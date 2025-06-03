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Только президент США может закончить войну в Украине, Европа не способна справиться с этим, - Дуда

дуда

Президент США Дональд Трамп может завершить войну России против Украины и твердо намерен это сделать.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я всегда говорил, что, по моему личному мнению, только президент США может закончить эту войну. Европа пыталась - крупнейшие государства убеждали Путина вернуться к международному праву, но безуспешно. Он фактически высмеял европейцев, "нормандский формат" и минские соглашения. История с момента нападения России 2014 года, эти девять лет, показала, что Европа не способна справиться с этим", - сказал Дуда.

Он отметил, что США - крупнейшая экономическая, военная, ядерная держава.

"И, как сказал ранее Дональд Трамп в ответ на различные угрозы Владимира Путина, у них обоих есть ядерная кнопка, и только Дональд Трамп может быть уверен, что его кнопка работает", - добавил польский президент.

Читайте: США могли бы разместить свое ядерное оружие на территории Польши, - Дуда

Дуда подчеркнул, что Трамп твердо намерен положить конец войне в Украине.

"После очень тихих дипломатических усилий, когда он мягко, как некоторые его обвиняют, пытался убедить Россию и Путина достичь какого-то мирного соглашения с Украиной, мы должны надеяться, что Трамп будет использовать другие средства. Я думаю, прежде всего, о различных мерах экономического давления, чтобы заставить Россию прекратить это нападение на Украину. Пока это не удалось, и цинизм Путина остается очевидным", - добавил он.

Автор: 

Дуда Анджей (767) Трамп Дональд (5627) война в Украине (4634)


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Топ комментарии
+18
Дуда вже майже не президент, а за старою звичкою продовжує лизати дупу Трампу
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03.06.2025 23:13 Ответить
+16
Закінчити війну можуть тільки ЗСУ, спаливши мацкву. Трампон - ЧМО, нікуя не може...
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03.06.2025 23:12 Ответить
+5
Хохма у тому, що і цього Трамп не може теж.

Він взагалі нічого не може, крім пустої балаканини.
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03.06.2025 23:26 Ответить
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Закінчити війну можуть тільки ЗСУ, спаливши мацкву. Трампон - ЧМО, нікуя не може...
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03.06.2025 23:12 Ответить
Щось ці поляки забагато почали брати на себе - відповідають за всю Європу... Аби не надірвалися. 🤔
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04.06.2025 00:11 Ответить
Дуда вже майже не президент, а за старою звичкою продовжує лизати дупу Трампу
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03.06.2025 23:13 Ответить
Кхм, хто?
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03.06.2025 23:14 Ответить
можливо намір і має, але не знає як той намір матеріалізувати.
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03.06.2025 23:14 Ответить
Дуда : Європі Дупа !
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03.06.2025 23:14 Ответить
Він неможе санкції ввести за удари по ністах, за загибель дітей, а ви, пр те що він може закінчити війну....
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03.06.2025 23:16 Ответить
Угу... лузер з прізвиськом "TACO" (Trump Always Chickens Out).
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03.06.2025 23:17 Ответить
Нуй смачнюща ж Трумпова дупа - ге ж, Дударику?
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03.06.2025 23:19 Ответить
дуда зняв із себе маску: лох лохом.
У трампа вірити - розписатись у власній тупості.

p.s. я б ще зрозумів, якюи дуда це ляпнув до 20 січня... але зараз? Безпросвітно тупий довбограй
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03.06.2025 23:20 Ответить
Чому зразу тупий? Може ці перфоманси не безкоштовно?
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04.06.2025 00:01 Ответить
Довбойоб Дуда не розуміє що російський агент Краснов лише може здати Україну.
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03.06.2025 23:21 Ответить
Хохма у тому, що і цього Трамп не може теж.

Він взагалі нічого не може, крім пустої балаканини.
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03.06.2025 23:26 Ответить
Йшов четвертий місяць, як Трамп "може". 😁
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03.06.2025 23:25 Ответить
Україні вдалося зробити те, що нікому іншому в історії людства не вдавалося. Їм вдалося змусити Трампа замовкнути на 2 дні
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03.06.2025 23:29 Ответить
Памперсы ему подари, пан Анджей!
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03.06.2025 23:29 Ответить
А яке значення має "США - найбільша економічна, військова, ядерна держава", якщо ставка на "переконували Путіна повернутися до міжнародного права"? Шось оцей момент не зовсім зрозумілий.
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03.06.2025 23:31 Ответить
Ага. Може хватить вже возвеличувати того рижого обмудка який все що можа і що даже не можна було подумати просрав і над яким весь світ сміється
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03.06.2025 23:32 Ответить
Може це і вірно, але точно не такі президенти як Обама, Байден і тим більше Трамп.
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03.06.2025 23:33 Ответить
отже, політики ЄС визнають і погоджуються, що Європа є немічна перед росією, залежна і ні на що не здатна. Європа постійно переводить погляд на США, чий президент вже давно дав зрозуміти, що то не їх війна, вони за прекрасним океаном і їм байдуже. Політики Заходу одні ще граються в помічників, а інші вже відкрито підписалися в своїй безпорадністі. То так розуміти?
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03.06.2025 23:35 Ответить
Європа боїться тільки одного слова - війна - як вогню, путін це розуміє і тому такий самовпевнений
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03.06.2025 23:44 Ответить
If a visitor walks into a church, he must show respect to God, whether or not he is a believer. If a politician opens his mouth, he must soon enough praise Donald Trump, whether or not he really means it. Praising Donald Trump has become an integral part of political etiquette, like greetings.
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03.06.2025 23:36 Ответить
Смішно , саме тому у Канаді ,Австралії та і інших цивілізованих країнах - перемагають анти-трампісти. Шкода , що Польща обрала шлях занепаду

Згадуємо твіт лауреата нобелівської премії Леха Валенси
"Ці вибори показали всю правду про польське суспільство. У Польщі 1 червня 2025 року впала демократія..."
Ідеально точно
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04.06.2025 00:28 Ответить
Сьогодні наче й не 1 квітня....
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03.06.2025 23:41 Ответить
Німці вже дали під сраку полякам, то тепер поповз трампищі вочко цаловать.
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03.06.2025 23:43 Ответить
Це виглядає як запрошення путіна до Європи, а якщо трамп вмиє руки? Що тоді очікує Польщу?
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03.06.2025 23:44 Ответить
Якраз ця стара бабулька і не може цього зробити, бо якби міг, вже все було би зроблено!
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03.06.2025 23:45 Ответить
У Штатів засобів тиску вже не так і багато. За ЄС і мови нема (надцятий пакет санкцій і зростання обсягів закупівлі газу і металів у раші) . Надавити на рашу може лиш Китай ,але не хоче (поки що, в усякому разі)
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03.06.2025 23:47 Ответить
Це об шо він так голівонькою приложився?
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03.06.2025 23:52 Ответить
Майте на увазі ми вже закінчуємося вони з нашими дітьми прийдуть до вас і вам буде....
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03.06.2025 23:59 Ответить
Не робіть з трампа Бога.
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04.06.2025 00:10 Ответить
З цим здатні впоратись тільки ЗСУ, знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі українські території!
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04.06.2025 00:19 Ответить
Не за президенства Трампа
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04.06.2025 00:20 Ответить
Нынешний президент США может только сдать Украину путину. Терпим трампа еще 3 года а там с нормальным президентом валим кремль и закапываем путина!
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04.06.2025 00:30 Ответить
 
 