Трамп просить Сенат США відкласти розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, - голова комітету Вікер

Американський президент Дональд Трамп попросив Сенат США тимчасово не розглядати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомив глава сенатського комітету у справах збройних сил, республіканець Роджер Вікер, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що він (Трамп) попросив, щоб лідер (республіканської більшості у верхній палаті Конгресу Джон) Тʼюн не виносив законопроєкт на розгляд цього тижня", - заявив він.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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