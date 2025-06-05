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Путін справді казав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах, - Пєсков
У Кремлі сказали, що Путін справі казав Дональду Трампу, що відповість на атаку України по аеродромах РФ.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, за його словами, Росія враховуватиме на переговорах той факт, що "київський режим стає терористичним".
"Путін справді сказав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах. Він повідомив, що РФ відповість на атаку по аеродромах тоді і так, як вважають за доцільне військові", - цитують Пєскова російські пропагандисти.
Топ коментарі
+2 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар05.06.2025 12:53 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.06.2025 12:54 Відповісти Посилання
+2 Green Bill #603485
показати весь коментар05.06.2025 12:58 Відповісти Посилання
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Правда в ***** є ризик - знову всереться...
Трамп то взагалі ганьба США.
"Час ах7їтєльних історій".....