Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" такова: война должна закончиться, - Белый дом
Соединенные Штаты впервые прокомментировали уничтожение российской стратегической авиации в рамках операции "Паутина", которую реализовала Служба безопасности Украины 1 июня.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Реакция Трампа такова, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибло слишком много людей", - ответила она на вопрос журналистов о реакции Трампа.
"Президент [Трамп] хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частным образом", - добавила Левитт.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
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клюшкоюкартами - козирними. Зєлєнскій мав бути без карт. От шулєр Зєлєнскій, шулер! Панімаєшь?
Ти завершив цю війну за 24 години, після приходу до влади ще в січні.
Вже забув?
під золотим дождемобісцяний
Які претензії?
Та ні.
От якраз там загинуло багато літаків, які вбивали українців, без різниці, військових, і дітей, літніх людей і молодих.
От саме така війна і повинна починатися.
Хоча ці ТУ заточені, створені і готові стерти його 'ВЕЛИКУ' америку в 'ядерний пєпєл'
А що сам Трамп каже?
Обидва...
Коротше кажучи, логіка "от бачте шо ми звичайними фпв зробили - а прикиньте шо зробим томагавками" тут не спрацює - не та ціль у Цивілізованого Світу (або тільки в країни - Головного Захисника Демократії).