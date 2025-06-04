Українська делегація поінформує сенаторів США про війну: обговорять санкції проти Росії, Китаю та Індії

У середу українська делегація проведе закритий брифінг для сенаторів США щодо ситуації в Україні на тлі підготовки нового масштабного пакета санкцій проти Росії, а також її ключових енергетичних партнерів - Китаю та Індії.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором зустрічі виступив сенатор-демократ Річард Блюменталь у співпраці з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Запрошення на брифінг отримали всі 100 сенаторів.

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"Це переломний момент для України - і вирішальна мить для Сенату у справі цього законопроєкту", - заявив Блюменталь. За його словами, законодавчу ініціативу вже підтримали 82 сенатори - порівну представників від Демократичної та Республіканської партій.

До складу української делегації входять голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник міністра оборони Сергій Боєв. Вони мають надати актуальну інформацію про перебіг бойових дій, оборонні потреби України та очікувані наслідки нового пакета санкцій.

Законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на РФ, зокрема через обмеження торгівлі енергоресурсами з країнами, які продовжують закуповувати російську нафту й газ. Санкції можуть торкнутися також фінансових установ та логістичних ланцюгів, пов’язаних з постачанням енергетичних товарів.

Блюменталь наголосив, що ухвалення документа може змінити хід війни, посиливши ізоляцію Росії на міжнародному рівні.

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