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Новини Операція СБУ Павутина
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Реакція Трампа на операцію СБУ "Павутина" така: війна має завершитися, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп

Сполучені Штати вперше прокоментували знищення російської стратегічної авіації у рамках операції "Павутина", яку реалізувала Служба безпеки України 1 червня.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Реакція Трампа така, що ця війна повинна закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей", - відповіла вона на питання журналістів про реакцію Трампа.

"Президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно", - додала Левітт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операцію "Павутина" Україна провела самостійно без допомоги партнерів, - Зеленський

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також: Гегсету регулярно доповідали про перебіг операції СБУ "Павутина", - CNN

Автор: 

СБУ (12933) Трамп Дональд (6075) війна в Україні (4633) Левітт Керолайн (25)


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Топ коментарі
+24
Чмо
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02.06.2025 20:56 Відповісти
+23
І що ти для цього робиш, мудило руде? Отримав піздюля від ***** та обтікєш?
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02.06.2025 20:59 Відповісти
+14
ВІЙНА, СТОП! РАЗ-ДВА!
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02.06.2025 20:59 Відповісти
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Чмо
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02.06.2025 20:56 Відповісти
на жаль він не просто чмо, він чмо яке керуе нашим самим головним союзником, і це чмо зараз працюе проти нас
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02.06.2025 21:23 Відповісти
Гірше за це заокеанське чмо може бути те чмо, яке займає найвищий пост в твоїй країні та працює проти нас. Чому? Бо заокеанське чмо наобирали заокеанські какієразніци. Але без допомоги США нам буде непереливки. А наше чмо наобирали наші какієразніци. І наше чмо вміє лише мародерити та робити шоу. Це все що воно може. Нажаль.
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02.06.2025 21:34 Відповісти
обідєлі друга? да ти шо
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02.06.2025 20:56 Відповісти
От розумієш, 😔 це нечесно - карти сплутувати. Нечесно - і все. Мало бути так : кацапи - аони з картами, великі, Трамп з клюшкою картами - козирними. Зєлєнскій мав бути без карт. От шулєр Зєлєнскій, шулер! Панімаєшь?
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02.06.2025 21:14 Відповісти
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02.06.2025 20:58 Відповісти
Треба перевернути картинку догори ! Буде морда з рудим чубом
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02.06.2025 21:01 Відповісти
Та-а-к, колись Дональд був одним із найкрутіших вкладишів!
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02.06.2025 21:43 Відповісти
Не ятріть душу.
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02.06.2025 21:56 Відповісти
caмые крутые были Турбо
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02.06.2025 22:01 Відповісти
І що ти для цього робиш, мудило руде? Отримав піздюля від ***** та обтікєш?
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02.06.2025 20:59 Відповісти
когда дерзишь сильным мира сего сам поневоле становишься великим. даже если они тебя и не слышат
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02.06.2025 21:24 Відповісти
Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території. Коли б Трамп хотів завершення війни, то він б дав в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки. Геополітика, нічого особистого. Усі, крім українського народу, отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада та олігархи - безкарний грабунок народу. І народ вже 30 років маніпулюється олігархами через олігархічні ЗМІ та інфлюенсерів. Будь-який народ завжди заслуговує на ту владу, що має.
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02.06.2025 21:29 Відповісти
Не існує нічого вічного. Закінчиться рашка - території автоматично звільняться.
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02.06.2025 21:47 Відповісти
рашка приготувала відповідь!!
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02.06.2025 22:18 Відповісти
ВІЙНА, СТОП! РАЗ-ДВА!
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02.06.2025 20:59 Відповісти
це ми чуємо від рудого вже 4 місяця 10 днів, а ще цілий рік -війна закінчиться за 24 години, коли його виберуть у президенти сша. трепло світового масштабу.
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02.06.2025 21:00 Відповісти
Трамп застряг в іншої "павутині", в ***********.
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02.06.2025 21:00 Відповісти
Яка війна?
Ти завершив цю війну за 24 години, після приходу до влади ще в січні.
Вже забув?
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02.06.2025 21:01 Відповісти
Він же вже сказав, шо пАшутіл...
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02.06.2025 21:11 Відповісти
Розсердився, що у нього дозволу на операцію не попросили! 😁
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02.06.2025 21:02 Відповісти
Відібрали козирну карту з його та ***** колоди...і це тільки початок
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02.06.2025 21:04 Відповісти
Воно не може сказати гарну думку на користь України, тому що воно під тиском московитів!!! Висновок, воно було завербовано московитами в 1987!!!! Це його поїздки на шоу міс союзу, міс Московії і розваги за яки тепер треба платити!!!
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02.06.2025 21:03 Відповісти
З 1987 року під золотим дождем обісцяний
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02.06.2025 21:06 Відповісти
Шановний, ну віїбав він там пару школьніц рюзкіх в ізвращьонной формі, ну і шо? Зараз не совок, коли боялися, що люди подумають, зараз 21 сторіччя, всім все по-хуй лякати ********** сорокарічної давнини це вже діагноз як на мене
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02.06.2025 21:07 Відповісти
Люди вірять в агента краснова. І ніякими аргументами їх не переконаєш. Просто прийняти , що трумп ідійот вони не можуть. Бо це занадто просто.
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02.06.2025 21:19 Відповісти
Добре хоч не насварив нас)
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02.06.2025 21:04 Відповісти
трампон то вже гембель омериканців. на чому цей бовдур спеціалізується? на банкруцтві?
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02.06.2025 21:05 Відповісти
Так Україна провела цю спецоперацію, для того, щоб люди не гинули!
Які претензії?
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02.06.2025 21:08 Відповісти
АгЄнт "КрасноФ" АпЄчалілся...
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02.06.2025 21:10 Відповісти
Воно сидить обісране, вже ніхто не хоче вкладати бабло в американські облігації під адекватні проценти, всі його мрії про те, що за рахунок виробників з інших країн і його тарифів США буде рубати бабло, накриваються мідним тазом... США будуть сосати і девальвувати свої гроші щоб оплатити борги...
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02.06.2025 21:12 Відповісти
Він ще зрозумів головне, що вся його армія це ЛАЙНО !
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02.06.2025 21:18 Відповісти
Людей занадто багато , а свинособак за надто мало ....
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02.06.2025 21:12 Відповісти
Покидьок ...
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02.06.2025 21:12 Відповісти
Що поробиш, коли ця руда істота по життю "TACO". Хоч би подякував, що Україна мінімум на третину і безоплатно для США знизила здатність московії у можливостях застосування ЯО, гнида самозакохана...
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02.06.2025 21:13 Відповісти
"...Ця війна була жорстокою..." Була?!!! А хіба вона вже закінчилася?!
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02.06.2025 21:14 Відповісти
Ну а чого ще ви чекали від агента "Краснова"?
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02.06.2025 21:15 Відповісти
Україна, значно зменшила, ядрьонимі ЛЯКАЛКАми *******, таких як Трамп + Венс!! У НАТО, є достатньо розумних людей, щоб зрозуміти всю СИЛУ УКРАЇНИ, але треба ще, і дієва від них допомога Україні!
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02.06.2025 21:15 Відповісти
Гнида ПНХ
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02.06.2025 21:16 Відповісти
Попка-дурак, долбодятел, лабух - 3 в одному.
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02.06.2025 21:17 Відповісти
Друг мясника...бормочет ..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2025 21:19 Відповісти
І хтось вірить,що він чи його оточення щось знали?((((((
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02.06.2025 21:22 Відповісти
"Реакція Трампа така, що ця війна повинна закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей"
Та ні.
От якраз там загинуло багато літаків, які вбивали українців, без різниці, військових, і дітей, літніх людей і молодих.

