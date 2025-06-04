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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп просить Сенат США відкласти розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, - голова комітету Вікер

Трамп попросив Сенат США поки не розглядати законопроєкт про санкції проти РФ

Американський президент Дональд Трамп попросив Сенат США тимчасово не розглядати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомив глава сенатського комітету у справах збройних сил, республіканець Роджер Вікер, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що він (Трамп) попросив, щоб лідер (республіканської більшості у верхній палаті Конгресу Джон) Тʼюн не виносив законопроєкт на розгляд цього тижня", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація поінформує сенаторів США про війну: обговорять санкції проти Росії, Китаю та Індії

Автор: 

росія (65994) санкції (12085) Трамп Дональд (6083) Сенат США (609) Ліндсі Грем (88)


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Топ коментарі
+40
І хто після цього мае сумнів, що Трамп не агент кремля?
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04.06.2025 20:41 Відповісти
+30
Падло.

Нічого, недовго тобі лишилося.
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04.06.2025 20:42 Відповісти
+28
Два зальоти за день.
На рекорд іде, качур.
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04.06.2025 20:40 Відповісти
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Нуу,- мудак...
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04.06.2025 20:40 Відповісти
Два зальоти за день.
На рекорд іде, качур.
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04.06.2025 20:40 Відповісти
І хто після цього мае сумнів, що Трамп не агент кремля?
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04.06.2025 20:41 Відповісти
Чому він агент ? Просто в нього свої інтереси , а Україна , до них , не входить ...
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04.06.2025 20:56 Відповісти
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04.06.2025 21:06 Відповісти
Гарна карикатура. Трамп під дуду кремля виконує всі настанови, щодо України, які на руку лише кремлю. Показово, що така сама карикатура, але із Zеленським замість Трампа, є доречною від травня 2019 аж по сьогодні. Бо саме ZE з 2019 виконував всі забаганки кремля і танцював під дуду з Мацкви, розповідаючи про мир в очах *****, про дагаварімся пасрєдінє, про дамбас імєєт право гаваріть на том язике, на котором прівик, про підписану формулу Штайнмаєра-*****, про зупинення ракетних програм та про справу "вагнерівців" та "клістронів", про призначення агентів фсб на керівні посади, про розмінований Чонгар, про відведені наші бригади з напрямків наступу москалоти, про брехню що війни не буде а будуть шашлики, про піздінг мільярдами на закупівлі яєць, амуніції, зброї, дронів, про сотні тисяч бракованих мін на фронті... Все це вже не про Трампа, а про "вєчнолєгітімную" Zелупу Єрмака, яка по бєспрєдєлу узурпує владу, вже відкрито кладе свій брудний шмок на Конституцію України. Таке враження, що Трамп просто підхопив антиукраїнську естафету, яку досі витривало та професійно розвішуючи локшину лохторату, шостий рік поспіль, пробігає Z.еленський V.олодимир О.лександрович.
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04.06.2025 22:11 Відповісти
🤡
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04.06.2025 21:09 Відповісти
Які в такий час у цього уйобка інтереси на московії??? Монголоїди тримають його за яйця тому що як і раніше казали, його завербували в 1987 році!!! Колись дізнаємось на що воно дало згоду!!!
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04.06.2025 21:13 Відповісти
Всё правильно. Свои интересы - служить рашkе и x#йлу.
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04.06.2025 21:22 Відповісти
Не дума, що в його інтересах так сильно підірвати репутацію. Ніякі інтереси того не вартують. Я теж спочатку думав, що то бвзнес - але ніт. Такого бізнесу просто не існує, задля якого чоловік пірнав би у лайно. Отже це не бізнес. Це гачок. Загнутий. З якого зірватися не можна. Але тут є і хороша новина - якщо пуцин задіює аж такого цінного аґента і палить його, то у пуцина справді справи погані. І це пуцин сьогодні дзвонив Трампу, а не навпаки. Телефонував, щоб той притримав Зєлєнского. Пуцина не було чутно два дні. Він справді обісрався і тому палить таку важливу карту.
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04.06.2025 21:26 Відповісти
Трамп таке ж *****, тільки в профіль.
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04.06.2025 21:09 Відповісти
валерка, а ты свою жену часом не подозреваешь?
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04.06.2025 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VqT-XXC4cCM&t=1092s

Трамп повинен послухати опис картинку дуже смачно як політолог Портніков зробив , що чекає на американську безпеку ,якщо він тягтиме лямку недомиру з Хйлом, а сам збирається вкладати мільярди в свої озбрєння , Маск може теж розтлумачити , рекомендуюВіталій.

Хід війни Україна--Ррашка після ПАВУТИНИ МАЛЮКА не зміниться , просто через декілька місяців зміниться сам світ.
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04.06.2025 21:53 Відповісти
Звісно, що с¥чка ×уйла мала втрутитися.
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04.06.2025 20:42 Відповісти
Падло.

