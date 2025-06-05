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Новости Мирные переговоры
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Президент Бразилии Лула да Силва: Я дважды призывал Путина принять участие в мирных переговорах с Украиной

да,лула,силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сообщил, что дважды лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его прекратить агрессию против Украины и начать мирные переговоры.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сказал Путину лично, что пришло время оставить это безумие войны позади. Война ничего не строит, наоборот, она разрушает. Если он хочет обсуждать мир, пусть ведет переговоры о мире", - сказал Лула.

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Он также сообщил, что ведет консультации с лидером КНР Си Цзиньпином и напомнил о совместной инициативе их стран. Речь идет о документе, разработанном совместно с еще 11 государствами, который предусматривает создание "группы друзей" для поиска дипломатического решения войны.

"Я звонил Путину во второй раз, чтобы сказать, что для него чрезвычайно важно принять участие в переговорах", - подчеркнул Лула.

Отдельно он раскритиковал ООН за неспособность влиять на глобальные конфликты, отметив, что Совбез организации не имеет реальных инструментов для остановки войны. Лула подчеркнул, что Бразилия выступает за реформу Совета Безопасности и усиление его роли в поддержании мира.

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Автор: 

Бразилия (310) переговоры (5072) путин владимир (31551) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+4
А у відповідь - кацапським хером по всій морді.
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05.06.2025 17:28 Ответить
+3
Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною

Теж мені великий пуріц і закликант!
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05.06.2025 17:31 Ответить
+3
Да пішов ти, смердючий бразильсткий абізян ************.
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05.06.2025 17:31 Ответить
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А у відповідь - кацапським хером по всій морді.
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05.06.2025 17:28 Ответить
Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною

Теж мені великий пуріц і закликант!
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05.06.2025 17:31 Ответить
"Ты сказала мне три раза
Девушка моей любви
...............зараза !"

курва Лула Силва
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05.06.2025 18:21 Ответить
Да пішов ти, смердючий бразильсткий абізян ************.
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05.06.2025 17:31 Ответить
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05.06.2025 17:37 Ответить
https://t.me/dragonspech/8991 пост в телеграмі військового-письменника Дмитра Каленчука-Вовнянка:

"Дивіться як цікаво виходить. Після ударів українців по стратергічних аеродромах і по Кримському мосту.
Медведєв: - Атвєтка!.. Арешнік!... По центру Кієва!.. Всьо взарвьотса!..
*****: - Трамп! Папа! Вгамуйте ту Україну! Вона нам боляче робить! Нам же відповісти доведеться! Ми же стра-а-а-ашні! Ви що не вірите?!!..

Ми віримо? Ми боїмося?"
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05.06.2025 17:31 Ответить
і двічі взяв у нього за щоку
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05.06.2025 17:33 Ответить
Тю! Якихось жалюгідних два рази. Он Шольц з Макроном з десяток разів пробували...
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05.06.2025 17:34 Ответить
Так він і взяв - у ***** свої поняття
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05.06.2025 17:36 Ответить
Окремо він розкритикував ООН за неспроможність впливати на глобальні конфлікти

А себе чого не розкритикував ? сілва хитрий - в нього завжди винен Захід , про росію або хороше або нічого...А як доходить до діла, пітун навіть слухати сілву не хоче. Виходить, що сам сілва не спроможний ? Хоча й не дивно, якщо глянути як бразильці міняють райську бразилію на загниваючий ЄС
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05.06.2025 17:52 Ответить
це ак шаман у Гренландіі буде закликати
щоб в Сахарі випав дощ
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05.06.2025 17:55 Ответить
Бог любить трійцю. Закликай.
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05.06.2025 18:02 Ответить
от не *****, просто тихо продовжуй купляти собі російський дізєль, бо ще й просити у путіна ордєн у свою колекцію - це вже надто зашкварно.
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05.06.2025 18:16 Ответить
Нє ,ну не смішний дядько - двічі закликав?! Люди , гляньте на карту - де Бразилія , а де московія ! Між ними океани і континенти то ,звісно ***** його не почув . Треба було гучніше і частіше , наприклад , ось так .
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05.06.2025 18:17 Ответить
І чому ми не почули куди його послав ***** і чи це його обращило, чи надихнуло як трампа лищати очко пуйла до повного зализування ануса?
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05.06.2025 18:20 Ответить
 
 