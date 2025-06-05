Трамп про законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ: Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не бачив Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Трамп зізнався, що "не дивився" санкційний законопроєкт, висунутий республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем.

"Але вони (сенатори. – Ред.) будуть керуватися моїми вказівками. Так має бути", – запевнив президент.

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Та додав, що "дуже швидко" вивчить законопроєкт, якщо буде потрібно.

"Але він цілком може бути непоганим. Я повинен глянути. Вони (сенатори. – Ред.) чекають, поки я вирішу, що робити. І я вирішу. Можливо, дуже скоро", – резюмував Трамп.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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