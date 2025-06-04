Украинская делегация проинформирует сенаторов США о войне: обсудят санкции против России, Китая и Индии

В среду украинская делегация проведет закрытый брифинг для сенаторов США по ситуации в Украине на фоне подготовки нового масштабного пакета санкций против России, а также ее ключевых энергетических партнеров - Китая и Индии.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором встречи выступил сенатор-демократ Ричард Блюменталь в сотрудничестве с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Приглашение на брифинг получили все 100 сенаторов.

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"Это переломный момент для Украины - и решающий момент для Сената в деле этого законопроекта", - заявил Блюменталь. По его словам, законодательную инициативу уже поддержали 82 сенатора - поровну представителей от Демократической и Республиканской партий.

В состав украинской делегации входят глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель министра обороны Сергей Боев. Они должны предоставить актуальную информацию о ходе боевых действий, оборонные потребности Украины и ожидаемые последствия нового пакета санкций.

Законопроект предусматривает усиление экономического давления на РФ, в частности через ограничение торговли энергоресурсами со странами, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. Санкции могут коснуться также финансовых учреждений и логистических цепочек, связанных с поставками энергетических товаров.

Блюменталь подчеркнул, что принятие документа может изменить ход войны, усилив изоляцию России на международном уровне.

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