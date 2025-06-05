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Новини Операція СБУ Павутина
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У приватних розмовах Трамп захоплювався операцією України по об’єктах на території РФ, - Axios

Дональд Трамп про операцію Павутина

Президент США Дональд Трамп захопився спецоперацією "Павутина" української спецслужби. Однак він стурбований, що це може ускладнити його зусилля щодо досягнення миру з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на неназваних довірених осіб американського президента.

Один радник Трампа відзначив:

"З міжнародної точки зору, чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".

При цьому, Трамп також сказав людям, з якими він зустрічався останніми днями, що ці атаки, імовірно, підштовхнуть главу РФ Володимира Путіна до помсти.

За словами співрозмовника Axios, Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі щодо переговорів між Україною та Росією.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувалася. Тож якщо Путін у відповідь почне сходити з розуму — так, у президента є занепокоєння", — сказало інше джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін справді казав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах, - Пєсков

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

путін володимир (24111) Трамп Дональд (6089) Удари по РФ (352)


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Топ коментарі
+9
<********* конспірологією і збереженням обличчя трампу.

публічно трамп демонструє, що в нього цюцюрка встає від дзвінків путіна і погроз путіна помститись за літаки.

а от приватно, трамп тихесенько вболіває за Україну? Ага, повірив, так і було
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05.06.2025 13:24 Відповісти
+8
А до цього, типу пуйло не збожеволів? Завдаючи ракетних ударів по цивільних кожного дня!!!
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05.06.2025 13:36 Відповісти
+7
"чихуахуа" зараз посідає 20 місце зі 145 у "2025 Military Strength Ranking".
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05.06.2025 13:14 Відповісти
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"чихуахуа" зараз посідає 20 місце зі 145 у "2025 Military Strength Ranking".
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05.06.2025 13:14 Відповісти
Путін у відповідь почне сходити з розуму Джерело: https://censor.net/ua/n3556300
То може, краще, пристрелити скаженну собаку?
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05.06.2025 14:25 Відповісти
Сильно його клинить - до нього не доходе - шо ми відбиваємось як можем і чим можем
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05.06.2025 13:16 Відповісти
Ну що рижий, є карти?
Але ж ти в піддавки з куратором граєш...
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05.06.2025 13:18 Відповісти
Axios - це регіональний ''жовтий'' медійний сайт.
Часто розповсюджує різноманітну ''хірню''.
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05.06.2025 13:19 Відповісти
Але відомий тим, що швидко виправляється.
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05.06.2025 13:34 Відповісти
приватно він може шо хоче, а відповідності з угодою по вербовку має виконувати вказівки путіна
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05.06.2025 13:20 Відповісти
не за баром - "у приватних розмовах трамп захоплюєтся операцією помсти *****".
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05.06.2025 13:22 Відповісти
Десь воно там захоплювався. а перед пуйлом виправдовувався*що вони(ні США. ні він) не були заздалегідь проінформовані. А то що б....???Попередив би?
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05.06.2025 13:23 Відповісти
Чихуахуа тоже когда то был крупным собаком,но хитрозадые лисицы его развели,как последнего лоха и он сдал свои зубы и свою мощь тем,кто умеет думать головой.
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05.06.2025 13:24 Відповісти
<********* конспірологією і збереженням обличчя трампу.

публічно трамп демонструє, що в нього цюцюрка встає від дзвінків путіна і погроз путіна помститись за літаки.

а от приватно, трамп тихесенько вболіває за Україну? Ага, повірив, так і було
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05.06.2025 13:24 Відповісти
Так это и было возмездие за многократные удары этих самолетов по Украине, которые его не волновали и не препятствовали его инициативам.
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05.06.2025 13:25 Відповісти
Єх, ще Три з половиною роки його терпіти...
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05.06.2025 13:26 Відповісти
наврядчи він три з половиною протримається, в нього значна дінаміка погіршення ментального здоровʼя.
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05.06.2025 13:35 Відповісти
думаю десь через 1-1.5 роки жир. дяй. венс очолить
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05.06.2025 13:37 Відповісти
Ну так є чім. Чужими руками роблять те чого десятеліттями бажали в США. Знижуват потенціал ядерної тріади.
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05.06.2025 13:32 Відповісти
Цей тупий Тромб , зі своєю командою , схоже збираються перетворити на чіхуахуа саму Америку ...
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05.06.2025 13:32 Відповісти
Брехня! Трамп може захоплюватись тільки баблом, гольфом та путлером.
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05.06.2025 13:32 Відповісти
А до цього, типу пуйло не збожеволів? Завдаючи ракетних ударів по цивільних кожного дня!!!
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05.06.2025 13:36 Відповісти
Лучше чиахуа, чем чиа}{уйло.
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05.06.2025 13:36 Відповісти
а насправді тим "чихуахуа" виявився сам трамп та й вся Америка..
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05.06.2025 13:42 Відповісти
>> У приватних розмовах Трамп захоплювався операцією України

Ну да.

А у неприватних лизав *****.
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05.06.2025 13:55 Відповісти
Хоче лише одним піздєжом зупинити війну і ***** при цьому не діяти. Піздабол, клінічний ідіот, маразматик.
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05.06.2025 13:57 Відповісти
чихуяхуениш відкусив одне яйце великій собаці...
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05.06.2025 14:14 Відповісти
маячня з помийки Axios.
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05.06.2025 14:26 Відповісти
Ну тепер русня десяток мільярдів виділить, щоб провернути щось схоже. Народ-копіювач.
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05.06.2025 14:34 Відповісти
Якщо ми чухуахуа, то янкі - це кролики.
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05.06.2025 14:57 Відповісти
 
 