Кремль чекав "жорсткого осуду" спецоперації СБУ по знищенню літаків, - Пєсков

У Кремлі висловили невдоволення міжнародною реакцією на спецоперацію СБУ, внаслідок якої було знищено десятки літаків стратегічної авіації Росії.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Якщо казати в цілому про міжнародну оцінку, то, звісно, хотіли б чути щонайменш жорсткий осуд цього терористичного акту", - заявив Пєсков.

Йому поставили запитання, чи вважає Кремль достатньою реакцію з боку президента США Дональда Трампа, який повідомив, що не був поінформований про підготовку української операції. Втім, у Кремлі, як свідчать слова речника, очікували публічного засудження дій України на міжнародному рівні.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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