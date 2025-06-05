Путін справді казав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах, - Пєсков

У Кремлі сказали, що Путін справі казав Дональду Трампу, що відповість на атаку України по аеродромах РФ.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, Росія враховуватиме на переговорах той факт, що "київський режим стає терористичним".

"Путін справді сказав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах. Він повідомив, що РФ відповість на атаку по аеродромах тоді і так, як вважають за доцільне військові", - цитують Пєскова російські пропагандисти.

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