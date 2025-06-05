У приватних розмовах Трамп захоплювався операцією України по об’єктах на території РФ, - Axios

Президент США Дональд Трамп захопився спецоперацією "Павутина" української спецслужби. Однак він стурбований, що це може ускладнити його зусилля щодо досягнення миру з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на неназваних довірених осіб американського президента.

Один радник Трампа відзначив:

"З міжнародної точки зору, чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".

При цьому, Трамп також сказав людям, з якими він зустрічався останніми днями, що ці атаки, імовірно, підштовхнуть главу РФ Володимира Путіна до помсти.

За словами співрозмовника Axios, Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі щодо переговорів між Україною та Росією.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувалася. Тож якщо Путін у відповідь почне сходити з розуму — так, у президента є занепокоєння", — сказало інше джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін справді казав Трампу, що РФ відповість на атаку по аеродромах, - Пєсков

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.