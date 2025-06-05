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Новости Операция СБУ Павутина
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В частных беседах Трамп восхищался операцией Украины по объектам на территории РФ, - Axios.

Дональд Трамп об операции Паутина

Президент США Дональд Трамп увлекся спецоперацией "Паутина" украинской спецслужбы. Однако он обеспокоен, что это может осложнить его усилия по достижению мира с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных доверенных лиц американского президента.

Один советник Трампа отметил:

"С международной точки зрения, чихуахуа наносит реальный вред гораздо большей собаке".

При этом, Трамп также сказал людям, с которыми он встречался в последние дни, что эти атаки, вероятно, подтолкнут главу РФ Владимира Путина к мести.

По словам собеседника Axios, Трамп обеспокоен тем, что этот сценарий помешает его дипломатической инициативе по переговорам между Украиной и Россией.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировалась. Так что если Путин в ответ начнет сходить с ума - да, у президента есть беспокойство", - сказал другой источник издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин действительно говорил Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам, - Песков

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

путин владимир (31551) Трамп Дональд (5635) Удары по РФ (350)


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Топ комментарии
+9
<********* конспірологією і збереженням обличчя трампу.

публічно трамп демонструє, що в нього цюцюрка встає від дзвінків путіна і погроз путіна помститись за літаки.

а от приватно, трамп тихесенько вболіває за Україну? Ага, повірив, так і було
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05.06.2025 13:24 Ответить
+7
"чихуахуа" зараз посідає 20 місце зі 145 у "2025 Military Strength Ranking".
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05.06.2025 13:14 Ответить
+7
А до цього, типу пуйло не збожеволів? Завдаючи ракетних ударів по цивільних кожного дня!!!
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05.06.2025 13:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"чихуахуа" зараз посідає 20 місце зі 145 у "2025 Military Strength Ranking".
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05.06.2025 13:14 Ответить
Путін у відповідь почне сходити з розуму Джерело: https://censor.net/ua/n3556300
То може, краще, пристрелити скаженну собаку?
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05.06.2025 14:25 Ответить
Сильно його клинить - до нього не доходе - шо ми відбиваємось як можем і чим можем
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05.06.2025 13:16 Ответить
Ну що рижий, є карти?
Але ж ти в піддавки з куратором граєш...
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05.06.2025 13:18 Ответить
Axios - це регіональний ''жовтий'' медійний сайт.
Часто розповсюджує різноманітну ''хірню''.
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05.06.2025 13:19 Ответить
Але відомий тим, що швидко виправляється.
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05.06.2025 13:34 Ответить
приватно він може шо хоче, а відповідності з угодою по вербовку має виконувати вказівки путіна
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05.06.2025 13:20 Ответить
не за баром - "у приватних розмовах трамп захоплюєтся операцією помсти *****".
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05.06.2025 13:22 Ответить
Десь воно там захоплювався. а перед пуйлом виправдовувався*що вони(ні США. ні він) не були заздалегідь проінформовані. А то що б....???Попередив би?
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05.06.2025 13:23 Ответить
Чихуахуа тоже когда то был крупным собаком,но хитрозадые лисицы его развели,как последнего лоха и он сдал свои зубы и свою мощь тем,кто умеет думать головой.
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05.06.2025 13:24 Ответить
<********* конспірологією і збереженням обличчя трампу.

публічно трамп демонструє, що в нього цюцюрка встає від дзвінків путіна і погроз путіна помститись за літаки.

а от приватно, трамп тихесенько вболіває за Україну? Ага, повірив, так і було
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05.06.2025 13:24 Ответить
Так это и было возмездие за многократные удары этих самолетов по Украине, которые его не волновали и не препятствовали его инициативам.
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05.06.2025 13:25 Ответить
Єх, ще Три з половиною роки його терпіти...
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05.06.2025 13:26 Ответить
наврядчи він три з половиною протримається, в нього значна дінаміка погіршення ментального здоровʼя.
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05.06.2025 13:35 Ответить
думаю десь через 1-1.5 роки жир. дяй. венс очолить
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05.06.2025 13:37 Ответить
Ну так є чім. Чужими руками роблять те чого десятеліттями бажали в США. Знижуват потенціал ядерної тріади.
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05.06.2025 13:32 Ответить
Цей тупий Тромб , зі своєю командою , схоже збираються перетворити на чіхуахуа саму Америку ...
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05.06.2025 13:32 Ответить
Брехня! Трамп може захоплюватись тільки баблом, гольфом та путлером.
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05.06.2025 13:32 Ответить
А до цього, типу пуйло не збожеволів? Завдаючи ракетних ударів по цивільних кожного дня!!!
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05.06.2025 13:36 Ответить
Лучше чиахуа, чем чиа}{уйло.
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05.06.2025 13:36 Ответить
а насправді тим "чихуахуа" виявився сам трамп та й вся Америка..
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05.06.2025 13:42 Ответить
>> У приватних розмовах Трамп захоплювався операцією України

Ну да.

А у неприватних лизав *****.
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05.06.2025 13:55 Ответить
Хоче лише одним піздєжом зупинити війну і ***** при цьому не діяти. Піздабол, клінічний ідіот, маразматик.
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05.06.2025 13:57 Ответить
чихуяхуениш відкусив одне яйце великій собаці...
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05.06.2025 14:14 Ответить
маячня з помийки Axios.
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05.06.2025 14:26 Ответить
Ну тепер русня десяток мільярдів виділить, щоб провернути щось схоже. Народ-копіювач.
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05.06.2025 14:34 Ответить
 
 