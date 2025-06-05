Трамп про законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ: Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко
Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не бачив Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ.
Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Трамп зізнався, що "не дивився" санкційний законопроєкт, висунутий республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем.
"Але вони (сенатори. – Ред.) будуть керуватися моїми вказівками. Так має бути", – запевнив президент.
Та додав, що "дуже швидко" вивчить законопроєкт, якщо буде потрібно.
"Але він цілком може бути непоганим. Я повинен глянути. Вони (сенатори. – Ред.) чекають, поки я вирішу, що робити. І я вирішу. Можливо, дуже скоро", – резюмував Трамп.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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А щодо якихось там 100500-відсоткових санкцій проти Індії, Китаю, Туреччини, Японії тощо - то це повна маячня, розрахована на частину суспілства, яка обирає подібних трампів.
До речі його мама сама в цьому зізнавалася.
Бідні США з ДержДепом!!! Реальність деменції і сором!!
Підозріло Хлєстакова нагадує.
А кто требовал у сенаторов его притормозить ??
Так же, как и отчеты разведки?
"https://dl-news.defence-line.org/?p=60377#:~:text=%D0%95%D1%89%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Еще в первой каденции он был уличен в том, что вообще не читает сводок разведки по россии. Сотрудники Белого дома утверждали, что эти доклады оставались неразобранными и заменялись новыми. И уж тем более, на них не было никаких пометок президента. Теперь же Додик стал более матерым и может несколько дней вообще не прикасаться к ежедневным докладам разведки и других ведомств.
Зато на своем рабочем месте большую часть времени Трумп проводит за просмотром телепрограмм с различными ток-шоу, а также интервью разных деятелей, которые говорят о нем или от его имени."