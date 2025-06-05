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Путін справді казав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах, - Пєсков

Атака на аеродроми РФ. Путін обіцяє відповідь

У Кремлі сказали, що Путін справі казав Дональду Трампу, що відповість на атаку України по аеродромах РФ.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, Росія враховуватиме на переговорах той факт, що "київський режим стає терористичним".

"Путін справді сказав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах. Він повідомив, що РФ відповість на атаку по аеродромах тоді і так, як вважають за доцільне військові", - цитують Пєскова російські пропагандисти.

Читайте: Путін про можливість зустрічі із Зеленським: "Хто взагалі веде переговори з терористами?"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1689) путін володимир (24111) росія (66021) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+2
Всемосковський терорист прутін, давав настанови та вказівки, шестиразовому банкроту з США, Трампу??
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05.06.2025 12:53 Відповісти
+2
Шо за бредятіна? - переводить стрілки на Україну
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05.06.2025 12:54 Відповісти
+2
}{уйло отвечает на атаку по аэродромам.
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05.06.2025 12:58 Відповісти
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Всемосковський терорист прутін, давав настанови та вказівки, шестиразовому банкроту з США, Трампу??
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05.06.2025 12:53 Відповісти
Шо за бредятіна? - переводить стрілки на Україну
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05.06.2025 12:54 Відповісти
а літаки то перестали літати
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05.06.2025 12:58 Відповісти
}{уйло отвечает на атаку по аэродромам.
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05.06.2025 12:58 Відповісти
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05.06.2025 12:59 Відповісти
Нє, ну він, Путя-срущій- вчемодан - генетичне ЧМО.
Що ви ще очікували?
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05.06.2025 12:59 Відповісти
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05.06.2025 13:00 Відповісти
Мабуть, Рудий накаже захищати Пєтріотами запоребриківські об'єкти - щоб не було ескалації.
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05.06.2025 13:05 Відповісти
Невже москальське ***** голосно - дуже голосно перне?
Правда в ***** є ризик - знову всереться...
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05.06.2025 13:07 Відповісти
Все вивернули з ніг на голову. Україна відповідає, рашисти чинять агресію!
Трамп то взагалі ганьба США.
"Час ах7їтєльних історій".....
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05.06.2025 13:13 Відповісти
 
 