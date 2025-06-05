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Новини Санкції проти Росії
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Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн, ми готові бути жорсткими до обох країн

Дональд Трамп скорочує Раду нацбезпеки США

Президент США Дональд Трамп заявив, що має дедлайн для санкцій проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"У мене є дедлайн для санкцій проти Росії. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн. Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі.", - заявив Трамп.

На питання чи є Володимир Путін його другом Трамп відповів, що "не дружить ні з ким".

Коментуючи операцію СБУ "Павутина" президент США сказав: "Путіна сильно вдарили, я не думаю, що він грає в ігри. Путін сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як атакувати", виходячи з цього, і це, ймовірно, буде негарно. Я сказав: "Не робіть цього, ви не повинні цього робити".

Та вкотре заявив, що кількість загиблих внаслідок російсько-української війни набагато більша, ніж повідомляють ЗМІ.

Читайте: Макрон: Тиск на Путіна мають посилити всі - від Бразилії до Китаю

Автор: 

путін володимир (24111) санкції (12097) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+62
Прирівняти жертву до злодія може тільки такий самий злодій.
Трамп такий самий як пуйло.
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05.06.2025 19:28 Відповісти
+27
Тримайте нас семеро, бо ми серемо.
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05.06.2025 19:29 Відповісти
+18
Цікаво, чи здатні американці як лівійці засадити своему довбайобу мантіровку в дупу?
Напевно ні.
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05.06.2025 19:29 Відповісти
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Прирівняти жертву до злодія може тільки такий самий злодій.
Трамп такий самий як пуйло.
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05.06.2025 19:28 Відповісти
це у них називається толерантністю
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05.06.2025 19:30 Відповісти
нормальні люди називають це співучасть
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05.06.2025 20:20 Відповісти
справедливі та відповідальні таке можуть казати,інші говорять і відносяться зі сторони власних інтересів та потреб,але ж сша довели що відповідальність у них на нулі як і гарантії
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05.06.2025 20:36 Відповісти
"....ви будете здивовані, наскільки ми жорсткі."...

"через два-три тижні"

стара руда курва

.
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05.06.2025 19:38 Відповісти
Ал-ле янкі обрали собі чмо...
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05.06.2025 20:10 Відповісти
Тримайте нас семеро, бо ми серемо.
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05.06.2025 19:29 Відповісти
Цікаво, чи здатні американці як лівійці засадити своему довбайобу мантіровку в дупу?
Напевно ні.
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05.06.2025 19:29 Відповісти
ні у них законослухняна демократія,з початку гвалтують,потім чекають поліцію
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05.06.2025 19:33 Відповісти
Вони самі його і обрали
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05.06.2025 19:35 Відповісти
ПНХ
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05.06.2025 19:30 Відповісти
Просто Трамп, просто пі'дор...
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05.06.2025 19:30 Відповісти
Президент США Дональд Трамп ухилився заявив

Що-що він зробив?
Поясни, бідолахо журналісте!
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05.06.2025 19:31 Відповісти
В жорстокості пана Трумпа до України ніхто і не сумніваєтьсся...
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05.06.2025 19:31 Відповісти
Тряпчаний вовк...
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05.06.2025 19:31 Відповісти
а війна та вбивства мирного населення викрадення українських дітей та іньші злодіяння який вчиняє руzкій рєйх це не межі дозволенго-яке ж воно лицемірне...
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05.06.2025 19:31 Відповісти
🤮
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05.06.2025 19:32 Відповісти
***! Зупиніть планету мені варто вийти.
Маю надію що хтось із сімейки трапа попаде в ситуацію "гопстоп" і його будуть судити на рівні з "гопстопщиками". Та хз хто там буде винний-адвокат може сказати що гопстопщики втратили робочі місця через трампа і тому трамп сам винний)))
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05.06.2025 19:32 Відповісти
Україна не вкладувала гроші і сили щоб обрати собі гарного президента США а путін і рф вкладала гроші і сили в Трампа
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05.06.2025 20:19 Відповісти
От же ж їб#нута, обіссяна руда псина.
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05.06.2025 19:32 Відповісти
Є чи ні в Трампа козирни "карти" на руках.. Думаю що ні. Методички кремля, це єдине що він вважає своїми козирними картами.
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05.06.2025 19:32 Відповісти
Рузвельт: «Ми готові бути жорстокими як до Нацистскої Німеччини так і до євреїв з Освенцима і Майданека якщо вони нарешті не припинять свої міжусобиці. Хіба обидві сторони не бачать що така їх поведінка заважає найвеличнішій торговій угоді між США і Третім рейхом?».
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05.06.2025 19:33 Відповісти
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05.06.2025 20:22 Відповісти
Отлично сказано
Вот если бы эти ваши слова сказали в эфире американского телеканала
То все изменилось бы моментально
Иногда слова безумно важны
Они могут изменить мир
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05.06.2025 20:27 Відповісти
""Це може стосуватися обох країн.""
абсолютнейший лузер. Только Сенат поджимает!!!
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05.06.2025 19:34 Відповісти
Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн

