Песков отреагировал на взрывы в РФ после спецоперации СБУ: Путин получал информацию онлайн

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал серию взрывов в российских регионах, произошедших после масштабной спецоперации СБУ "Павутина", направленной на поражение военной авиации РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "ТАСС".

Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован об инцидентах в режиме реального времени.

"Президент получал информацию в режиме онлайн. Это первое. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. И было также соответствующее обращение Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны", - сказал спикер Кремля.

Накануне стало известно о серии взрывов на территории РФ, связанных с операцией СБУ, в результате которой были поражены ключевые военные объекты, в частности на авиабазах.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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