Нічого, недовго тобі лишилося.
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04.06.2025 20:42 Відповісти
мінімум 3 роки і 8 місяців ... а там може і більше
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04.06.2025 20:57 Відповісти
щось підсказує що до виорів проміжних сенат
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04.06.2025 21:08 Відповісти
Менше, до виборів в Конгресс.
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04.06.2025 22:07 Відповісти
уйобок
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04.06.2025 20:42 Відповісти
Ці два клоуни через компромат на них в ***** хочуть-таки поховати Україну.
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04.06.2025 20:42 Відповісти
Обсеруться ховати.
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04.06.2025 20:43 Відповісти
Та ясно. Але працюють на це нон-стоп.
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04.06.2025 20:46 Відповісти
руда, обіссяна собака вже все ботоксному ху#лу повилизувала.
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04.06.2025 20:42 Відповісти
Під@р гнойний
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04.06.2025 20:43 Відповісти
ну да дайте ему еще время убивать и захватывать территории на легке,какие санкции вы о чем
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04.06.2025 20:43 Відповісти
Ну все вот трампон і показав своє свиняче кацапське рило замасковане під демократію
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04.06.2025 20:43 Відповісти
Та невже? 😂 як на мене, то його свиняче рило було достатньо точно описане ще у перегонах 2016 року
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04.06.2025 21:14 Відповісти
Воно насправді кончене.
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04.06.2025 20:44 Відповісти
Думаю це відповідь Зеленському який постійно апелює до США. Санкцій не буде ,як і продажу зброї.
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04.06.2025 20:45 Відповісти
Трамп просить відсосасати в хутіна
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04.06.2025 20:45 Відповісти
Трамп хотів би мати путіна союзником проти Китаю, як колись в трикутнику "СРСР-Китай-США" Кіссінджеру та Ніксону вдалося те, що намагається зараз зробити Трамп - перетягнути на свій бік одного з опонентів.

У 1971 році Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.

Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.

Трамп здав Україну путіну, але путіна як союзника проти Китаю не отримав.
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04.06.2025 20:46 Відповісти
4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну, путін та Сі Цзіньпін задекларували партнерство "без меж".
"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", - писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
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04.06.2025 20:50 Відповісти
Трамп все ще чекає, щоб путін йому відплатив, за те що Трамп здав йому Україну.
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04.06.2025 20:59 Відповісти
Ну і як вони там Китай відірвали, вдало? Дружать с Китаем, тримають його під контролем? А тепер в путінську рашку будуть вкладатися щоб що?
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04.06.2025 21:18 Відповісти
США самі (на свою голову) вигодували китайського дракона.
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04.06.2025 21:23 Відповісти
Ну взагалі Китай відірвався сам. Збройний конфлікт між КНР і СРСР за острів Даманський відбувся в 1969ому році, а про розкол є ціла стаття в вікіпедії - Радянсько-китайський розкол (1960-1989). Зараз таких передумов немає взагалі, щоб когось кудись відривати.
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04.06.2025 21:32 Відповісти
Питання не лише в Даманському.
"Деякі люди в Китаї мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".