Краще б у тебе був великий і сталеві!
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05.06.2025 19:35 Відповісти
Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми ⁴жорсткі.", - заявив Трамп.
Росія ще не вийшла за межі?
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05.06.2025 19:35 Відповісти
Перша межа, це використання яз, друга межа напад на країни єс, третя межа це мабудь бомбування саміх сша!
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05.06.2025 19:39 Відповісти
У Трампа другое понимание границ
Вот если бы ФСБ выкрала его внучку
****...ла бы ее и бросила умирать в канаве
Возможно - Трамп посчитал бы - что это занадто
А тысячи украденных украинских детей
Згвалтованных украинских детей
Убитых украинских детей
Трампу до одного места
Если бы Трамп мог делать все то,что делает путин и делать это безнаказанно
Трампу бы тоже это непременно делал
С огромным удовольствием
Вместо того ,чтобы ездить к этому ублюдку в Вашингтон на поклон
Надо самим затянуть пояса
И драться
Вот только в Украине не все готовы затянуть пояса и драться
И наша проблема именно в этом
А не в ******** Трампе
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05.06.2025 20:36 Відповісти
Вернет свою картину )(уйлу ?

Бросит трубку первым ?

другой вариант ?
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05.06.2025 19:36 Відповісти
Потроїть санкції у десять разів проти пінгвінів....якось так
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05.06.2025 19:39 Відповісти
другой вариант?
Списдит его чемоданчик, нассыт и насрет туда, братание навеки, нах...
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05.06.2025 19:58 Відповісти
Україна зах'уярила 40 штук стратегів єдине завдання яких (для чого їх і будували) це нанесення ядерного удару по твоїй і'баній Америці.
Ти сккка руда мав би того зюзю запросити в БД і жопу йому вицілувати під камери.
Ти Америки президент чи рускій холуй?
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05.06.2025 19:36 Відповісти
знак запитання зайвий.
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05.06.2025 19:51 Відповісти
Трамп - реально підар.
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05.06.2025 19:37 Відповісти
А хто тоді ті хто за нього голосував?
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05.06.2025 19:41 Відповісти
реднеки
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05.06.2025 19:48 Відповісти
Наївні люди.
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05.06.2025 20:08 Відповісти
В мемуарах Болтон писав коли в Білому домі у Трампа з кишені випав мідний четвертак він 16 хвилин доходчи до психоза його шукав, перевернув усе і таки знайшов.
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05.06.2025 19:38 Відповісти
Хто- небудь приберіть цього придурка зі світової політичної арени....немає сил його чути
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05.06.2025 19:38 Відповісти
АГОВ! Отара яка тут з піною з рота та сраки доказувала шо ось прийде Трамп він то не Джо Байден він то відразу око на дупу ***** натягне, то шо, ваши надії виправдались? Чого мовчите мов язики у себе у сраках запаркували?
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05.06.2025 19:39 Відповісти
Хіба такі були?
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05.06.2025 19:42 Відповісти
можу навіть список навести. В мене кондуїт нікуди не дівся.
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05.06.2025 19:56 Відповісти
То патріоти самі видумали шо Трамп з якогось дива за них впряжеться воювати.
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05.06.2025 19:56 Відповісти
Цікаво, а щоб було, якщо би Трамп був президентом. А то я забув
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05.06.2025 19:40 Відповісти
Донні - трампло! Лала-лала-лалала!...
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05.06.2025 19:42 Відповісти
Та срати ти хотів на загиблих, з обох боків. Окрім себе, та можливості отримати Премію ти нічого не бачиш. Але ваш американський бомонд геть відірваний від реальності, як колись у 80-х були відірвані совєцькі динозаври у політбюро. І якщо Байден - це ваш Черненко, то Трамп- ваш Горбачьов. Дайте дорогу молодому поколінню - йдіть на *** старпьори.
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05.06.2025 19:43 Відповісти
Їбанько з дєрєвні їбаньки.
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05.06.2025 19:43 Відповісти
Дедлайн може і є, а ось розуму катма....
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05.06.2025 19:44 Відповісти
Какое же оно морально разложившееся ничтожество… 🤮
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05.06.2025 19:45 Відповісти
