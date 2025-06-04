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Украина предлагает РФ прекращение огня до встречи лидеров, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона предлагает России прекратить огонь до проведения встречи лидеров по вопросам установления мира.

Об этом он сказал 4 июня во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы государства, российская делегация заявила, что решение о прекращении боевых действий находится на уровне лидеров, а не представителей делегаций. В ответ на это Киев выступил с инициативой договориться о временном прекращении огня до такой встречи.

"Мы предлагаем и, думаю, что нас партнеры могут поддержать, "русским" прекращение огня до встречи лидеров", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к встрече немедленно и предлагает провести ее в любой день, начиная с понедельника, в одном из предложенных городов - Стамбуле, Ватикане или Швейцарии.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) война в Украине (4634) прекращения огня (290)


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Топ комментарии
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04.06.2025 16:01 Ответить
+1
Припинення вогню треба вимагати не на якийсь час або до настання якоїсь події, а безстрокове.
Тимчасове "перемир'я" яке вигадали у шапіто Зеленського - Сибіги лише ********** кацапів на нього не погоджуватись, оскільки є очевидним намаганням виграти час.
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04.06.2025 16:01 Ответить
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Росія вимагає, щоб Вашингтон і Лондон вплинули на Київ для зупинення знищення частини ядерної тріади , заявив заступник глави МЗС РФ Рябков.
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04.06.2025 15:58 Ответить
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04.06.2025 16:01 Ответить
Цезарь, Генри. Немцы какие то. Печник учил как с храпом бороться.
- Когда спит ты ему яйца посередине положи. Шоб они .опу перекрывали.
Тяги нет - храпа нет."
Рекомендую. Можете проверить.
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04.06.2025 16:18 Ответить
Припинення вогню треба вимагати не на якийсь час або до настання якоїсь події, а безстрокове.
Тимчасове "перемир'я" яке вигадали у шапіто Зеленського - Сибіги лише ********** кацапів на нього не погоджуватись, оскільки є очевидним намаганням виграти час.
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04.06.2025 16:01 Ответить
Ти б з Вашингтона приіхав би в Херсон і давав би поради.
А то всі розумні за кордоном.
Тут хоч би на один день припинили - вікна забити.
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04.06.2025 16:16 Ответить
Зе чи є в тебе козирна карта? москва розуміє тільки силу був би у нас український президент то сказав ось так у нас є ракета і ми зараз знищимо твою резиденцію! А ти що можеш?Де наші ракети?Що тобі не вистачає?
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04.06.2025 16:03 Ответить
Зе чи є в тебе козирна карта?

Вы это кого спрашиваете?
Того Зе который 6 лет всенародно Украину имеет?
"Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!"
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04.06.2025 16:26 Ответить
Хто дав Зеленському моральне право називати йухла "лідєром"?

На якій підставі йухло буде представляти державу, що на даний момент називається "рф"?
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04.06.2025 16:29 Ответить
Ну так себе ж він теж вважає лідером!
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04.06.2025 16:50 Ответить
Це напевно єдиний стратегічний план Зеленского, щоб кацапи не взяли Суми, і добавили в свою конституцію ще одну область.
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04.06.2025 16:45 Ответить
 
 