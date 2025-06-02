Реакція Трампа на операцію СБУ "Павутина" така: війна має завершитися, - Білий дім

Сполучені Штати вперше прокоментували знищення російської стратегічної авіації у рамках операції "Павутина", яку реалізувала Служба безпеки України 1 червня.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"Реакція Трампа така, що ця війна повинна закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей", - відповіла вона на питання журналістів про реакцію Трампа.

"Президент [Трамп] хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам, як публічно, так і приватно", - додала Левітт.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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