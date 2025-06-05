В частных беседах Трамп восхищался операцией Украины по объектам на территории РФ, - Axios.

Президент США Дональд Трамп увлекся спецоперацией "Паутина" украинской спецслужбы. Однако он обеспокоен, что это может осложнить его усилия по достижению мира с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных доверенных лиц американского президента.

Один советник Трампа отметил:

"С международной точки зрения, чихуахуа наносит реальный вред гораздо большей собаке".

При этом, Трамп также сказал людям, с которыми он встречался в последние дни, что эти атаки, вероятно, подтолкнут главу РФ Владимира Путина к мести.

По словам собеседника Axios, Трамп обеспокоен тем, что этот сценарий помешает его дипломатической инициативе по переговорам между Украиной и Россией.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировалась. Так что если Путин в ответ начнет сходить с ума - да, у президента есть беспокойство", - сказал другой источник издания.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.