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Новини Операція СБУ Павутина
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Кремль чекав "жорсткого осуду" спецоперації СБУ по знищенню літаків, - Пєсков

Пєсков про мирні перемовини

У Кремлі висловили невдоволення міжнародною реакцією на спецоперацію СБУ, внаслідок якої було знищено десятки літаків стратегічної авіації Росії.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Якщо казати в цілому про міжнародну оцінку, то, звісно, хотіли б чути щонайменш жорсткий осуд цього терористичного акту", - заявив Пєсков.

Йому поставили запитання, чи вважає Кремль достатньою реакцію з боку президента США Дональда Трампа, який повідомив, що не був поінформований про підготовку української операції. Втім, у Кремлі, як свідчать слова речника, очікували публічного засудження дій України на міжнародному рівні.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін справді казав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1689) СБУ (12964)


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Топ коментарі
+35
Боже, які кончені...
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05.06.2025 15:25 Відповісти
+33
Осуд знищення бойових літаків під час війни? Літаків, що гатять по дитячих лікарнях ракетами??? Воно геть *******...
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05.06.2025 15:27 Відповісти
+27
оце його вштирило. осуд через знищення військової техніки на війні? як це повинно працювати?
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05.06.2025 15:26 Відповісти
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Боже, які кончені...
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05.06.2025 15:25 Відповісти
Це такий вишуканий цинізм у кацапів... Чи дійсно зв'язок з реальність дуже давно втрачено...
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05.06.2025 16:23 Відповісти
На жаль, схоже на перше але не без другого...
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05.06.2025 16:26 Відповісти
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05.06.2025 15:25 Відповісти
Який осуд????? Законні цілі, це не по цивільному населенню бити, як підарососіяни завжди роблять
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05.06.2025 15:26 Відповісти
оце його вштирило. осуд через знищення військової техніки на війні? як це повинно працювати?
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05.06.2025 15:26 Відповісти
Мабуть коняка через послів свіжу партію наркотиків завіз, не може же так вставляти від стекломию або бояришніку
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05.06.2025 15:38 Відповісти
І що поганого в цьому? путєн казав що російському народу не вистачає двіжухи і гойди. Ну, от вона. Шта не так?
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05.06.2025 15:57 Відповісти
Йоршик! Почитай визначення терміну "тероризм"
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05.06.2025 15:27 Відповісти
Осуд знищення бойових літаків під час війни? Літаків, що гатять по дитячих лікарнях ракетами??? Воно геть *******...
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05.06.2025 15:27 Відповісти
Талібану інтернет проведуть і буде у вас все ладушкі.
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05.06.2025 15:28 Відповісти
Ні, не буде. Талібан їх гакне, і переведе трохи нафтових фублєй в Нігерію 😂
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05.06.2025 15:30 Відповісти
Просто сюр ***
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05.06.2025 15:28 Відповісти
Не звертайте уваги, все нормально.
Нахабство кацапське звичайне. Мали вже всі звикнути за більш ніж три роки.
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05.06.2025 15:29 Відповісти
Тупо знущаються зі здорового глузду, перевертаючи все з ніг на голову. І роблять це свідомо, знаючи, що на заході є чимало корисних ідіотів, яке це із радістю проковтнуть.
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05.06.2025 15:29 Відповісти
Стогін із паралельного всесвіту кацапської мерзоти. Вони там реально вірять у власноруч побудований світ тотального брехні, абсурду, маніпуляцій та провокацій. Довбаний лепрозорій.
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05.06.2025 15:29 Відповісти
Там какая то своя даже не параллельная - а перпендикулярная реальность. Хотя конечно Запад сам виноват в этом - из за его куколдизма начиная с 2007 года минимум Хло почувствовал что ему все можно. И по моему он очень удивляется когда почему то получается не совсем так как он хочет. Обижается как ребенок. Походу он действительно сам верит в свое величие. Клинический случай.
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05.06.2025 15:29 Відповісти
Намагаються паралізувати тендітних європейців своєю нахабністю.
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05.06.2025 15:38 Відповісти
Святая простота
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05.06.2025 15:30 Відповісти
Примите мои искренние издевательства!
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05.06.2025 15:30 Відповісти
Посміялись над пуйлом всім селом
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05.06.2025 15:30 Відповісти
Логіка кацапів-смердюків на біле казати чорне і навпаки....
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05.06.2025 15:30 Відповісти
Пєсков, тобі треба сглотнуть .
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05.06.2025 15:30 Відповісти
Не рвіть серце, шановні! Ви що, не бачите, що маєте справу з нелюдями? Причому,ж з різних сторін!
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05.06.2025 15:32 Відповісти
,,МОЖЕМ ПАВТАРИТЬ".
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05.06.2025 15:33 Відповісти
Зовсім з глузду з'їхали, жаліються що дітей не зможуть убивать. Піськов мабуть валізу перенюхав
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05.06.2025 15:33 Відповісти
Он як воно виходить: маніяк мирно вбиває населення і знищує все що можна, а жертва повинна бути засуджена, бо тероризує маніяка своїм захистом.
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05.06.2025 15:34 Відповісти
осуд був за удари ракетами з цих підарольотів по Охматдиту, дитячих садках, школах, шпиталях, пологових, житлових будинак та мирних.
за знищення дронами Служби Божої підарольотів - тільки овації та подяка усього цивілізованого світу
як правильно зазначила одна мудра людина:
СБУ-Моссад: рахунок 1:1
далі буде...
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05.06.2025 15:35 Відповісти
Висер з серії "А нас за чьто?!?"
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05.06.2025 15:35 Відповісти
Це вже більше ніж «А нас за што?» - це «Праклятиє біндєравци нас разапьялі как мальчікав в трусіках!»
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05.06.2025 16:00 Відповісти
Влажные мечты маняков, когда жертва ****** нападающего, он требует суд засудить этот факт!
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05.06.2025 15:35 Відповісти
"Караул! ******** зрєнія лішают! -
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05.06.2025 15:37 Відповісти
Світ розуміє що терорист, це путін з парашою, а літаками вони вчиняють терористичні акти проти мирного населення України, і наша держава мала повне право захищати себе в такий спосіб.
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05.06.2025 15:37 Відповісти
Кацапи, ви дограєтеся... можему москву взяти за 3 дні. Басаєв брав Норд-Ост, ми візьмем москву і поміняєм владу.
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05.06.2025 15:38 Відповісти
"мирні бомбрдувальники" знищили які "просто бомбили центри міст і енергетику"

