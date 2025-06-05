Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн, ми готові бути жорсткими до обох країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що має дедлайн для санкцій проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"У мене є дедлайн для санкцій проти Росії. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн. Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі.", - заявив Трамп.

На питання чи є Володимир Путін його другом Трамп відповів, що "не дружить ні з ким".

Коментуючи операцію СБУ "Павутина" президент США сказав: "Путіна сильно вдарили, я не думаю, що він грає в ігри. Путін сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як атакувати", виходячи з цього, і це, ймовірно, буде негарно. Я сказав: "Не робіть цього, ви не повинні цього робити".

Та вкотре заявив, що кількість загиблих внаслідок російсько-української війни набагато більша, ніж повідомляють ЗМІ.

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