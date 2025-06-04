Украина предлагает РФ прекращение огня до встречи лидеров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.
Об этом он сказал 4 июня во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам главы государства, российская делегация заявила, что решение о прекращении боевых действий находится на уровне лидеров, а не представителей делегаций. В ответ на это Киев выступил с инициативой договориться о временном прекращении огня до такой встречи.
"Мы предлагаем и, думаю, что нас партнеры могут поддержать, "русским" прекращение огня до встречи лидеров", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина готова к встрече немедленно и предлагает провести ее в любой день, начиная с понедельника, в одном из предложенных городов - Стамбуле, Ватикане или Швейцарии.
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Немцы какие то.Печник учил как с храпом бороться.
- Когда спит ты ему яйца посередине положи. Шоб они .опу перекрывали.
Тяги нет - храпа нет."
Рекомендую. Можете проверить.
Тимчасове "перемир'я" яке вигадали у шапіто Зеленського - Сибіги лише ********** кацапів на нього не погоджуватись, оскільки є очевидним намаганням виграти час.
А то всі розумні за кордоном.
Тут хоч би на один день припинили - вікна забити.
Вы это кого спрашиваете?
Того Зе который 6 лет всенародно Украину имеет?
"Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!"
На якій підставі йухло буде представляти державу, що на даний момент називається "рф"?