ЖЕСТЬ
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05.06.2025 15:39 Відповісти
Наскільки правий був Орвел: "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила".
Все з ніг на голову.
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05.06.2025 15:40 Відповісти
хто багато знає той багато забуває
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05.06.2025 15:43 Відповісти
всі були в захваті
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05.06.2025 15:41 Відповісти
Може ще за крейсер "Москва" вибачитися та за Кримський міст заодно?? За угнаних дітей? За тисячі вбитих цивільних,жінок,дітей,старих.... Тварини безбожні! Горіти вам в Аду!!
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05.06.2025 15:44 Відповісти
Путлєр захоплювався міністр пропаганди нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом,заявляючи, що Геббельс є талановитою людиною.
Таку думку висловив фюрер кацапстану на зустрічі з представниками міжнародних громадських і релігійних організацій.
Він процитував Геббельса: "Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. Він (Геббельс) домагався свого, він був талановитою людиною".
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05.06.2025 15:47 Відповісти
Було таке. Мабуть Трумпу з Венсом сподобалось.
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05.06.2025 16:32 Відповісти
Особисто я висловлюю найбільше занепокоєння та розчарування. Щодо того факту, що не ВСІ літаки були знищені 😁
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05.06.2025 15:49 Відповісти
так підозрюю шо було знищено більше ніж 41 , виття на болотах не зупиняється
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05.06.2025 15:49 Відповісти
Судячи з усього, безповоротно знищено 12, ще 29 пошкоджено, тобто виведено з ладу на невизначений період.
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05.06.2025 16:00 Відповісти
Їх США підтрима ли так що аж червона краватка за плечі загорнулась.
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05.06.2025 15:52 Відповісти
Який осуд,тільки овації.Далі буде!
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05.06.2025 15:54 Відповісти
УжОс шта делается, ваще!
Трамп оправдывался, но не убедительно?
Может он на коленях стоял, пескав прасти его.
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05.06.2025 15:55 Відповісти
забув які експерти, кажуть що стратегічні літаки спеціально стояли некриючись бо за якоюсь міжнародною угодою так повинно бути. типу щоб сили ядерної триади можна було порахувати зі супутника. тому типу в них неможна було стрілять.
А якже тоді підводні човни і наземні "іскандери" . їх що теж не потрібно приховувати щоб їх зі супутників рахували?
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05.06.2025 15:55 Відповісти
Якби вони не стріляли по Україні, Україна б не запускала по ним дрони.
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05.06.2025 16:01 Відповісти
Такого зобов'язання не було.
По договору ОСВ їх не можна було маскувати, а в ангари чи капоніри - будь ласка.
Але головне що ху-йло в 2023 році з понтом з того договору вийшо...
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05.06.2025 16:05 Відповісти
Значит мы на правильном пути.

Жаль что у нас такое ТЦК конченное.
У меня идеальное знание языков, идеальное знание истории, есть водительские права, есть навыки паяния и сбора дронов, навыки общения с цифровой техникой на низком уровне. Даже гимн их знаю.

Мог бы запросто быть диверсантом, даже обучать не надо.

Но мясом не пойду !
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05.06.2025 15:58 Відповісти
Це ще в Чапека було:
- Ворог підло напав на наші бомбардувальники які мирно бомбили його міста.
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05.06.2025 15:59 Відповісти
Це ж який цинізм повинен бути в цих упирів московських боліт?Вони з цих літаків "Охмадити"розстрілюють,критичну інфраструктуру,житлову забудову і чекають на осуд.В слідуючий серії башти кремля впадуть.
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05.06.2025 16:09 Відповісти
***, які ідіоти...
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05.06.2025 16:11 Відповісти
ПІСЬКОВ- ДЕБІЛ. На всю голівоньку!!!
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05.06.2025 16:40 Відповісти
у відповідь ну цю заяву піськова наші дипломати могли би скликати засідання ООН, де публічно на весь світ довести кацапам, що знищення болотних літаків - це зовсім не тероризм, а акт самооборони.
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05.06.2025 16:58 Відповісти
Все що може зробити Трамбон з росією, -це гучно всратись.
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05.06.2025 16:59 Відповісти
 
 