От саме така війна і повинна починатися.
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02.06.2025 21:25 Відповісти
А ваапше-та , чим би пиня з рижиком не бавились, там рiзними меморандумами, нам свое закiнчувати до Стамбулу-3. Украiна закiнчуе процедури по налаштуванню конвейера з виготовлення зброi судного дня.
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02.06.2025 21:25 Відповісти
P.S. Декiлька екземплярiв , виготовленних в ручному режимi, - вже в дозорi.
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02.06.2025 21:35 Відповісти
Якось не з руки радіти таким втратам союзника.
Хоча ці ТУ заточені, створені і готові стерти його 'ВЕЛИКУ' америку в 'ядерний пєпєл'
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02.06.2025 21:27 Відповісти
Ладно, Левітт, вона на роботі, як та Манька.
А що сам Трамп каже?
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02.06.2025 21:32 Відповісти
Він в **** від таких карт ЗЕ!
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02.06.2025 21:44 Відповісти
соси ты *** рыжий *****! условия после разгрома авиации рашки будешь диктовать не ты а Украина!
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02.06.2025 21:38 Відповісти
Трамп каже: "АСТАНАВИТЕСЬ"!
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02.06.2025 21:43 Відповісти
Та йди ти нах*й!
Обидва...
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02.06.2025 21:44 Відповісти
Ну, правильно, для закінчення війни треба знищити зброю! Ще й без жертв!
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02.06.2025 21:45 Відповісти
Будеш ти, руде уйобище, разом з пуйлом на одній лаві у Гаазі сидіти.
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02.06.2025 21:46 Відповісти
💯%
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02.06.2025 21:57 Відповісти
тaк это было уже (с)
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02.06.2025 21:57 Відповісти
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02.06.2025 21:59 Відповісти
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02.06.2025 22:00 Відповісти
Рукалице. Сильна позиція сильного лідера. Як у путіна прямо
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02.06.2025 22:08 Відповісти
"Війна була жорстокою з обох сторін" - знову аморальні прирівняння агресора (рф) з тим на кого напали (Україна)!!! Ні бл#дь "треба було" зустрічати з "хлібом та сіллю" окупантів рашиських......Мерзотні аморальні покидьки прийшли до влади у США.
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02.06.2025 22:10 Відповісти
Дебільний, сцикливий пуйлосос!
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02.06.2025 22:11 Відповісти
 
 