось є серьозніше.
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02.06.2025 22:29 Ответить
Чорними бабками пахне.
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02.06.2025 22:48 Ответить
Добре хоч не насварив нас)
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02.06.2025 21:04 Ответить
трампон то вже гембель омериканців. на чому цей бовдур спеціалізується? на банкруцтві?
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02.06.2025 21:05 Ответить
Так Україна провела цю спецоперацію, для того, щоб люди не гинули!
Які претензії?
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02.06.2025 21:08 Ответить
АгЄнт "КрасноФ" АпЄчалілся...
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02.06.2025 21:10 Ответить
Воно сидить обісране, вже ніхто не хоче вкладати бабло в американські облігації під адекватні проценти, всі його мрії про те, що за рахунок виробників з інших країн і його тарифів США буде рубати бабло, накриваються мідним тазом... США будуть сосати і девальвувати свої гроші щоб оплатити борги...
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02.06.2025 21:12 Ответить
Він ще зрозумів головне, що вся його армія це ЛАЙНО !
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02.06.2025 21:18 Ответить
Людей занадто багато , а свинособак за надто мало ....
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02.06.2025 21:12 Ответить
Покидьок ...
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02.06.2025 21:12 Ответить
Що поробиш, коли ця руда істота по життю "TACO". Хоч би подякував, що Україна мінімум на третину і безоплатно для США знизила здатність московії у можливостях застосування ЯО, гнида самозакохана...
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02.06.2025 21:13 Ответить
"...Ця війна була жорстокою..." Була?!!! А хіба вона вже закінчилася?!
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02.06.2025 21:14 Ответить
Ну а чого ще ви чекали від агента "Краснова"?
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02.06.2025 21:15 Ответить
Україна, значно зменшила, ядрьонимі ЛЯКАЛКАми *******, таких як Трамп + Венс!! У НАТО, є достатньо розумних людей, щоб зрозуміти всю СИЛУ УКРАЇНИ, але треба ще, і дієва від них допомога Україні!
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02.06.2025 21:15 Ответить
Гнида ПНХ
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02.06.2025 21:16 Ответить
Попка-дурак, долбодятел, лабух - 3 в одному.
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02.06.2025 21:17 Ответить
Друг мясника...бормочет ..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2025 21:19 Ответить
І хтось вірить,що він чи його оточення щось знали?((((((
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02.06.2025 21:22 Ответить
"Реакція Трампа така, що ця війна повинна закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей"
Та ні.
От якраз там загинуло багато літаків, які вбивали українців, без різниці, військових, і дітей, літніх людей і молодих.

От саме така війна і повинна починатися.
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02.06.2025 21:25 Ответить
А ваапше-та , чим би пиня з рижиком не бавились, там рiзними меморандумами, нам свое закiнчувати до Стамбулу-3. Украiна закiнчуе процедури по налаштуванню конвейера з виготовлення зброi судного дня.
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02.06.2025 21:25 Ответить
P.S. Декiлька екземплярiв , виготовленних в ручному режимi, - вже в дозорi.
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02.06.2025 21:35 Ответить
Якось не з руки радіти таким втратам союзника.
Хоча ці ТУ заточені, створені і готові стерти його 'ВЕЛИКУ' америку в 'ядерний пєпєл'
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02.06.2025 21:27 Ответить
Ладно, Левітт, вона на роботі, як та Манька.
А що сам Трамп каже?
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02.06.2025 21:32 Ответить
Він в **** від таких карт ЗЕ!
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02.06.2025 21:44 Ответить
соси ты *** рыжий *****! условия после разгрома авиации рашки будешь диктовать не ты а Украина!
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02.06.2025 21:38 Ответить
Трамп каже: "АСТАНАВИТЕСЬ"!
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02.06.2025 21:43 Ответить
Та йди ти нах*й!
Обидва...
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02.06.2025 21:44 Ответить
Ну, правильно, для закінчення війни треба знищити зброю! Ще й без жертв!
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02.06.2025 21:45 Ответить
Будеш ти, руде уйобище, разом з пуйлом на одній лаві у Гаазі сидіти.
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02.06.2025 21:46 Ответить
💯%
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02.06.2025 21:57 Ответить
тaк это было уже (с)
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02.06.2025 21:57 Ответить
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02.06.2025 21:59 Ответить
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02.06.2025 22:00 Ответить
Рукалице. Сильна позиція сильного лідера. Як у путіна прямо
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02.06.2025 22:08 Ответить
"Війна була жорстокою з обох сторін" - знову аморальні прирівняння агресора (рф) з тим на кого напали (Україна)!!! Ні бл#дь "треба було" зустрічати з "хлібом та сіллю" окупантів рашиських......Мерзотні аморальні покидьки прийшли до влади у США.
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02.06.2025 22:10 Ответить
Дебільний, сцикливий пуйлосос!
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02.06.2025 22:11 Ответить
Така війна повинна закінчитися, бо можуть не тільки військові об'єкти друга і плєшивого підорга роз'*****, а й аеродроми США?
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02.06.2025 22:36 Ответить
Що справді думає трамп - дізнаємося коли він відкриє рота. Оці керолайн левіти, пости у соцмережах - це не трамп, а його спічрайтери. А він мовчить, бо він в ауті: ненависна трампу Україна сміє нищити 'чудові' літаки росіян-братушок
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02.06.2025 22:43 Ответить
Насправді він сказав: "Вам здається, що, показавши такі результати, ви переконаєте нас давати ще більше і ще далекобійнішу зброю для закріплення результатів. Але ні - що б ви не робили, ми будемо вас потихеньку підводити до потрібного нам рішення".

Коротше кажучи, логіка "от бачте шо ми звичайними фпв зробили - а прикиньте шо зробим томагавками" тут не спрацює - не та ціль у Цивілізованого Світу (або тільки в країни - Головного Захисника Демократії).
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02.06.2025 22:47 Ответить
 
 