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Новости Операция СБУ Павутина
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Песков отреагировал на взрывы в РФ после спецоперации СБУ: Путин получал информацию онлайн

пєсков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал серию взрывов в российских регионах, произошедших после масштабной спецоперации СБУ "Павутина", направленной на поражение военной авиации РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "ТАСС".

Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован об инцидентах в режиме реального времени.

"Президент получал информацию в режиме онлайн. Это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. И было также соответствующее обращение Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны", - сказал спикер Кремля.

Накануне стало известно о серии взрывов на территории РФ, связанных с операцией СБУ, в результате которой были поражены ключевые военные объекты, в частности на авиабазах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Игнат об операции "Павутина": Враг длительное время не сможет бить по Украине ракетами

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) путин владимир (31540) СБУ (20014)


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Топ комментарии
+16
дивився онлайн, не перестаючі срати "кірпічами" в чемодан
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03.06.2025 14:19 Ответить
+11
Там третій за чергою чумадан наповнювався в режимі реального часу.
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03.06.2025 14:23 Ответить
+9
путлєр дивився в монітор на весь цей треш і дригав ногами
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03.06.2025 14:21 Ответить
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дивився онлайн, не перестаючі срати "кірпічами" в чемодан
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03.06.2025 14:19 Ответить
.....
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03.06.2025 14:37 Ответить
Літал на хелікоптєрі над Суджою, оглядаючи масштаб трагедії зостаючись онлайн з бункерним...
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03.06.2025 14:39 Ответить
путлєр дивився в монітор на весь цей треш і дригав ногами
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03.06.2025 14:21 Ответить
Там третій за чергою чумадан наповнювався в режимі реального часу.
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03.06.2025 14:23 Ответить
А що це за призвіще ПІСЬКОВ - він хто за національністю ?
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03.06.2025 14:31 Ответить
Піськів.
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03.06.2025 14:36 Ответить
Але від якого слова - пісок чи пі😀😀😀?
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03.06.2025 14:40 Ответить
а отже всі зойки латєногих пропогандонів "треба доповісти *****, що тут коїться, ***** ж не знає, тре доповісти, нехай орєшніком по біндеровцям хєракне одразу!!!" - тепер виглядають повним дебілізмом. Все ***** знав "в онлайні". Обтєкав разом зі всіма іншими засрашинцями.
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03.06.2025 14:34 Ответить
Хааа сидів на чемодані обдрисианий!
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03.06.2025 14:36 Ответить
Так ми теж
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03.06.2025 14:36 Ответить
Ху-йло в подібних випадках стандартно зображає опосума...
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03.06.2025 14:36 Ответить
Нехай краще піс*ков розкаже, чи вже почались польоти відповідальних генералів з вікон, чи путлєєр досі складає списки майбутніх "десантників"?
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03.06.2025 14:38 Ответить
Бажаю йому зустрітися з нашим дроном офлайн!
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03.06.2025 14:39 Ответить
Трансляція відео з камер українських дронів йшла напряму на екран путіна.
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03.06.2025 14:39 Ответить
Онлайн це на листі формату А4 шрифтом 45?
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03.06.2025 14:44 Ответить
По проводовому радіо
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03.06.2025 15:16 Ответить
Пыня получил информацию ректально-аналайно
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03.06.2025 14:46 Ответить
оце зарився в нору, вже який день ссить показуватися
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03.06.2025 14:57 Ответить
«кіборг» всраний дивився двіжуху по веб-камерах. Йому було скушна?
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03.06.2025 15:02 Ответить
Ото понос, ото дрискотня, ото срачка в блідої молі була.
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03.06.2025 15:59 Ответить
 
 