B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
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04.06.2025 21:40 Відповісти
ні заяких обставин путя не піде проти Китаю.це аксіома. якщо хтось надіється то він дбл.проти амер. разом з Китаєм так.но но навпаки
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04.06.2025 21:36 Відповісти
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04.06.2025 20:47 Відповісти
сенату пора розглядати питання про держзраду. поки не пізно
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04.06.2025 20:47 Відповісти
Боїться що ***** не дасть жопу лизнуть.
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04.06.2025 20:49 Відповісти
а таварісч дєрьмак не хоче попросити пана трампа про скасування такого прохання?! ну, таварсіч дєрьмак саме зараз перебуває у вашінгтоні, то міг би проявити свої потужно-потужні дипломатичні здібности для цього?! чи ета другоє? чи, боюся припустити, може пан трамп саме так і реагує на пристуність таварісча єлдака у вашінгтоні ?
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04.06.2025 20:50 Відповісти
А якось обійти цього дементора можна?
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04.06.2025 20:50 Відповісти
Можна, імпічмент, але це довга історія!!! Скоріше дочекатися нових виборів!!!
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04.06.2025 21:17 Відповісти
Або Гарві Освальда.
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04.06.2025 21:21 Відповісти
Голосів за цей законопроект достатньо, що б подолати вето трампа, якщо він його накладе.
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04.06.2025 21:35 Відповісти
В усій цій війні і в усіх обстрілах українських міст потрібно звинувачувати також Тампона нарівні з ******. Тому що ***** впевнився що Тампон підтримує його і що б ***** не робив Тампон його відмаже
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04.06.2025 20:50 Відповісти
Це також доводить те що Україні нів'якому разі не можна ніпрощо домовлятись з рашистами. Тому що рашисти даже не збираються виконувати свої обов'язки і впевнені в тому що за це їм нічого не буде бо в них є Тампон який їх відмаже а Україну навпаки звинуватить в провокації
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04.06.2025 20:54 Відповісти
Добре, що там Єрмак і Свириденко. Результат як то кажуть сам за себе говорить. Хоча і без їх візиту було те саме, лише гроші в бюджеті країни лишились.
Подивилась фото щняте під час спілкування Єрмака з Рубіо, останній жодного разу в очі не дивився, все куди осторонь пялився.
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04.06.2025 20:51 Відповісти
Трумп бункерного недомірка грудьми захистить!
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04.06.2025 20:51 Відповісти
От **** руда
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04.06.2025 20:55 Відповісти
пуйло ну дуже просив
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04.06.2025 20:56 Відповісти
..тупориле, продажне ніщо.. понавибирали, приколісти..
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04.06.2025 20:57 Відповісти
В угоді про редкоземи виявилось, що там і нафта і газ. Ми поки отримаємо хер, і цим хером Зелька буде відбиватись від москалів.
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04.06.2025 20:57 Відповісти
подонок
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04.06.2025 20:59 Відповісти
АГЕНТ КРЕМЛЯ - я хз що ще треба? - зірку героя РФ чи шо?
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04.06.2025 20:59 Відповісти
Тампон робить усе щоб )(уйло не здохло від інфакту у себе на дачі у власній сечі.
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04.06.2025 21:00 Відповісти
Мабуть, щось з розумовими здібностями у Трампа??
Памперсами тут, мабуть, не обійдуться…!
Хіба що, отой ветеринар шойгу, у тайгу поведе, до шаманів….
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04.06.2025 21:00 Відповісти
Вскрився...Потвора.
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04.06.2025 21:00 Відповісти
Вкотре вже? 😂
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04.06.2025 21:17 Відповісти
Чмо довбане, боягуз.
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04.06.2025 21:01 Відповісти
АгЄнт "КрасноФ" работаЄт...
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04.06.2025 21:01 Відповісти
Паскудний сенат друга трампа ображає.
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04.06.2025 21:04 Відповісти
Туше, придурок обісрався безповоротно, тут попросив, в соцмережі ********* про шо балакав з ******, тут же видалив, єс каже шо нові санкціі питаня пару днів, це повний зшквар, по ходу трамп вже ***** не рішає і ше довго не зможе приймати рішення в білому домі!
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04.06.2025 21:04 Відповісти
А Трамп подзвонив Путіну, щоб спровокувати його на удар по Україні. Тіпа а ну, ну. І для цього рижа паскуда дає Вові час.
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04.06.2025 21:06 Відповісти
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04.06.2025 21:09 Відповісти
притомні не мали сумніву за доню задовго до виборів 24го року.
але непритомні ніколи не чюють притомних,
бо думають що саме вони притомні.
і ніколи ти непритомному нічого не доведеш - марна справа...
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04.06.2025 21:10 Відповісти
Скоро Трамп запропонує санкції проти України за удари по росіянах
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04.06.2025 21:14 Відповісти
******* мудень. Коли ти вже зникнеш?
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04.06.2025 21:19 Відповісти
чергові "пекельні санкції" відкладаються, бо у трампа і путіна була "гарна" розмова, на якій путін сказав, що йому доведеться "відповісти", тобто ще вб'є якихось там українців, може й дітей, ну то не важливо, Українці взагалі тепер вже не важливі, після того як вдалося "миротворцям" усього світу забрати у них ядерну зброю, і територія України тепер не важлива, то "ідеальний" полігон у світі.
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04.06.2025 21:21 Відповісти
Трамп попросив не розглядати законопроект на цьому тиждні. До нього прислухаються, не будуть розглядати на цьому тиждні, розглянуть на наступному. Може й попросить не розглядати на наступному. Але обов'язково настане тиждень, коли не прислухаються.
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04.06.2025 21:29 Відповісти
Писал, уже давно: рыжий чёрт будет делать всё возможное в текущих условиях на пользу x#йлу и параше. Он и делает. План на ближайшее время у них (x#йла и трампа) такой: заговаривать всем зубы на счёт "мирного урегулирования", а при этом паPaшкинская армия продолжает наступление. Переговоры о мире не позволяют принять санкции (от США) и пакеты военной помощи. Зачем санкции и военная помощь, если "скоро мир"? Демотивируют часть украинцев, подлежащих мобилизации. Если скоро мир, то зачем рисковать жизнью и здоровьем? На рашке кстати совсем другие подходы и лозунги: "успей подписать контракт, ведь скоро будет подписан мир".

Рыжий агент x#йла чётко исполняет инструкции из моssковии.
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04.06.2025 21:34 Відповісти
Самий "КОРИСНИЙ ІДІОТ" кремля!!!
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04.06.2025 21:56 Відповісти
Мля... схоже ось так і закінчився цей пакет не почавшись...
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04.06.2025 21:56 Відповісти
А що краснов, куйло квартальної премії лишить?
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04.06.2025 21:59 Відповісти
Руде чмо.
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04.06.2025 22:10 Відповісти
 
 