Украина предлагает РФ прекращение огня до встречи лидеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.

Об этом он сказал 4 июня во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы государства, российская делегация заявила, что решение о прекращении боевых действий находится на уровне лидеров, а не представителей делегаций. В ответ на это Киев выступил с инициативой договориться о временном прекращении огня до такой встречи.

"Мы предлагаем и, думаю, что нас партнеры могут поддержать, "русским" прекращение огня до встречи лидеров", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к встрече немедленно и предлагает провести ее в любой день, начиная с понедельника, в одном из предложенных городов - Стамбуле, Ватикане или Швейцарии.

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