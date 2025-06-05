Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн, ми готові бути жорсткими до обох країн
Президент США Дональд Трамп заявив, що має дедлайн для санкцій проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"У мене є дедлайн для санкцій проти Росії. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн. Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі.", - заявив Трамп.
На питання чи є Володимир Путін його другом Трамп відповів, що "не дружить ні з ким".
Коментуючи операцію СБУ "Павутина" президент США сказав: "Путіна сильно вдарили, я не думаю, що він грає в ігри. Путін сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як атакувати", виходячи з цього, і це, ймовірно, буде негарно. Я сказав: "Не робіть цього, ви не повинні цього робити".
Та вкотре заявив, що кількість загиблих внаслідок російсько-української війни набагато більша, ніж повідомляють ЗМІ.
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Трамп такий самий як пуйло.
"через два-три тижні"
стара руда курва
.
Напевно ні.
Що-що він зробив?
Поясни, бідолахо журналісте!
Маю надію що хтось із сімейки трапа попаде в ситуацію "гопстоп" і його будуть судити на рівні з "гопстопщиками". Та хз хто там буде винний-адвокат може сказати що гопстопщики втратили робочі місця через трампа і тому трамп сам винний)))
Вот если бы эти ваши слова сказали в эфире американского телеканала
То все изменилось бы моментально
Иногда слова безумно важны
Они могут изменить мир
абсолютнейший лузер. Только Сенат поджимает!!!
Краще б у тебе був великий і сталеві!
Росія ще не вийшла за межі?
Вот если бы ФСБ выкрала его внучку
****...ла бы ее и бросила умирать в канаве
Возможно - Трамп посчитал бы - что это занадто
А тысячи украденных украинских детей
Згвалтованных украинских детей
Убитых украинских детей
Трампу до одного места
Если бы Трамп мог делать все то,что делает путин и делать это безнаказанно
Трампу бы тоже это непременно делал
С огромным удовольствием
Вместо того ,чтобы ездить к этому ублюдку в Вашингтон на поклон
Надо самим затянуть пояса
И драться
Вот только в Украине не все готовы затянуть пояса и драться
И наша проблема именно в этом
А не в ******** Трампе
Бросит трубку первым ?
другой вариант ?
Списдит его чемоданчик, нассыт и насрет туда, братание навеки, нах...
Ти сккка руда мав би того зюзю запросити в БД і жопу йому вицілувати під камери.
Ти Америки президент чи рускій холуй?
Чому на початку вторгнення ми не кричали на весь світ про знищення нашої авіації,причому підло,в мирний час,про знищення унікальної Мрії?
А по Рашці - через чотири роки (коли його строк закінчиться).
Бо тільки Дефіцит Потужності та Підлога Маккартні тут вилазили, але в інших інфах.
Колеги-форумчани, якщо десь побачите їх на інших гілках - побажайте їм того, чого нам бажає агент ***** Краснов.
Невже в оточенні президента Америки немає жодної адекватної людини, яка пояснить різницю між агресором та жертою, щоб він не виглядав повним йолопом?
І золотий ланцюг на нім,
Щодня, що ніч дедлайн,
На ланцюгу кружляє тім,
Іде праворуч - себе продовжить,
Ліваруч - казку повіда.
Это верно -ОН НЕ ДРУЖИТ С ГОЛОВОЙ
ДЕДЛАЙН УЖЕ ПРОШЁЛ ( 138 суток Тампоновского окончания ВОЙНЫ )
А потім би деребинала їх колонії