УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11045 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 154 22

Трамп про законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ: Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не бачив Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Трамп зізнався, що "не дивився" санкційний законопроєкт, висунутий республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем.

"Але вони (сенатори. – Ред.) будуть керуватися моїми вказівками. Так має бути", – запевнив президент.

Читайте: Трамп про санкції проти РФ: У мене є дедлайн, ми готові бути жорсткими до обох країн

Та додав, що "дуже швидко" вивчить законопроєкт, якщо буде потрібно.

"Але він цілком може бути непоганим. Я повинен глянути. Вони (сенатори. – Ред.) чекають, поки я вирішу, що робити. І я вирішу. Можливо, дуже скоро", – резюмував Трамп.

Читайте: Грем запропонував зміни до санкційного закону: Мита 500% проти країн, які допомагають Україні не буде

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте також: Трамп просить Сенат США відкласти розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, - голова комітету Вікер

Автор: 

росія (66021) санкції (12097) Трамп Дональд (6089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
поки що йому малюють цей санкційний законопроект у вигляді кольорового комікса, бо він друкований текст не сприймає. Хвороба така.
показати весь коментар
05.06.2025 21:01 Відповісти
+5
"Я в мами ідіот!"
До речі його мама сама в цьому зізнавалася.
показати весь коментар
05.06.2025 21:02 Відповісти
+2
Не ***** старий гандон, ти не хтів його дивитись, бо вжеб знав що там, а так ше час на вивчення потягнешь для підара, гандон доні та підар *******, ідеально підходят один одному!
показати весь коментар
05.06.2025 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки що йому малюють цей санкційний законопроект у вигляді кольорового комікса, бо він друкований текст не сприймає. Хвороба така.
показати весь коментар
05.06.2025 21:01 Відповісти
Це і є комікс. Він нічого особливо не змінить і "розроблений" для заголовків в газетах. Ніхто його приймати не збирався і не збирається...
показати весь коментар
05.06.2025 21:14 Відповісти
а я ж не про прийняття законопроекту кажу, а тим більше про йго виконання, а про підготовку матеріала для трампа, який йому буде більш-менш зрозумілий.
А щодо якихось там 100500-відсоткових санкцій проти Індії, Китаю, Туреччини, Японії тощо - то це повна маячня, розрахована на частину суспілства, яка обирає подібних трампів.
показати весь коментар
05.06.2025 22:05 Відповісти
Воно більше про крипту думає та свій статок
показати весь коментар
05.06.2025 21:17 Відповісти
"Я в мами ідіот!"
До речі його мама сама в цьому зізнавалася.
показати весь коментар
05.06.2025 21:02 Відповісти
ГРУ ГШ РФ через посаду, РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління, Получает взятки которые используются для финансирования заказных убийств украинских активистов Ирина Фарион, Демьяна Ганула и т.д. украинцев гасят за их же взятки! СБУ Аууууу!
показати весь коментар
05.06.2025 21:03 Відповісти
Не ***** старий гандон, ти не хтів його дивитись, бо вжеб знав що там, а так ше час на вивчення потягнешь для підара, гандон доні та підар *******, ідеально підходят один одному!
показати весь коментар
05.06.2025 21:06 Відповісти
Так уже!
показати весь коментар
05.06.2025 21:11 Відповісти
Хто ж йому буде читати, цей проект, так, як він хоче прокоментувати його, за вказівкою прутіна?
Бідні США з ДержДепом!!! Реальність деменції і сором!!
показати весь коментар
05.06.2025 21:11 Відповісти
Не читав, але осуджую?!?!? Так говорили, в часи совдепії в КДБ, а тепер, це озвучить Трамп, в США!!??
показати весь коментар
05.06.2025 21:15 Відповісти
Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

Підозріло Хлєстакова нагадує.
показати весь коментар
05.06.2025 21:17 Відповісти
Сам нє відєл врать нє буду - но мужік рассказивал - как вчера із мавзолєя кто - то член показивал
показати весь коментар
05.06.2025 21:18 Відповісти
Деменциниан великий.
А кто требовал у сенаторов его притормозить ??
показати весь коментар
05.06.2025 21:23 Відповісти
Усі думали, що воно іпануте трошки. А воно бач як...
показати весь коментар
05.06.2025 21:25 Відповісти
Ну про ВСІ, це Ви пані загнули! 😁 я ще з його першого президкнства охрінівав, тому і молився Вищому Розуму, щоб руде чмо не виграло, але...
показати весь коментар
05.06.2025 22:04 Відповісти
Сказала людина з IQ кліща.
показати весь коментар
05.06.2025 21:28 Відповісти
Амеби, сер.
показати весь коментар
05.06.2025 22:02 Відповісти
У цьому випадку амеба була матір'ю, а кліщ - батьком 😁
показати весь коментар
05.06.2025 22:06 Відповісти
Невже за 24 години вивчить чи за 100 днів?!
показати весь коментар
05.06.2025 21:48 Відповісти
2 тижні! 😁
показати весь коментар
05.06.2025 22:05 Відповісти
"И добавил, что "очень быстро" изучит законопроект, если потребуется"

Так же, как и отчеты разведки?

"https://dl-news.defence-line.org/?p=60377#:~:text=%D0%95%D1%89%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Еще в первой каденции он был уличен в том, что вообще не читает сводок разведки по россии. Сотрудники Белого дома утверждали, что эти доклады оставались неразобранными и заменялись новыми. И уж тем более, на них не было никаких пометок президента. Теперь же Додик стал более матерым и может несколько дней вообще не прикасаться к ежедневным докладам разведки и других ведомств.
Зато на своем рабочем месте большую часть времени Трумп проводит за просмотром телепрограмм с различными ток-шоу, а также интервью разных деятелей, которые говорят о нем или от его имени."
показати весь коментар
05.06.2025 21:52 Відповісти
 
 