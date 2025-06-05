Президент Бразилии Лула да Силва: Я дважды призывал Путина принять участие в мирных переговорах с Украиной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сообщил, что дважды лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его прекратить агрессию против Украины и начать мирные переговоры.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сказал Путину лично, что пришло время оставить это безумие войны позади. Война ничего не строит, наоборот, она разрушает. Если он хочет обсуждать мир, пусть ведет переговоры о мире", - сказал Лула.

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Он также сообщил, что ведет консультации с лидером КНР Си Цзиньпином и напомнил о совместной инициативе их стран. Речь идет о документе, разработанном совместно с еще 11 государствами, который предусматривает создание "группы друзей" для поиска дипломатического решения войны.

"Я звонил Путину во второй раз, чтобы сказать, что для него чрезвычайно важно принять участие в переговорах", - подчеркнул Лула.

Отдельно он раскритиковал ООН за неспособность влиять на глобальные конфликты, отметив, что Совбез организации не имеет реальных инструментов для остановки войны. Лула подчеркнул, что Бразилия выступает за реформу Совета Безопасности и усиление его роли в поддержании мира.

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