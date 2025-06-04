Трамп просить Сенат США відкласти розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, - голова комітету Вікер
Американський президент Дональд Трамп попросив Сенат США тимчасово не розглядати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомив глава сенатського комітету у справах збройних сил, республіканець Роджер Вікер, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що він (Трамп) попросив, щоб лідер (республіканської більшості у верхній палаті Конгресу Джон) Тʼюн не виносив законопроєкт на розгляд цього тижня", - заявив він.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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На рекорд іде, качур.
Трамп повинен послухати опис картинку дуже смачно як політолог Портніков зробив , що чекає на американську безпеку ,якщо він тягтиме лямку недомиру з Хйлом, а сам збирається вкладати мільярди в свої озбрєння , Маск може теж розтлумачити , рекомендуюВіталій.
Хід війни Україна--Ррашка після ПАВУТИНИ МАЛЮКА не зміниться , просто через декілька місяців зміниться сам світ.
Нічого, недовго тобі лишилося.
У 1971 році Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.
Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.
Трамп здав Україну путіну, але путіна як союзника проти Китаю не отримав.
"Через російсько-китайську співпрацю війна в Україні триває довше і жорстокіше, ніж могла б бути, військовий баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидше змістився від Сполучених Штатів й дедалі більше країн, незадоволених обмеженнями західного світового порядку, відкрито й активно виступають проти нього", - писали у грудні 2024 року аналітики американського центру Council on Foreign Relations.
"Деякі люди в Китаї мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.
Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
Подивилась фото щняте під час спілкування Єрмака з Рубіо, останній жодного разу в очі не дивився, все куди осторонь пялився.
Памперсами тут, мабуть, не обійдуться…!
Хіба що, отой ветеринар шойгу, у тайгу поведе, до шаманів….
але непритомні ніколи не чюють притомних,
бо думають що саме вони притомні.
і ніколи ти непритомному нічого не доведеш - марна справа...
Рыжий агент x#йла чётко исполняет инструкции из моssковии.