Раша скиглить на весь світ з-за своїх іржавих корит.
Чому на початку вторгнення ми не кричали на весь світ про знищення нашої авіації,причому підло,в мирний час,про знищення унікальної Мрії?
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05.06.2025 19:46 Відповісти
Тобто перекладаю на людську мову - Трамп каже, що Україну мало б'ють, мало ********, мало обстрілюють, мало карають українців за те, що вони - українці. Вони наглі! Вони жити хочуть! тож я, Трамп, ще додам, ще вдарю і зброї не дам і ППО не дам, ні зараз, ні потім, ніколи! БО ТРЕБА БУТИ ЖОРСТОКИМ ДО УКРАЇНИ!
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05.06.2025 19:47 Відповісти
Сильно вдарити ***** могли пригожиньські вагнера в свій час, але сталося як сталося, і тоді ***** дав слово не чіпати його, але це *****, і слова його це чисто для замилювання, трамп цього не розуміє, він не розуміє навіть як він своїми заявами та діями грає на боці кремля і тоне в інтересах кремля в рідній країні і світі, свого рода многоразовий гандон, і рано чи пізно він прийде в непридатність!
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05.06.2025 19:50 Відповісти
трамп Підар
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05.06.2025 19:50 Відповісти
Він просто стендап-комік нездара, що продовжує розказувати один і той самий не смішний жарт, одночасно ухиляючись від гнилих помідорів.
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05.06.2025 19:51 Відповісти
Тільки "дедлайн" по Україні у нього був вчора!
А по Рашці - через чотири роки (коли його строк закінчиться).
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05.06.2025 19:53 Відповісти
Де ті придурки, які тут минулого року за нього агітували?
Бо тільки Дефіцит Потужності та Підлога Маккартні тут вилазили, але в інших інфах.
Колеги-форумчани, якщо десь побачите їх на інших гілках - побажайте їм того, чого нам бажає агент ***** Краснов.
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05.06.2025 19:55 Відповісти
ї
Невже в оточенні президента Америки немає жодної адекватної людини, яка пояснить різницю між агресором та жертою, щоб він не виглядав повним йолопом?
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05.06.2025 19:57 Відповісти
Воно чмо однозначно! Але чомусь всі швидко забули як Потужне готувалось до війни! Знаючи за пів року про напад зескот хотів подивитись ***** в очі
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05.06.2025 19:57 Відповісти
результат бикування зеленського і єрмаківщини у всій красі, але 73% ідіотам зайшло нормально
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05.06.2025 19:59 Відповісти
Не забув підОр українську сторону в цьому сенсі згадати((Ну ,щоб хйло не подумав,що він тільки проти нього серйозно щось хоче ввести(((
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05.06.2025 20:01 Відповісти
Знову про обидві сторони... Тампон повинен сидіти на одній лаві злочинців разом з ****** в Гаазі
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05.06.2025 20:02 Відповісти
..****, яке воно кончене. а нічого, що на Україну напали і ми захищаємось? **********!!!
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05.06.2025 20:04 Відповісти
Тарган сраний
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05.06.2025 20:07 Відповісти
Пора им с Путиным подписать хороший взаимный некролог и избавить от себя весь мир.
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05.06.2025 20:07 Відповісти
За океаном дуб трампезний,
І золотий ланцюг на нім,
Щодня, що ніч дедлайн,
На ланцюгу кружляє тім,
Іде праворуч - себе продовжить,
Ліваруч - казку повіда.
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05.06.2025 20:11 Відповісти
Трамп ответил, что "не дружит ни с кем".

Это верно -ОН НЕ ДРУЖИТ С ГОЛОВОЙ

ДЕДЛАЙН УЖЕ ПРОШЁЛ ( 138 суток Тампоновского окончания ВОЙНЫ )

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05.06.2025 20:13 Відповісти
В Трампа закреп і він ніяк не може витиснути личинку.
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05.06.2025 20:15 Відповісти
ти сам як дидлайн , ідіот
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05.06.2025 20:17 Відповісти
Руда фуєсоска..
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05.06.2025 20:18 Відповісти
Мати рудого підара казала,що воно іпануте....Багато хто не вірив..
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05.06.2025 20:29 Відповісти
Ця падла би і Черчілю (Британії) санкціїї накинула.
А потім би деребинала їх колонії
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05.06.2025 20:29 Відповісти
У нього є дедлайн проти країни яка захищається?! Ідіот ... Ганьба Америки((
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05.06.2025 20:34 Відповісти
 
 